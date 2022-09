Wechsel bei Appenzeller Käse: Der Vize wird neuer Direktor

Nachfolge Wechsel bei Appenzeller Käse: Der Vize übernimmt die Geschäftsführung Bei der Sortenorganisation Appenzeller Käse steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Direktor Christoph Holenstein geht im Frühling 2023 in Pension, sein Stellvertreter Rudolf Hegg soll nachrücken. Thomas Griesser Kym 15.09.2022, 18.00 Uhr

Rudolf Hegg, der neuer Direktor der Sortenorganisation Appenzeller Käse werden soll. Bild: PD

Rudolf Hegg soll neuer Direktor der Sortenorganisation (SO) Appenzeller Käse werden. Das schlägt die Geschäftsführung der SO deren Gesellschafterversammlung vom 28. April 2023 vor. Unmittelbar danach, per Ende April 2023, geht Christoph Holenstein in Pension. Er wirkt seit fast 30 Jahren bei Appenzeller Käse und wird dannzumal acht Jahre den Vorsitz der Geschäftsführung innegehabt haben.

Der zum Nachfolger vorgeschlagene Rudolf Hegg ist seit Oktober 2018 bei der SO als Key-Account-Manager und Leiter Marketing und Verkaufsförderung tätig. Der 49-jährige Thurgauer Hegg habe in den vergangenen vier Jahren Vertrieb und Absatz des Appenzeller Käses in der Schweiz und in den Exportmärkten erfolgreich weiter ausgebaut.

Zweitbestes Jahr der Geschichte

Christoph Holenstein, scheidender Direktor der SO Appenzeller Käse. Bild: PD

2021 wurden 9567 Tonnen Appenzeller Käse abgesetzt, 0,8 Prozent weniger als im Rekordjahr 2020. Zum zweitbesten Ergebnis der Geschichte trug in erster Linie das Exportgeschäft bei, in dem der Absatz um 5,8 Prozent auf 5108 Tonnen gesteigert wurde.

Damit stieg der Exportanteil auf 53,4 Prozent. Starkes Wachstum in den Beneluxländern, in Frankreich und im übrigen Europa machte den Absatzrückgang von 2,1 Prozent im grössten Auslandsmarkt Deutschland mehr als wett.

Im Heimmarkt Schweiz ging der Absatz um 7,4 Prozent auf 4459 Tonnen Appenzeller Käse zurück. Dies, nachdem der Lockdown und die Grenzschliessungen als Folge der Coronapandemie im Vorjahr 2020 den Konsum von Appenzeller Käse in der Schweiz um 15 Prozent nach oben getrieben hatten. Im Vergleich zu 2019 nahm der Absatz in der Schweiz 2021 aber um 6,4 Prozent zu.

Appenzeller Käse im Lager der Schaukäserei Stein. Bild: Ralph Ribi (Stein AR, 21. März 2018)