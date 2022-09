Neustart Aus Felben-Wellhauser Knobel wird Trikno – Rascher Neustart nach Konkurs Die Firma Knobel in Felben-Wellhausen hat unter dem Namen Trikno ihre Arbeit wieder aufgenommen. Das neue Management und die Investoren sind vom künftigen Erfolg überzeugt. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Sie helfen der Trikno AG in Felben auf die Beine: (von links) CEO Daniel Züger, Verwaltungsratspräsident und Hauptinvestor Thomas Ahlburg und Investor Ronald Komen in der Produktion. Bild: Donato Caspari

Neuer Name, neues Geld und neuer Schwung: In Felben-Wellhausen in den Räumen der ehemaligen Firma Knobel herrscht am Tag eins nach dem Neustart wieder Hochbetrieb. Die Belegschaft hat während der Übergangszeit dem Unternehmen die Stange gehalten und so dafür gesorgt, dass der Betrieb sofort wieder zum Laufen kam.

Dabei hatte es für Mitarbeitenden Jobalternativen gegeben. Walter Schönholzer, Vorsteher des Thurgauer Departements für Inneres und Volkswirtschaft sagte, dass es für die rund 60 Angestellten 100 Jobangebote gegeben habe. Nun sei er froh, dass die Firma ihren Betrieb wieder aufnehmen konnte.

Wenn alle zusammenarbeiten und alte Zöpfe abgeschnitten werden, dann werde der Neustart gelingen, sagte CEO Daniel Züger. Sicher werde man jeden Stein umdrehen und es werde auch rumpeln, aber mit Engagement, Teamspirit und Qualität werde man die Firma wieder rocken. Züger ist überzeugt, dass das Unternehmen eine gute Zukunft hat, auch wenn das Umfeld derzeit eine Herausforderung sei. Der Name Knobel als Marke werde beibehalten, erklärte er. Dafür sei die Marke zu gut eingeführt und bekannt.

Die Maschinen von Knobel haben weltweit einen guten Ruf, weshalb auch die zweite Silbe im neuen Namen darauf verweist. Bild: Donato Caspari

Aber der Unternehmensname werde Trikno heissen. Gemeint sind damit der ehemalige Stadler-CEO Thomas Ahlburg als Hauptinvestor und Verwaltungsratspräsident, der niederländische Investor Ronald Komen und die Geschäftsführung als dritter im Bunde. Die Silbe «kno» steht für Knobel.

Wegen Knobel die Ferienpläne geändert

Ronald Komen kennt die Firma Knobel schon lange. Dreissig Jahre alte Knobelmaschinen hätten in seiner ehemaligen Firma Aviateur in den Niederlanden zuverlässig ihre Dienste getan. Als er hörte, dass Knobel Investoren sucht und es galt die Firma zu retten, da habe er kurzfristig seine Ferienpläne geändert und sei in die Schweiz gefahren. Er ist überzeugt, davon, dass die Trikno eine erfolgreiche Zukunft haben werde. In der Branche jedenfalls kennt er sich aus, den Aviateur war bis zum Verkauf 2019 an die deutsche Biscuit ein Familienunternehmen, das mit 500 Mitarbeitenden unter anderem Kekse und Kuchen produzierte und global starke Wachstumsraten aufwies.

Neustart Ex-CEO von Stadler weitet Engagement bei Thurgauer Hidden Champions aus – Er sagt: «Hochwertige Lebensmittel gehen immer» Thomas Ahlburg ist seit einem Jahr gemeinsam mit Roy Bruderer Eigentümer der beiden Thurgauer Schwesterfirmen Awema AG und Blumer Maschinenbau AG in Oberneunforn. Awema ist wie Trikno in der Süsswarenindustrie tätig. Beide gelten als Hidden Champions. Stefan Borkert

Thomas Ahlburg, Verwaltungsratspräsident Trikno AG, Felben-Wellhausen. Bild: Donato Caspari

Was war Ihre Motivation bei Knobel einzusteigen?

Thomas Ahlburg: Ich war der Ansicht, dass hier gute Produkte hergestellt werden. Ich bin ja schon an einem Unternehmen aus dem gleichen Metier, der Awema, beteiligt. Das Metier Süsswaren und Schokolade ist spannend und da lohnt es sich auch zu investieren. Hochwertige Lebensmittel gehen immer.

Ist eine Zusammenlegung der Awema und Trikno denkbar?

Die Awema ist in Oberneunforn, also nur 20 Minuten entfernt. So kam mir die Idee, dass man sich freundschaftlich austauschen könne. In der Vergangenheit war das nicht der Fall. Aber beide Firmen werden unabhängig bleiben, da Unterschiede hinsichtlich Technologie und Kundenstamm bestehen.

Sehen Sie Synergien?

Beide Firmen sind Premium Anbieter in ihrem Bereich. Auch deshalb macht es Sinn, dass beide einen intelligenten Austausch miteinander pflegen.

Der Konkurs war unvermeidlich, aber die Rettung folgte auf dem Fuss. Da kann eigentlich nur Missmanagement die Ursache gewesen sein.

Die Produkte, die Maschinen von Knobel sind gut. Die Mannschaft, das Team ist ebenfalls sehr solide und die Produkte sind gefragt. Ich fand es ehrlich gesagt auch schade, dass eine so gute Firma mit 60 Mitarbeitenden bankrott gehen soll. Wenn Sie mich so fragen, dann liegen die Ursachen für den Konkurs schon längere Zeit zurück.

Die Trikno AG soll schon bald schwarze Zahlen schreiben. Bild: Donato Caspari

Schokolade, besonders solche mit hoher Qualität ist auf dem Weltmarkt gefragt und hat ein steigendes Volumen. Ist die Zukunft gesichert?

Der Schokoladenmarkt weltweit hat ein Volumen von 180 Milliarden Franken. Als grobe Regel gilt, dass davon jährlich etwa drei Prozent in Anlagen und Maschinen investiert werden. Vor diesem Hintergrund ist ein ausreichender Markt vorhanden, um aus der Firma etwas zu machen.

Wie sieht es global in Sachen Mitbewerbern für die Trikno aus?

Das Umfeld ist eigentlich die grösste Herausforderung. Es gibt Anbieter aus Europa, der Türkei und China, die ein anderes Preisniveau haben. Wir müssen mit Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit punkten.

