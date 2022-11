Nachfolge Stadler ernennt neuen Leiter der grössten Division Schweiz Als Regelung der Nachfolge des designierten Konzernchefs Markus Bernsteiner wird Lucius Gerig neuer Chef der Division Schweiz. Der 35-Jährige steht für die nächste Generation beim Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller, für den er seit 2014 arbeitet. Thomas Griesser Kym 28.11.2022, 10.28 Uhr

Der designierte Leiter der grössten Stadler-Division Schweiz, Lucius Gerig. Bild: PD

Der Verwaltungsrat des Schienenfahrzeugherstellers Stadler hat Lucius Gerig per 1. Januar 2023 zum neuen Leiter der grössten Division Schweiz und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Gerig folgt auf Markus Bernsteiner, der zum Jahreswechsel Stadler-Patron Peter Spuhler als Konzernchef ablöst. Ankeraktionär Spuhler konzentriert sich dann auf das Verwaltungsratspräsidium.

Der 35-jährige Gerig arbeitet seit 2014 bei Stadler und unterstützte zunächst Bernsteiner beim Aufbau der Division Components, bevor er direkt unter Spuhler als damaligem Konzernchef den Bereich Corporate Development (Unternehmensentwicklung) verantwortete. In dieser Rolle war Gerig laut Mitteilung massgeblich an der Akquisition der spanischen Vossloh-Lokomotivfabrik beteiligt, die seither als Stadler Rail Valencia firmiert, und an der Gründung des Joint Ventures Angelstar mit der italienischen Mermec, womit Stadler den Grundstein legte der heutigen Division Signalling (Signaltechnik).

Vom Finanzchef der Division zu deren Leiter

Ab 2019 war Gerig Finanzchef der Stadler-Division Zentraleuropa, und seit Ende 2020 ist er Finanzchef der Division Schweiz, die er künftig leiten wird. Gerig verfügt über Master-Abschlüsse an der Universität St. Gallen und der Rotterdam School of Management. Die Division Schweiz zählt 3800 Mitar­beitende. Zu ihr gehören ausser den hiesigen Werken in Bussnang, St. Margrethen, Altenrhein und Erlen auch das US-Werk in Salt Lake City.

Peter Spuhler zeigt sich in der Mitteilung erfreut, mit Lucius Gerig «einen hervorragend qualifizierten neuen Leiter für unsere grösste Division aus den eigenen Reihen gefunden zu haben». Gerig sei in der Stadler-Gruppe «bestens vernetzt» und habe «seine unternehmerischen Stärken und strategische Weitsicht in zahlreichen Führungsaufgaben erfolgreich unter Beweis gestellt».