NETWORKING TAG OST-Alumni diskutieren über Luxus und Verzicht Der Networking-Tag der Ehemaligen der Ostschweizer Fachhochschulen stand im Zeichen der Entscheidung: Macht Verzicht glücklich? Oder doch Luxus? Kaspar Enz 10.09.2022, 15.53 Uhr

Der Networking-Tag fand wieder vor vollem Saal statt. Donato Caspari

Macht Verzicht glücklich? Die Frage war der Untertitel des diesjährigen Networking-Tages der Fachhochschule OST. Und Rektor Daniel Seelhofer stellte sie zu Beginn den versammelten Ehemaligen. Energiemangel und Pandemie machen Verzicht derzeit zwar manchmal unabwendbar. Aber die Frage stellt sich die Menschheit schon lange, wie Seelhofer weiter ausführt: Sokrates, der Buddhismus und die japanische Aufräum-Expertin Mary Kondo beantworten die Frage schon mit Ja.

Doch das gilt scheinbar nicht für alle Menschen. «Aus meiner Erfahrung in der Beratung von erfolgreichen und beschäftigten Leuten ist die Antwort eher ambivalent», sagt die Psychologin Marieke Born. Zumindest dann, wenn die Entscheidung ansteht. Weniger Stress und mehr Zeit oder Ruhe töne zwar attraktiv. Doch stets winke das nächste Projekt, der nächste Karriereschritt. Und manche hätten das Gefühl, gar keine Wahl zu haben. Mal, weil es vermeintlich Regeln einzuhalten gelte.

Das Privileg, entscheiden zu dürfen

Psychologin Marieke Born am Networking-Tag. Donato Caspari

Oft aber auch deshalb, weil sich die Wahlmöglichkeiten gegenseitig ausschliessen. Dabei gebe es immer eine Wahl, sagt Born. Man müsse sich aber im Klaren darüber sein, welche Nachteile die verschiedenen Wahlmöglichkeiten haben. Denn für diese Nachteile müsse man Verantwortung übernehmen, wenn man sich entschieden hat. «Ich suche nicht nach der richtigen Entscheidung, sondern nach derjenigen, die ich persönlich verantworten kann», sagt Born.

Dabei gelte es, immer auch zu bedenken, dass es ein Privileg sei, entscheiden zu dürfen. «Leute, die am Existenzminimum leben oder in bestimmten Berufen arbeiten, haben diese Wahl oft nicht: Sie können sich die Nachteile der einen Entscheidung schlicht nicht leisten.»

Was ist Luxus?

Doch: «Ihr gehört zu den Privilegierten», sagte Zukunftsforscherin Martina Kühne den Absolventen. Und wer privilegiert ist, kann sich vielleicht auch etwas Luxus leisten. Doch was ist Luxus? Ein Bentley, ein Burberry-Mantel oder eine Auszeit im Fünfsternehotel? Die Antwort darauf sei je nach Ort, Zeit und Lebensabschnitt verschieden. Und die Coronapandemie, die drohende Klimakrise und die aktuelle Unsicherheit seien gerade dabei, die Vorstellung von Luxus zu verändern.

Denn Luxus durchlaufe einen Reifungsprozess, sagt Kühne. Zuerst sei da der kindliche Luxus: Glitzernde Handtaschen oder schnelle Autos, Kinderträume. «Der Bling-Bling-Luxus, der aber gern belächelt wird, weil es ihm an Stil fehlt, oft kitschig ist», sagt Kühne. Wer einen gewissen Status erreicht hat, will ihn aber auch behalten: mit dem etwas grösseren Haus als Nachbarn. «Oder den ein bisschen hübscheren Kindern.» Irgendwann, in einer reiferen Phase, gehe es nicht mehr ums Dazugehören, sondern darum, sich abzuheben: mit Erlebnissen, einer Safari in Afrika, einer Gipfelbesteigung. «So wird man etwas Besonderes.» Und zuletzt, in der Senioritätsphase, komme die Frage nach dem Sinn. Dazu muss man nicht alt sein, sagt sie. Da die heutige Jugend im materiellen Überfluss aufwächst, stelle sie sich die Frag oft schon früh. Und Luxus bestehe oft im «demonstrativen Verzicht». Übernachtet im Null-Stern-Hotel. Oder isst im Spitzenrestaurant, das Brennnesseln und Tannzapfen serviert.

Zukunftsforscherin Martina Kühne am networking-Tag. Donato Caspari

Reibach aus dem Abfallsack

Doch das sei nicht das Ende, sagt Kühne. Angesichts von Ressourcenknappheit sieht sie einen neuen Luxustrend: «Trash to Treasures». Luxus aus Abfall. Ein Indiz führt Kühne die neue Tasche des Luxusmodehauses Balenciaga vor: Der «Trash Pouch». «Das Design ist einem Abfallsack nachempfunden», sagt Kühne. Eine Rolle Gebührenabfallsäcke ist allerdings bedeutend günstiger.