St.Galler New-Work-Pionier Marc Stoffel kämpft für das Klima

«Wir glauben, dass das Klimaproblem genau diese Hacks braucht»: St.Galler Start-up-Gründer Marc Stoffel sieht eine Chance in Hackathons New-Work-Pionier Marc Stoffel hat sich 2020 bei Haufe-Umantis als Chef selbst abgeschafft. Zuvor hatte er mit der Wählbarkeit von Vorgesetzten und flachen Hierarchien für Schlagzeilen gesorgt. Mit der Genossenschaft 42hacks.com will er nun einen Beitrag im Kampf für das Klima leisten. Dazu werden regelmässig Hackathons veranstaltet. Interview: Stefan Borkert

Marc Stoffel will mit Hackathons einen Beitrag für das Klima leisten. Bild: PD/Gian Paul Lozza

Nach einer Auszeit ist Marc Stoffel vor zwei Jahren nicht mehr zur St.Galler Softwareschmiede Haufe-Umantis zurückgekehrt. Hermann Arnold und er haben ihre Anteile verkauft und ein Start-up, eine Art Tinder für den Arbeitsmarkt gegründet. Dann haben sich die beiden ehemaligen Firmenchefs eine Woche gemeinsam eingesperrt und überlegt, was für das Klima getan werden kann. Ihre Mission ist es, eine Million Menschen zu aktivieren, um das Klimaproblem zu lösen. Und zwar nicht nur über eigenen Konsumverzicht, Veganismus und Tesla, sondern mit dem Beschleunigen von Klimainnovationen.

An wie vielen Firmen sind Sie derzeit beteiligt und wie viele Start-ups haben Sie gegründet?

Marc Stoffel: Ich bin am Schweizer Meeting Management Scale-up Sherpany beteiligt und sitze dort auch im Verwaltungsrat, zudem an einem Spin-off von Haufe-Umantis namens Solvv.com. Ich habe fünf Start-ups mitgegründet. An 42hacks bin ich, obwohl ich die Firma mitgegründet habe, nicht beteiligt, da es sich um eine Genossenschaft ohne Aktienanteile handelt.

Fridtjof Detzner macht auch in Cleantech. Haben Sie die Idee zu 42hacks vom Jimdo-Gründer aufgenommen?

Viele unserer Freunde und Partner machen etwas im Nachhaltigkeitsbereich. Das ist super und nötig. Wir haben das Problem verursacht, aber wir können es auch lösen. 42hacks ist für die Menschen gemacht, die einen Beitrag an die Klimakrise leisten wollen, ohne dass sie zwingend eine konkrete Idee, Gründungsabsicht oder ein Team haben.

In Hackathons sollen Ideen für eine bessere Welt entwickelt werden. Kann man damit Geld verdienen?

Die Teilnahme an unseren Freitags-Hacks jeweils von 15 bis 17 Uhr ist freiwillig und unentgeltlich. Aber es gibt ein tolles Gefühl fürs Wochenende, wenn man zwei Stunden mit all dem was man hat, versucht ein Klimaproblem zu lösen.

Zum Beispiel?

Letzten Freitag lautete die Aufgabe: «Wie können wir Menschen am Flumserberg motivieren, das Auto zu Hause zu lassen?» Unser Ziel ist es, aus all den Ideen, die dort entstehen, ein Start-up-Ökosystem mit Start-up-Team, Unternehmenspartner, Regierung, Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln. Das Kernteam erhält einen guten Lohn und bei Erreichung von C0 2 -Zielen auch einen Bonus. Jedoch hält wie gesagt niemand Anteile an dem Unternehmen.

Warum eigentlich Hackathons?

Ein erstes Klima-Start-up ist bereits gegründet worden, sagt Marc Stoffel. Bild: PD/Gian Paul Lozza

Die Methode hat uns schon länger fasziniert. Es ist eine Wortschöpfung aus «Hack», also etwas Neues und Kreatives tun und Marathon. Es ist eine Art Wettbewerb gegen die Zeit. Wir glauben, dass das Klimaproblem genau diese Hacks braucht. Der Zeitdruck ist offensichtlich. Deshalb sind neue Methoden und Talente, gefragt.

Sie wollen 42 Klima-Start-ups zum Laufen bringen, mit einer Million Menschen. Stand heute sind es?

Wir haben das erste Klima-Start-up mit einem tollen Ökosystem mit der BLS, der SOB, Postauto und dem Kanton St.Gallen gegründet. Rund um die Vision «ÖV42» sind gegen 500 Menschen beteiligt, vom Bürger aus Ostermundingen der uns Feedback zum Pop-up-Zug gab bis hin zur Vollzeit-KI-Entwicklerin. Aber wir sind noch längst nicht am Ziel. Muhammad Ali hatte sicher recht, wenn er sagt: «Wenn dich deine Träume nicht verängstigen, sind sie nicht gross genug.»

Gutes wird sich herumsprechen, ist Marc Stoffel überzeugt. Bild: PD/Gian Paul Lozza

Darf man sich Hoffnung machen, dass der Klimawandel ausgebremst wird? Die grossen Klimagefährder sind ja nicht im Boot.

Fragen wie «Reicht die Zeit überhaupt noch?» oder «Wollen wir starten ohne China und USA an Bord?» sind zwar berechtigt, aber führen genau dazu, dass zu wenig Innovation auf die Strasse kommt. Wir wollen und können unseren Beitrag leisten. Und es fühlt sich gut an, es zu tun. Gutes wird sich herumsprechen, aus der Schweiz nach Europa in die Welt. Speziell im Bereich ÖV, denn hier sind wir nicht erst seit Freitag Weltmeister.

Was also kann 42hacks konkret beitragen?

Die Lücke zu schliessen zwischen politischen Versprechen und Klima-Protest. Die meisten Menschen wollen nämlich weder Jammern noch Protestieren, sie wollen beitragen, wissen nur oftmals nicht wie. Für diese Menschen ist 42hacks ideal.

Gibt es eine besondere Symbolik hinter der Zahl 42? Steckt ein Geheimnis dahinter? Zumindest in «Per Anhalter durch die Galaxis» ist 42 die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest?

Ja, die Zahl 42 nutzen wir als Symbol aus diesem Kontext. Wir wollen mit diesem versteckten Symbol natürlich auch Nerds ansprechen, die es kennen.

Für den ganzen Rest würden aber 42 Start-ups nicht reichen, oder?

Wir wissen nicht wie viele Start-ups es braucht, aber klar ist, es müssen sehr viele sein und sie dürfen nicht alleine, sondern müssen eingebettet in starke Ökosysteme sein. Hier geht es nicht darum, «Wer hat’s denn erfunden?», oder Innovation möglichst gut zu schützen, damit der Börsenwert hochklettert, sondern darum, Probleme in rasantem Tempo zu lösen.

Und wie läuft 42hacks?

Die ersten zwölf Monate waren sehr hart und von vielen, wenn auch gut versteckten «Nein, wir brauchen euch nicht» geprägt. Wie so oft braucht man etwas Durchhaltewillen und Glauben an die eigene Idee. Aktuell läuft es wirklich gut: ÖV42 ist toll gestartet und wir sind stolz darauf, mit welcher Geschwindigkeit wir Dinge wie den ersten Pop-up-Zug der Schweiz oder auch 31days.ch hochziehen konnten.

Und wo hapert es noch?

Wir glauben, dass es konkret im System ÖV eine Innovations-Sandbox braucht. Das ist eine Testumgebung für die Umsetzung von KI-Vorhaben. Die Regelprozesse im ÖV sind nicht für Innovationen ausgelegt, sondern für Pünktlichkeit. Beides ist wichtig, nicht nur das eine.

Unternehmen und Mitarbeitende müssen mitmachen. Wie ist das Echo aus der Ostschweiz?

Mit dem Kanton St.Gallen, herzlichen Dank für die Unterstützung von Regierungsrat Beat Tinner, haben wir neben der SOB und Postauto auch die Regierung an Bord. Das macht Mut, denn es ist unser Ziel, die Regierung, Unternehmen und Start-ups zusammenzuführen. Das braucht echt Mut.

Tragen die kostenlosen Probeversuche Früchte?

Sie sprechen 31days.ch an, wobei dem wir 50 Haushalte suchen, die 31 Tage Autoschlüssel gegen ein kostenloses GA, E-Bike, Mobility-Abo und myBuxi-Shuttle-Service erhalten. Ja, das ist äusserst erfolgreich. Erstens, weil wir so Autos in die Garage verbannen, was unser erstes Ziel ist. Zweitens, weil wir Verhalten aktiv verändern können, und zwar so, dass es Spass macht und drittens, weil die ersten zehn Personen extrem zufrieden sind mit dem Angebot. Wir testen jetzt gerade aus, ob diese Zufriedenheit in ein kommerzielles Angebot fürs ÖV überführt werden kann.

Hackathons sind in der IT-Welt schon lange ein probates Mittel, um rasch Lösungen zu finden. Das soll nun auch für die Bewältigung der Klimakrise genutzt werden. Michel Canonica

Viele KMUs haben jetzt Nachhaltigkeitsberichte. Wird viel Greenwashing in der Ostschweiz betrieben?

Der weltweite Ausstoss an C0 2 war 2021 so hoch wie nie zuvor in der Geschichte: 36,3 Milliarden Tonnen. Es ist müssig zu diskutieren, ob in der Ostschweiz viel gemacht wird, es ist einfach viel zu wenig und viel zu langsam.

Noch mal zu den Hacks. Wie muss man sich den Ablauf vorstellen?

Unser Hack geht immer zwei Stunden, findet aber jede Woche statt. Letzten Freitag war der 44. Zuerst werden alle auf den gleichen Stand gebracht und die Tagesziele vorgestellt. Meist gibt es drei Herausforderungen, und jeder kann daraus auswählen. Dann geht man in den virtuellen Raum der Wahl und hackt in 90 Minuten eine Lösung. Meist wird nur 20 Prozent der Zeit geredet und 80 Prozent geschrieben, gestaltet oder priorisiert. Ein Moderator moderiert und unterstützt die Gruppe. Wir arbeiten an einem virtuellen weissen Brett, damit jeder auf den Ideen des anderen aufbauen kann.

Melden sich denn genügend Personen, Firmen, die nicht direkt mit der IT-Branche zu tun haben?

Ich würde sagen gegen 80 Prozent unserer Hacker haben nichts mit IT zu tun. Wir brauchen alle Talente. Eine unserer treuesten Hackerinnen ist Selen, eine Modedesignerin aus Vorarlberg. Sie hat mitgeholfen, dass wir Pop-up-Züge oder 31days umgesetzt haben. Jede und jeder ist herzlich willkommen, es mal auszuprobieren. Das macht süchtig und hoffentlich auch viel Spass.

