Nachhaltigkeit Fleischersatz: Bühler spannt mit mehreren Unternehmen zusammen Pflanzenproteine als Alternative zu Fleisch- und Milchprodukten gewinnen an Bedeutung. Mit seinen Anlagen und Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln mischt auch Bühler an vorderster Front mit. Um die Entwicklung zu beschleunigen, geht der Uzwiler Technologiekonzern immer wieder Kooperationen mit anderen Firmen ein. Thomas Griesser Kym 28.06.2022, 10.21 Uhr

Bühlers neue Kooperationspartnerin Zeta hat Erfahrung in der biopharmazeutischen Verfahrenstechnik. Bild: PD

Beim Technologiezentrum Bühler in Uzwil stehen die Baumaschinen nicht still. Im Mai 2019 hat Bühler an seinem Hauptsitz den Innovationscampus Cubic mit acht Anwendungszentren eröffnet. Im November 2021 wurde der Spatenstich gesetzt für das Energy & Manufacturing Technology Center, dessen Eröffnung für das zweite Quartal 2023 geplant ist und das zum Dreh- und Angelpunkt für Bühlers Aus- und Weiterbildung werden soll.

Und nun folgt der nächste Streich, wie Bühler anlässlich seiner Networking Days 2022 bekannt gegeben hat. Demnach bauen Bühler und der deutsche Anlagenbauer Endeco ein neues Protein-Anwendungszentrum. Dies im Rahmen einer strategischen Kooperation, um die Verarbeitung von Hülsenfrüchten voranzutreiben. Diese sind eine alternative Proteinquelle zu Fleisch, hinterlassen aber gegenüber der Fleischproduktion einen deutlich kleineren CO 2 -Fussabdruck.

«Von der Bohne bis zum Burger»

Im neuen Protein-Anwendungszentrum am Bühler-Hauptsitz in Uzwil wollen die beiden Unternehmen ihren Kundinnen und Kunden Komplettlösungen anbieten, «von der Bohne bis zum Burger», einschliesslich aller Nass- und Trockenverfahren.

Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Linsen, Sojabohnen oder Erdnüsse als gute Eiweissquelle dürften von steigender Nachfrage nach glutenfreien und veganen Lebensmitteln profitieren. So rechnet Bühler damit, dass die Nachfrage nach Hülsenfruchtmehl im Jahr 2025 um 10 Prozent höher liegen dürfte als 2017.

Kooperationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Bühler hat weitere drei Kooperationen vereinbart, die sich ebenfalls mit Nachhaltigkeit bei Nahrungsmitteln beschäftigen. Zum einen gründet Bühler zusammen mit der österreichischen Pharma- und Biotechfirma Zeta ein Joint Venture namens Eridia. Dieses soll Anlagen für die Lebensmittel- und die Futtermittelbiotechnologie entwickeln, vor allem in den Bereichen Präzisionsfermentation und, Stichwort kultiviertes Fleisch, zelluläre Landwirtschaft. Eridia wird am Zeta-Hauptsitz in Leobendorf nördlich von Wien angesiedelt, aber auch Bühlers Innovationscampus Cubic in Uzwil nutzen.

Zum anderen spannt Bühler mit der MMS AG aus Urdorf zusammen, um die Entwicklung hochfunktionaler Inhaltsstoffe für nachhaltige pflanzliche Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten zu forcieren. Die Zürcher MMS bringt dazu ihre Membrantechnologie ein, mit deren Hilfe sich hochwertige pflanzliche Proteinzutaten abtrennen lassen, und dies ohne energieintensive thermische Prozesse und mit reduziertem Wasserverbrauch.

Zum dritten geht Bühler mit der deutschen Industriefirma Flottweg eine Kooperation ein. In deren Rahmen wollen die beiden Unternehmen ihr Fachwissen kombinieren, jenes von Flottweg in der Nasskonfektionierung und jenes von Bühler im Trockenverfahren. Damit will man den Kundinnen und Kunden, die Pflanzenproteine verarbeiten, entlang der gesamten Wertschöpfungskette bedienen, von der Herstellung pflanzlicher Proteine aus allen Arten von Hülsenfrüchten bis hin zu Nassextrudaten und Milchalternativen.

Projekt für Fleisch aus dem Labor kommt voran

The Cultured Hub hat seinen Sitz im Innovations- und Technologiezentrum The Valley in Kemptthal nahe Winterthur. Bild: PD

Auf gutem Weg ist zudem laut Bühler The Cultured Hub, den Bühler 2021 zusammen mit der Migros und dem Genfer Riechstoff- und Aromenkonzern Givaudan gegründet hat. Für das Joint Venture in Kemptthal nahe Winterthur, das unter anderem die Entwicklung zellbasierten Laborfleischs fördern will, liegen laut Bühler mittlerweile alle Genehmigungen vor.

Yannick Gächter, Projektleiter und designierter Geschäftsführer von The Cultered Hub. Bild: PD

Ab Anfang 2023 soll es mit der Arbeit losgehen. Die ersten Unternehmen, die Einrichtungen, Technologien und Fachwissen im Cultured Hub nutzen wollen, «buchen bereits Zeitfenster und Anlagen», wie Bühler-Technologiechef ian Roberts sagt. Als Geschäftsführer wird der gegenwärtige Projektleiter Yannick Gächter fungieren.