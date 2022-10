Feeting-App: St.Galler Start-up verlegt Homeoffice in freie Natur

New Work Draussen statt zu Hause: St.Galler Start-up verlegt Homeoffice und Büro in die freie Natur Die positiven Seiten der Pandemie sind unter anderem Erfindungen, die die Zukunft des Arbeitens neu gestalten. Nach der App «Coffee Call» hat Talent Maps, Spin-off des Softwareunternehmens Haufe-Umantis, nun «Feeting» auf den Markt gebracht, um beim Spaziergang an Meetings teilnehmen zu können. Stefan Borkert 11.10.2022, 05.00 Uhr

Meetings unterwegs in der Stadt oder beim Spazierengehen, Pause inklusive, macht die neue App von Talent Maps möglich. Bild: Getty

Lucia Burtscher ist gerne an der frischen Luft. Doch die Arbeit am Bildschirm verhindert das nur allzu oft. Also hat die Mitgründerin der St.Galler Softwareschmiede Talent Maps zusammen mit ihrem Team eine App entwickelt, die es ermöglicht, einen Teil der Arbeit auch in der freien Natur zu erledigen. Talent Maps gehört mit seinen Ideen wie etwa der App für virtuelle Treffen an der Kaffeemaschine, Coffee Call, zu den Top 100 des «Swiss Start-up Awards».

«Tom sendet den Entwurf bis Donnerstag an das Team», sagt Burtscher in ihre Kopfhörer. In den morgendlichen Sitzungen bespricht sie mit ihrem Team die Aufgaben des Tages und den Stand von Projekten. Allerdings tut sie das nicht zu Hause oder im Büro vor dem Bildschirm, sondern mitten in der Natur beim Morgenspaziergang. Möglich ist das durch die neue Feeting-App, ein Produkt, das während der Coronapandemie entwickelt wurde. Burtscher sagt, als sie von ihrem Arbeitsspaziergang zurück ist: «Ich starte mit viel Energie und Klarheit in den Tag.»

Warum aber heisst die App Feeting und nicht etwa Walkwork? Lucia Burtscher antwortet:

Lucia Burtscher, Mitgründerin von Talent Maps, St.Gallen. Bild: PD

«Es ist die neue Art des Meetings, weil es mit den Füssen passiert, quasi: Meet while you feet.»

Stand jetzt nutzen genau 3333 User die App. Den Löwenanteil mache die freie Version aus. Es gebe aber auch ein paar Duzend Käufe der Pro-Version. «Wegen Firmenlizenzen sind wir mit diversen Unternehmen in Gesprächen und bereits in Verhandlung.» Es gebe diverse Schweizer Unternehmen, die Feeting ausprobieren möchten, um zu sehen, ob sie es unternehmensübergreifend einführen könnten, ergänzt sie. In der Ostschweiz sei dies zum Beispiel die Kommunikationsagentur Farner, St.Gallen, international seien es VIU Eyewear, Weddyplace.com oder Limeade. «Gleichzeitig sehen wir, dass Mitarbeitende beginnen, Feeting zu verwenden, ohne dass es das Unternehmen einführt. Darunter finden sich namhafte Ostschweizer Unternehmen und öffentliche Institutionen.»

Als Begründung für die Notwendigkeit er App sagt Burtscher:

«Wir verbringen viel Zeit vor dem Bildschirm. Viele Menschen klagen über gesundheitliche Nebenwirkungen, Stichwort Rückenschmerzen und Zoom-Fatigue.»

Auch kreative Brainstormings im Team seien vor dem Bildschirm schlechter möglich und Studien zeigten, dass Videokonferenzen unproduktiver sind. Feeting setzt hier an, sorge für Bewegung, frische Luft und somit für mehr Gesundheit und Produktivität während der Feetings. Mit der Einladung zu einem Feeting sei der Kontext klar gesetzt, ohne Präsentationsmöglichkeit, dafür aber mit dem Fokus auf das Gesagte. Daher seien Feetings gut für Brainstormings und Absprachen oder zur Aufgabenverteilung im Team, aber auch für Absprachen mit Klientinnen, Klienten und für Spaziercoachings.

Mit der App Feeting werden Besprechungen während eines Spaziergangs an der frischen Luft möglich. Bild: PD

«Wenn ich zu einem Feeting einlade, setze ich den Kontext der Besprechung in der Einladung: Ich werde, während wir reden, laufen oder spazieren, damit ich mich vollumfänglich dem Gesagten widmen kann, und habe keine Kamera. Dabei ist Feeting wind- und wasserfest, unterdrückt Geräusche der Umgebung.»

Und schliesslich sollen Feetings ohne Handy in der Hand abgehalten werden. Man könne handfrei wichtige Notizen im Gespräch per Sprachbefehl notieren und sie sich via E-Mail transkribiert schicken lassen. Dass die Vermischung von Arbeit und Spaziergang erst recht Stress verursacht, sieht Burtscher nicht. Im Gegenteil. Studien zeigten, dass stundenlanges Sitzen langfristig ähnlich schädlich für den Körper sei wie etwa Rauchen. Hinzu kämen Ermüdung, Konzentrationsstörungen, Ablenkungen und chronischer Stress durch pausenlose Bildschirmarbeit. Das hemme nicht nur die Kreativität, sondern auch die Produktivität. Bestätigt wird das auch durch eine Studie der Universitäten Columbia und Stanford.

Kann Feeting mit Coffee Call verbunden werden? Burtscher sagt, möglich sei alles. «Im Moment sehen wir diese zwei Produkte aus unserem Hause als sehr eigenständig.» Es gebe aber Ideen von Coffee Call, die auch für Feeting spannend sein könnten. Das seien zum Beispiel offene Feeting-Gruppen zu bestimmten Themen, in welchen sich Gleichgesinnte austauschen könnten. Aber das seien Ideen, die erst noch erprobt und verifiziert werden müssten.

Der Ort des Arbeitens wird neu definiert

Sind also die Videotelefonie, Zoom-Meetings und so weiter schon wieder out?

«Der Wandel, der durch die Pandemie verstärkt wurde, definiert den Ort des Arbeitens neu.»

Hybrides Arbeiten, ortsunabhängiges Arbeiten seien keine Worthülsen, sondern zunehmend Realität. Burtscher fährt fort, zudem gebe es aufgrund der Globalisierung immer mehr internationale, standortübergreifende und crossfunktionale Teams, weil dies die Projekte erfordern würden. Für all das brauche es die Möglichkeit von asynchronem Arbeiten, aber auch von einem Austausch in Echtzeit. Dieser Austausch werde durch Videotelefonie ermöglicht und neu nun auch mit Feetings als smarte und gesunde Alternative. Sie persönlich nutze die App intern für die Dailies, für direkte Absprachen mit dem Teamkollegen, um potenziellen Unternehmenskunden das erste Feeting-Erlebnis zu bescheren und auch für Verhandlungen mit potenziellen Investoren.

Das Team von Talent Maps (v. l.): Julian Querido, Remo Bärlocher, Lucia Burtscher, Oliver Leumann und Tom Suter. Bild: PD

Schwachstellen, die noch verbessert werden müssen, sieht sie wenige. Sie seien wirklich sehr zufrieden mit den Features, wie etwa «Hey Feeting …», Notizen, Bookmarks und mit der Transkription. «Bisher decken wir für insgesamt sieben Sprachen die Transkription ab. Ziel ist es, dass bald neue Sprachen hinzukommen.» Ausserdem habe man eine Anwendung in der Pipeline, die es ermögliche, sich durch bestimmte Feeting-Formate, wie Brainstormings, via Audiovorlagen durchführen zu lassen. So gebe es ein gemeinsames Ziel, eine neutrale Führung und für alle Teilnehmenden sei dieselbe Redezeit garantiert.

Entkoppelung vom Arbeitsplatz und Bildschirm hält an

«Wir sehen im Moment häufig, dass das flexibles Arbeiten gefördert wird, dass die Arbeit im Wandel ist und sich in Zukunft noch stärker von Bildschirm und festen Arbeitsplätzen in Büro und Homeoffice entkoppeln wird.» Trotzdem würde das Arbeiten häufig aber immer noch mit dem klassischen Bild des Arbeitsplatzes, mit Schreibtisch und Bildschirm, verbunden. Bei Talent Maps glaube man daran, dass dieses Bild sich verändern werde und «wir viel mehr ‹on the go›, beim Sichfortbewegen von A nach Z, beim Warten, in der Natur, im Park oder der Stadt arbeiten werden.»