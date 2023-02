«Ohne Halbleiter läuft nichts»: Schweizer Branche formiert sich

Mikrochips Halbleiter – klingt langweilig? Warum Sie sich trotzdem dafür interessieren sollten Europa und die USA wollen beim Halbleiternachschub die Abhängigkeit von Asien reduzieren. Auch in der Schweiz soll die Chipbranche gestärkt werden. Branchenfachleute sehen Potenzial in der Forschung und Entwicklung in Nischen. Oder in der Kreation neuer Berufsbilder. Maurizio Minetti und Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Ingenieure bei der Arbeit über einem Leuchttisch. Die Chipindustrie steht zunehmend im Fokus. Bild: Getty

Mikrochips sind das Herzstück der modernen Gesellschaft. Sie sind winzig und dennoch enorm wichtig für das Funktionieren vieler Produkte und Maschinen. So sagt etwa Eugen Elmiger, Chef des Obwaldner Motorenherstellers Maxon: «Ohne Halbleiter geht im Hightechumfeld gar nichts. Unsere Antriebssysteme wie auch die Geräte, in denen sie verbaut werden, funktionieren ohne Halbleiterkomponenten nicht.» Und Estella Copei, Chief of Staff bei der Sarganser Espros Photonics, die bekannt ist für ihre Chipfabrik im Gonzen, sagt: «Ohne Halbleiter läuft in unserem Leben gar nichts. Kein Auto, keine Waschmaschine, keine Stromversorgung, keine Kommunikation.»

Im Zuge der Coronakrise waren Halbleiter wegen gestörter asiatischer Lieferketten plötzlich Mangelware; Dutzende Industrien konnten ihre Produkte nicht rechtzeitig ausliefern. Die Verfügbarkeit ist nach wie vor kritisch, auch wenn sich die Lage nun etwas entspannt. Hinzu kommen aber geopolitische Spannungen zwischen China und den USA. Die von China bedrohte Inselrepublik Taiwan ist die wichtigste Chiplieferantin der Welt – eine Eskalation des Konflikts mit China könnte potenziell verheerend sein für den weltweiten Chipnachschub.

Vor diesem Hintergrund gibt es Bemühungen, die Chipindustrie vom Klumpenrisiko Taiwan zu befreien. Amerikanische Chiphersteller planen Milliardeninvestitionen in neue Werke in den USA, die EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 ihren Anteil an der weltweiten Chipproduktion auf 20 Prozent zu verdoppeln.

Verzweigte Branche, «völlig unbekannt»

Auch in der Schweiz ist das Wissen um die Wichtigkeit dieser Branche gestiegen. So hat der Industrieverband Swissmem im Januar 2023 einen neuen «Industriesektor Semiconductors» (Semi) gegründet. Präsident ist Cemal Aydogan von Hitachi Energy Switzerland in Baden. Ziel der neuen Fachgruppe ist es, die Bedeutung der Branche in Politik und Gesellschaft bewusst zu machen, sich für gute Rahmenbedingungen einzusetzen, Forschung, Kooperationen und Förderinstrumente zu stärken. Swissmem schätzt, dass das Schweizer Semi-Ökosystem über 100 Firmen und rund 15'000 Angestellte umfasst.

«Doch die Branche Semi ist in der Schweiz völlig unbekannt», sagt Estella Copei von Espros Photonics. Es gebe im Land einige Halbleiterhersteller wie Hitachi Energy, EM Marin, Comet und Espros, Hersteller von Halbleitermaschinen und -anlagen, darunter Evatec in Trübbach mit ihren Hightech-Dünnfilm-Beschichtungsanlagen, und sehr viele halbleiternahe Unternehmen, darunter die VAT in Haag, die Vakuumventile produziert.

«All diese Firmen bilden keine homogene Einheit und finden daher kein Gehör für Ihre Anliegen», sagt Copei. Die Fachgruppe Semi soll das ändern. An der Gründungsversammlung waren über 50 Teilnehmende aus 37 Firmen und Organisationen dabei. Auch Urs Gantner, Executive Vice President Semiconductor Solutions Group der VAT, sagt, ein starker, nationaler Branchenverband sei wichtig, denn «die Halbleiterindustrie ist durch die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft zu einem systemrelevanten Wirtschaftszweig geworden».

Das Komitee des neuen Swissmem-Industriesektors Semiconductors mit Präsident Cemal Aydogan (Mitte). Bild: PD

Was in der Ausbildung fehlt

Wo hat die Schweiz rund um die Halbleiterindustrie Aufbaupotenzial? Christoph Scheiring leitet die Besi Switzerland, die in Steinhausen im Kanton Zug Maschinen für die grossen Halbleiterhersteller entwickelt und auf der Vorgängerfirma Esec basiert, die Ende der 1960er-Jahre vom Thurgauer Ingenieur Karl Nicklaus gegründet wurde. Scheiring nennt die Forschung und Entwicklung in Nischen, konkret den «Bereich hochtechnologischer Anwendungen, wo es noch viel Entwicklungsarbeit braucht». Wichtig sei zunächst aber, das Ökosystem rund um die Halbleiterindustrie zu stärken, es weiter auszubauen. Dazu gehöre auch, den Forschungsstandort Schweiz wieder in den europäischen zu integrieren.

Einen weiteren Ansatz verfolgt Espros Photonics, die von Beat De Coi 2006 gegründet wurde und sich vom Start-up zum globalen Anbieter für 3D-Sensorik entwickelt hat. Die Espros-Komponenten bilden das Herzstück optischer Sensorsysteme, die unabdingbar sind etwa in autonomen Fahrzeugen, Drohnen oder Robotern. Estella Copei sagt zum einen, «in der Forschung wird in der Schweiz sehr viel gemacht und gefördert. Leider verpuffen die Resultate und wandern ins Ausland ab. Die heimische Industrie hat sehr wenig davon.» Zum anderen sagt sie, «auch die Ausbildung auf Hochschulniveau ist ausgezeichnet ausgebaut. Allerdings sind sehr viele Studienplätze durch Ausländer besetzt, die nach dem Studium nicht in der Schweiz bleiben.» Ein Lösungsansatz laut Copei: «Was uns fehlt, sind Ausbildungen auf den Niveaus Berufsschule, Höhere Fachschule und Fachhochschule. Die Fachgruppe Semi kann hier neue Berufsbilder entwickeln und politischen Einfluss nehmen, dass diese auch unterstützt und anerkannt werden.»

Urs Gantner von der VAT sagt, zum Erhalt der Forschung und Weiterentwicklung kritischer Hightechkomponenten für die Halbleiterindustrie «benötigen wir auch in Zukunft bestens ausgebildete Talente». Im internationalen Wetteifern um diese gelte es die bisher guten Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. Brun nennt Beispiele: einfacherer Zugang zu gut ausgebildeten ausländischen Mitarbeitenden, unbürokratische Abwicklung von Grenzgängern oder Zugang zu europäischen oder globalen Forschungsprojekten und -ergebnissen.

Ein Schweizer Silicon Valley? Wohl kaum

Im Zuge der Chipkrise und des Säbelrasselns um Taiwan gibt es auch Stimmen, die sich einen Ausbau des Sektors in der Schweiz wünschen und dafür plädieren, die Halbleiterproduktion in die Schweiz zurückzuholen. Das dürfte aber schwierig sein. Eugen Elmiger von Maxon sagt: «Die Bemühungen, die Mikrochipindustrie zu fördern, finde ich sehr gut. Dies ist aber nur mit entsprechenden finanziellen Mitteln möglich.» Bei Siemens Schweiz, dem grössten industriellen Arbeitgeber hierzulande, heisst es, eine regionale Unabhängigkeit von Asien sei erstrebenswert, doch: «Ob die Schweiz der richtige Standort für ein Schweizer Silicon Valley ist, ist wegen der hohen Landpreise in Frage zu stellen. Das würde einen Campus-Ansatz bedeuten, mit fussballfeldgrossen Fabriken, Zulieferindustrie und nahen Hochschulen», sagt Siemens-Sprecher Benno Estermann.

Seitens Espros sagt Estella Copei, die Halbleiterindustrie sei technologisch derart segmentiert, dass es keine einheitliche Halbleiterindustrie gebe, die von Taiwan oder anderswo zurückgeholt werden könne. Auch kämen in elektronischen Geräten immer eine Vielzahl von Technologien aus den unterschiedlichsten Quellen zur Anwendung. Typisch sei eine Verteilung auf Taiwan, Europa und die USA. Copei weiss: «Kein Land kann alle Halbleiterbedürfnisse seiner Industrie alleine befriedigen. Sogar die USA nicht.»

Auch Copei sagt, die Schweiz sei eine Herstellerin in wichtigen Nischen. «Für unsere Industrie ist es wichtig, dass wir gut mit anderen Ländern kooperieren, damit wir nicht von der internationalen Lieferkette abgeschnitten werden.» Dazu brauche es übrigens keine institutionelle Anbindung an die EU. Urs Gantner von der VAT sagt, «als kleine Schweiz müssen wir realistisch bleiben. Mit den begrenzten Ressourcen zum Beispiel bei Personal oder Zulieferern und dem erforderlichen Zeitaufwand ist es illusorisch, in der Schweiz eine eigene leistungsfähige und wirtschaftliche Halbleiterindustrie aufzubauen». In Nischenmärkten und im Anlagenbau werde die Schweiz aber weiterhin eine führende Rolle spielen. Benno Estermann von Siemens sieht die Schweiz ebenfalls als geeignet, wenn es um Nischenprodukte gehe. Und: «Die hohen Schweizer Löhne sind wegen der hohen Automatisierung der Fertigung kein Gegenargument.»

