200 Züge: Stadler greift nach einem Milliardenauftrag aus Polen

Milliardenausschreibung Stadler gelüstet es nach einem Grossauftrag aus Polen Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer ist im Rennen um eine Bestellung von bis zu 200 Zügen. Zwei Hindernisse gilt es noch zu überwinden: Lokale Mitbewerber, die ebenfalls mitbieten, und die Kluft zwischen den Preisvorstellungen Stadlers und dem polnischen Bahnbetreiber PolRegio.

Stadler möchte seine rappelvollen Auftragsbücher mit einem Grossauftrag aus Polen noch dicker machen. Bild: Urs Bucher (Bussnang, 5. März 2020)

Es geht um einen Auftrag in Milliardenhöhe. Die polnische Bahngesellschaft PolRegio will bis zu 200 elektrische Triebzüge beschaffen. Auf ihre Ausschreibung im Mai 2022 für ein entsprechendes Rahmenabkommen hat auch der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler ein Angebot eingereicht.

Doch es gibt Hürden. Zum einen bewerben sich neben Stadler noch drei Konkurrenten um den Auftrag, nämlich die polnischen Hersteller Newag, Pesa und H. Cegielski – FPS. Zweitens ist Stadlers Angebot den Angaben aus Polen zufolge das teuerste: Stadler offeriert die Ausführung des gesamten Auftrags für 10,9 Milliarden Zloty, das sind umgerechnet 2,3 Milliarden Franken.

Nur leicht darunter liegt die Offerte von Newag mit 10,76 Milliarden Zloty (2,25 Milliarden Franken). Pesas Angebot hat ein Volumen von 9,94 Milliarden Zloty (2,1 Milliarden Franken), und preislich am günstigsten ist die FPS-Offerte mit 7,16 Milliarden Zloty (1,5 Milliarden Franken).

Damit liegt aber freilich selbst FPS noch deutlich über dem Budget von PolRegio: Die Bahngesellschaft nennt für die Beschaffung der bis zu 200 Züge ein Budget von 6,05 Milliarden Zloty (1,3 Milliarden Franken). Stadlers Offerte überschreitet diesen Kostenvoranschlag um 1 Milliarde Franken.

Die teuerste Ausschreibung in Polens Bahngeschichte

PolRegio plant, mit einem oder mehreren Bietern Verträge mit einer Laufzeit von jeweils drei Jahren zu unterzeichnen. Während dieser Zeit will das Unternehmen Exekutivverfahren durchführen, in deren Rahmen die Hersteller Angebote für eine bestimmte Anzahl Züge abgeben. Anschliessend sollen sie an einer elektronischen Auktion teilnehmen, um den Vertragspartner für eine spezifische Bestellung auszuwählen und den endgültigen Kaufpreis zu bestimmen.

Das bedeutet auch: Entweder reduzieren die vier Interessierten ihre Preisvorstellungen oder PolRegio erhöht das Budget. Oder man trifft sich irgendwo dazwischen. So oder so ist der geplante Rahmenvertrag die teuerste Ausschreibung in der polnischen Eisenbahngeschichte. PolRegios Zeitplan sieht vor, konkrete Lieferverträge bis Juni 2023 abzuschliessen. Die neuen Züge sollen voraussichtlich im Jahr 2026 ausgeliefert werden.

Finanziert werden soll der Kauf der Züge mit Mitteln aus dem 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbauprogramm nach der Coronakrise, aus dem Europäischen Fonds für Infrastruktur, Klima und Umwelt 2021-2027, aus Regionalprogrammen sowie mit der Aufnahme von Schulden.

Stadlers starker Standort in Polen

Stadler-Sprecher Fabian Vettori bestätigt auf Anfrage die Teilnahme Stadlers an der Ausschreibung von PolRegio. Darüber hinaus will sich das Unternehmen wie üblich nicht über laufende Ausschreibungen äussern. Auch nicht zur Frage, wo im Falle eines Zuschlags die Züge produziert würden.

Laut dem polnischen Bahnportal «rynek-kolejowy» («Eisenbahnmarkt») sollen jedoch alle Züge in Polen hergestellt werden. Stadler betreibt in Polen seit 2007, nach dem Erhalt eines ersten substanziellen Auftrags aus dem Land, einen Produktionsstandort in Siedlce. Dort werden Züge für den polnischen Markt und für den Export gebaut, etwa für Bahnbetreiber in Deutschland, Estland, Ungarn, Weissrussland und den Niederlanden.

Wegen des weissrussischen Beistands für Russland in dessen Angriffskrieg auf die Ukraine hat das Stadler-Werk in Siedlce 2022 auch grosse Teile der Produktion und Teile der Belegschaft des weissrussischen Stadler-Werks in Fanipol übernommen. Diese Fabrik nahe der weissrussischen Hauptstadt Minsk, die schon zuvor unausgelastet war, hat Stadler als Folge von EU-Sanktionen gegen Weissrussland schrittweise heruntergefahren und mittlerweile praktisch stillgelegt.

In Polen, einem der grössten Bahnländer Europas, ist Stadler 2018 so richtig durchgestartet. Damals, im Januar, stach Stadler namhafte Konkurrenz aus und angelte sich zwei Aufträge für 71 elektrische Triebzüge des einstöckigen Typs Flirt und für 35 Strassenbahnen. «Das ist der Durchbruch in Polen», jubelte Stadler-Patron Peter Spuhler damals.

Weitere Bestellungen folgten. So ist der ursprüngliche Strassenbahnauftrag mittlerweile auf bis zu 110 Fahrzeuge erweitert worden. Und im August 2019 erhielt Stadler aus Polen eine Order für zwölf elektrische Flirt-Triebzüge in der Fernverkehrsausführung

Berliner U-Bahn muss warten Zur Erneuerung der überalterten U-Bahn-Flotte haben die Berliner Verkehrsbetriebe bisher 376 neue U-Bahn-Wagen bei Stadler bestellt. Bis Ende 2022 sollten die ersten acht Testfahrzeuge geliefert werden. Doch die Auslieferung verzögert sich um einige Wochen bis Frühling 2023. Grund seien Lieferkettenprobleme. Die Serienfertigung sei aber nicht betroffen. (T.G.)

