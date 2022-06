MUNDHYGIENE Liechtensteiner Bonyf will expandieren und verstärkt dafür die Führungsriege Mit dem Vertriebsspezialisten Ben Mettepenningen an Bord will das Unternehmen neue Märkte erschliessen. Kaspar Enz 08.06.2022, 12.00 Uhr

Die liechtensteinisch-schweizerische Bonyf AG entwickelt und produziert Zahn- und Mundpflegeprodukte. fotolia

Mit Hauptsitz und Forschung in Vaduz und Produktion in Buchs entwickelt und produziert die Bonyf Zahn- und Mundpflegeprodukte. Und Gründer und CEO Jean-Pierre Bogaert will neue Märkte erobern. Im März ging die Bonyf an die Pariser Börse. Nach einem Kursanstieg nach dem Börsengang wird die Aktie nun zwar wieder zum Ausgangswert gehandelt. Für Bonyf habe der Schritt aber etwas gebracht, sagt Bogaert: «Wir haben an Bekanntheit gewonnen und neue Kontakte zu möglichen Kunden geknüpft.»