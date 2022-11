Mobilität Für 200 Millionen Euro: Stadler baut 50 Trams für Den Haag Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler hat sich in einer Ausschreibung in die Niederlanden gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. In die Grossstadt Den Haag liefert Stadler Niederflurtrams, die teils über 40 Jahre alte Fahrzeuge mit beschwerlichem Ein- und Ausstieg ablösen werden Thomas Griesser Kym 04.11.2022, 17.12 Uhr

Ein Stadler-Tram des Typs Tina für Darmstadt. Visualisierung: PD

Die niederländische Verkehrsgesellschaft HTM Personenvervoer hat Stadler zum bevorzugten Bieter für die Lieferung neuer Strassenbahnen ernannt. Der Basisvertrag, der laut HTM noch 2022 unterzeichnet werden soll, umfasst 50 Niederflur-Strassenbahnen des Typs Tina, die ab 2026 in der Grossstadt Den Haag verkehren sollen. Der Auftrag dürfte laut früheren Angaben ein Volumen von rund 200 Millionen Euro haben. Vorbehalten bleiben Einsprachen der beiden unterlegenen Mitbewerber (mutmasslich Alstom und Siemens) bis Mitte November 2022.

Der Vertrag enthält auch eine Option auf zusätzliche Trams. HTM will mit den neuen Strassenbahnen auf vier Linien verbliebene GTL8-Fahrzeuge ersetzen, die ab 1981 gebaut wurden und anders als Stadlers Niederflurtrams nicht für jedermann zugänglich sind. Beispielsweise sei es schon ein Problem mit einem Kinderwagen, und auch Rollstuhlfahrende könnten nicht in die GTL8-Wagen gelangen. Tina steht für «Total integrierter Niederflur-Antrieb». Auch werden die neuen Stadler-Trams mehr Passagiere befördern können als die alten GTL8.

Bestellungen aus dem Baselbiet und aus Deutschland

Die von Stadler in der Schweiz entwickelten Tina-Trams haben sich schon mehrfach verkauft. Erstbestellerin war im Jahr 2020 die Heag Mobilo aus Darmstadt, die 25 Fahrzeuge orderte, und das erste davon wurde Ende September 2022 auf der Bahnmesse Innotrans in Berlin präsentiert. Es folgten Aufträge der Baselland Transport (BLT, 25 Fahrzeuge für 125 Millionen Franken), der Rostocker Strassenbahn (28) und der Havag aus Halle (56).

Zumindest von den Heag- und den BLT-Trams ist bekannt, dass Stadler sie im Werk am Hauptsitz in Bussnang fertigt. Ursprünglich war geplant, die Heag-Fahrzeuge bei Stadler Pankow in Berlin herzustellen. Stadler bestätigt den Vergabeentscheid der HMT, will sich aber wie üblich bis zum Ende der Einsprachfrist nicht weiter äussern.

Eines der veralteten rot-beigen GTL8-Trams vor dem Hauptbahnhof Den Haag, die ab 2026 aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Bild: Wikimedia Commons