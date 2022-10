Interboot: Freizeitkapitäne müssen aufs eigene Boot lange warten

Nautikbranche Freizeitkapitäne zieht es aufs Wasser – doch auf die eigene Yacht muss lange gewartet werden In der Schweiz geht der Anteil der verkauften Segelboote leicht zurück, während die Motorboote zulegen können. In Deutschland sieht der Trend genau andersherum aus. Bootsbauer mussten teils achtmal dieses Jahr die Preise erhöhen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Bootsbauer haben derzeit Hochkonjunktur. Den Schweizer Werften mangelt es allerdings an Nachwuchs. PD

Die Bootsbranche nimmt immer noch Fahrt auf. Auf dem Bodensee sind rund 59’000 Boote zugelassen. Es könnten mehr sein, doch es fehlt an Liegeplätzen. An was es nicht fehlt, ist die Nachfrage nach Booten durch die Freizeitkapitäne. An der vergangenen Messe Interboot 2022 in Friedrichshafen, hiess am internationalen Branchengespräch, würden Bootswerften und Händler der maritimen Wirtschaft in Deutschland und der Schweiz auch im Jahr 2022 vom ungebrochenen Run auf den Wassersport profitieren. Trotz hoher Inflation und drohender Energiekrise sowie Fachkräftemangels und Lieferkettenengpässe sei die Auslastung der Betriebe durch eine anhaltend gute Nachfrage der Kunden bis weit ins nächste Jahr hinein ausgezeichnet.

Bei kleineren Booten steigt die Nachfrage nach elektronischen Antrieben. PD

Stellvertretend für andere Bootsbauer sagt Meik Lessig von Enjoy Yachting, dass bereits wenige Monate nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie sich in der maritimen Branche geradezu ein Boom gezeigt habe. Seit Sommer 2020 hätten die internationalen Reisebeschränkungen und strengen Abstandsgebote die Menschen in der Freizeit an und auf die Heimatreviere gezogen. «Genug Vermögen ist grundsätzlich weiterhin vorhanden», folgert der Geschäftsführer und ergänzt: «Die Klimathematik, gepaart mit steigenden Energiekosten, löste bereits einen Wechseltrend pro Segelsport aus.» Die Firma aus Seelze bei Hannover importiert Segelyachten und Motorboote. Das Geschäft mit Luxusyachten läuft demnach besser. Das Butter- und Brotgeschäft bei kleineren Einheiten sei da schon zäher geworden.

Jeder Rappen für das Bootsfahren

Daniel Kallenbrunn, Geschäftsführer Kibag Marina, Bäch. PD

Daniel Kallenbrunn, CEO bei der Schweizer Kibag Marina aus Bäch, die die Gottlieber Brunnert-Grimm AG übernommen hat, geht davon aus, dass am Hobby zuallerletzt gespart werde. «Manche kratzen jeden Rappen fürs Bootsfahren zusammen und kaufen eher weniger Alltags- oder andere Luxusgüter.» Sein Unternehmen habe bei allen Herstellern auch für 2023 kräftig vorbestellt und könne noch fast jedes Modell in der nächsten Saison liefern, wenn es bis Oktober konfiguriert wird. Die Übernahme der Brunnert-Grimm AG durch Kibag Anfang des Jahres sei positiv verlaufen, da sowohl die Kundschaft als auch Philosophie beider Unternehmen harmonierten, ergänzt er.

Sonja Meichle als Geschäftsführerin von Ultramarin Meichle+Mohr in Kressbronn spricht von einem Supersommer, der sich auf der Interboot fortsetzte. Die Messetage spiegelten den bisherigen Saisonverlauf wider. Teils bis zu achtmalige Preiserhöhungen seit Jahresbeginn konnten zwar nicht immer an die Endverbraucher weitergegeben werden, aber: «Das tat dem Umsatz bisher keinen Abbruch. Dennoch sind wir vorsichtig, denn einen nicht enden wollenden Zuwachs kann es kaum geben», betont sie.

Als Chef des Familienunternehmens für Edelmotorboote in Kilchberg kann Markus Boesch beruhigt nach vorne schauen. Seine Werft hat stets Material für ein ganzes Produktionsjahr vorrätig. «Gute Anfragen, auch auf der Interboot, füllen die Werkstatt, die schon bis Mitte nächsten Jahres ausgebucht ist. Allerdings ist es keine unbegrenzt unelastische Nachfrage und der Preis für ein Luxusprodukt nicht nach oben offen», so das neue Vorstandsmitglied des Schweizerischen Bootbauerverbands.

Schweizer Ausstellern fehlen die Boote

Die Interboot ist mit dem Ende der Swiss Nautic für die Schweiz noch wichtiger geworden. PD

Tatsächlich ist der Schweizer Sportbootmarkt erneut mit Rückenwind unterwegs. Nach den zwei starken Jahren 2020 und 2021 ist auch die erste Hälfte des nautischen Geschäftsjahres 2022 gut bis sehr gut ausgefallen, heisst es in einem Communiqué. Das äusserst schöne und warme Wetter hat demnach die Nachfrage nach Neubooten weiterhin hochgehalten. Gegen Ende des Sommers war an diversen Gewässern der niedrige Pegelstand mitunter ein grösseres Problem und an einigen Stellen mussten Boote ausgewassert werden.

Mit der Interboot 2022 startete auch das Messegeschäft für die kommende Saison. Die Schweizer Beteiligung auf der Interboot sei zufriedenstellend gewesen, sagt Vinzenz Batt, Geschäftsführer des Schweizerischen Bootbauerverbands. Aber es bestehe nach wie vor das «Problem», dass einige Aussteller nicht teilnehmen konnten, weil sie keine Boote zur Verfügung hätten. Die Interboot habe, nach Einstellung der Messe Suisse Nautic, an Bedeutung für die Schweizer Werften noch zugelegt. Die Interboot bleibe die wertvollste nautische Ausstellung im grenznahen Ausland für alle Wassersportbegeisterte.

Weniger Segelboote, mehr Motorboote in der Schweiz

Der Verkauf von Segelbooten ist in der Schweiz leicht rückläufig. PD

Bei den Segelbooten ging der Verkauf im ersten Halbjahr leicht zurück. Über das gesamte Jahr geht der Bootbauerverband davon aus, dass sich dieser Trend auch für die zweite Jahreshälfte weiterzieht. Bei den Motorbooten hält der Trend seit 2000 an. Erneut konnte eine Zunahme bei den Immatrikulationen festgestellt werden. Im ersten Halbjahr wurden die Vorjahresverkaufszahlen im Durchschnitt um zehn Prozent übertroffen. Batt stellt ebenfalls fest, dass eigene Boote gefragt sind.

Vinzenz Batt, Geschäftsführer Schweizerischer Bootbauerverband. PD

«Durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten haben sich viele den Wunsch nach einem eigenen Boot erfüllt. Die grosse Frage ist, wie viele dieser Coronaboote nun nach Aufhebung der Reisebeschränkungen benutzt bleiben und wie viele Eigner die Boote wieder verkaufen.»

Teils müsse lange auf das neue Boot gewartet werden. Je nach Boot und je mehr Kundenwünsche vorhanden seien, könne die Lieferung immer noch anderthalb bis zwei Jahre dauern.

Auch die Auswirkungen des Krieges und der Energiekrise sind spürbar. Noch von Corona her und andererseits kriegsbedingt seien die globalen Lieferketten umständlicher und langsamer geworden.

«Motoren, Motorenteile und diverse andere Ersatzteile haben zum Teil lange Wartefristen.»

Und werden alternative Antriebe vermehrt nachgefragt? Batt sagt: «Jein, bei den kleineren Antrieben, also Aussenbordmotoren für kleinere Boote und Segelboote, werden E-Motoren seit Jahren gut verkauft. Jedoch in keinem Verhältnis zu konventionellen Verbrennungsmotoren.» Bei grösseren Booten und Innenbordmotoren hätten sich diverse Brands entwickelt, welche jedoch im Luxussegment operieren.

Bootsbauer fehlen

Und schliesslich fehlt der Branche noch der Nachwuchs. Batt sagt: «Auch wir kämpfen seit Jahren mit einem Fachkräftemangel.» Deshalb hätte man dieses Jahr schon zum dritten Mal an den Swiss Skills teilgenommen, um die nautischen Berufe der Öffentlichkeit vorzustellen.

