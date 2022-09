Warum die Migros den Säntispark verkauft

«SÄNTISPARK» «Säntispark»-Verkauf: Migros speckt ab, Fortimo wächst weiter Seit drei Jahren macht die Migros Ostschweiz eine Schlankheitskur. Mit dem Verkauf des Hotels Säntispark hat sie nun das gewünschte Gewicht erreicht. Die Käuferin, die St.Galler Fortimo AG, ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Auch in der Hotellerie – allerdings stehen ihre Hotels heute meist in Wintersportorten. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Das Hotel Säntispark wird am 1. Oktober von der Fortimo übernommen. Benjamin Manser

Es war ein grosses Projekt, das die Migros in den 1980er-Jahren für Abtwil vorhatte: Der «Säntispark» sollte Freizeit- und Einkaufserlebnis verbinden, gleich vor den Toren der Stadt St.Gallen. Zum Komplex mit Bädern und Sportanlagen gehörte auch das 1987 eröffnete Hotel Säntispark. Nun, 35 Jahre später, verkauft die Migros das Hotel. Die St.Galler Immobiliengesellschaft Fortimo übernimmt das Hotel mit seinen 136 Zimmern.

«Von langer Hand geplant war das nicht», sagt Andreas Bühler, Sprecher der Migros Ostschweiz. Doch es habe einfach gut gepasst. «Die Fortimo ist der ideale Eigentümer», sagt er: Das Immobilienunternehmen sei in St.Gallen verankert, bereits erfolgreich im Hotelgeschäft, und es sei auch mit dem FC St.Gallen verbunden. Der Säntispark ist Mannschaftshotel, hier übernachten auch auswärtige Fussballer wie der FC Valencia, der in diesem Sommer hier ein Trainingslager durchgeführt hatte.

Corona traf auch den «Säntispark»

Allerdings waren die letzten Jahre für das Hotel Säntispark nicht nur glamourös. Während der Coronapandemie habe man das Hotel wann immer möglich offen gehalten. Manchmal aber fast vergebens. «Die Bäderwelt musste zum Teil geschlossen bleiben und der Seminartourismus, ein wichtiges Standbein, brach ganz ein», sagt Bühler. «Da hätten wir gar nicht aufmachen müssen.»

Die Bäderwelt im «Säntispark» blieb während des Lockdowns leer. Tobias Garcia

Doch während die Bäder bald wieder zahlreiche Familien anzogen hatten, habe sich der Seminartourismus noch nicht ganz erholt, was vor allem unter der Woche spürbar sei. Trotzdem sei das Hotel auf einem guten Weg, sagt Bühler. «Und wir sind überzeugt, dass es mit dem neuen Eigentümer die ganze Destination ‹Säntispark› noch ein paar Schritte weiter bringen kann.»

Seit 2013 ist Fortimo auch Hotelier

Tatsächlich ist das St. Galler Immobilienunternehmen Fortimo in den letzten Jahren stark gewachsen, weit über die Ostschweiz hinaus. Heute hält es Immobilien im Wert von rund 1,5 Milliarden Franken, gut 50 Prozent mehr als Ende 2020. Und es beschäftigt 359 Mitarbeitende. Rund die Hälfte davon arbeiten in der Hotellerie.

Remo Bienz, Verwaltungsrat Fortimo AG. Paul.zuercher

Den Einstieg in die Branche wagte die Fortimo 2011: Damals begann das Unternehmen mit dem Bau der Priva Lodge in Lenzerheide, die 2013 eröffnet wurde. Es schien nur ein kleiner Schritt vom Bau von Ferienwohnungen zum Betrieb eines Hotels mit Apartements, sagt Remo Bienz, der die Fortimo im Jahr 2000 mit seinem Bruder Philipp Bienz gründete.

«Den Betrieb haben wir anfänglich etwas unterschätzt.»

Doch mit dem richtigen Geschäftsführer sei die Revier Hospitality Group AG, die Tochtergesellschaft, die die Hotels führt, auf den richtigen Weg gekommen. 2017 wurde in Lenzerheide das erste «Revier»-Hotel gegründet. Später kamen in Montafon und Adelboden zwei weitere hinzu. Die «Revier»-Hotels richten sich an junge, sportaffine Leute, sagt Bienz. In Saas Fe, Laax, Engelburg und in Neuhausen am Rheinfall sind weitere Projekte im Bau oder in Planung. Auch bei der Fortimo läuft aber nicht immer alles nach Plan. Ein Projekt in Interlaken scheiterte im Februar an der Urne.

Nicht das erste Businesshotel

Die Hotels der Fortimo stehen also vorwiegend in Wintersportorten oder in Tourismus-Hotspots. Der Säntispark ist aber zu einem guten Teil ein Seminar- und Businesshotel. Völliges Neuland sei dies aber nicht, sagt Bienz. «Wir haben mit dem Revier in Dubai bereits ein Businesshotel im Portfolio.»

Trotzdem gründet die Fortimo für die Neuakquisition eine eigene Tochtergesellschaft. Sie werde alle 100 Mitarbeitenden weiter beschäftigen. Das sei «Ehre und zugleich Verpflichtung.» Auch sonst werde sich in Abtwil nicht viel ändern - zumindest vorerst. «Das Hotel Säntispark ist aus unserer Sicht bereits sehr gut positioniert», sagt Bienz. So sehe man den «Säntispark» als grosse Chance. Für das Hotel spreche vor allem die Nähe zu Kybunpark und Gründenmoos sowie die Bäder- und Saunawelt. «Wir sind stolz und sehr erfreut, die Zukunft des Hotels zu prägen.» In der Zukunft könne er sich aber durchaus Veränderungen vorstellen.

«Wir wollen versuchen, das Angebot weiter auszubauen.»

Migros hat Idealgewicht erreicht

Während die Fortimo also ihre Geschäftsfelder verbreitert, hatte sich die Migros in den letzten drei Jahren eine Schlankheitskur verordnet. Sie trennte sich von Globus, Interio, Depot und M-Way. Und auch die regionalen Genossenschaften konzentrieren sich aufs Kerngeschäft: Super- und Fachmärkte, dazugehörige Gastronomie sowie die Klubschule.

Die Migros Ostschweiz hatte Mitte der 2010er-Jahre die Imbisskette Chickeria aufgebaut. Schon 2020 wurden die Filialen verkauft – an die Betreiber von Burger King. Andrea Stalder

So übergab die Migros Ostschweiz ihre Fitnesscenter und den Golfplatz in Waldkirch ab - an die Migros-Genossenschaften von Zürich und Luzern. Und auch die Imbisskette Chickeria wurde 2020 verkauft. Mit dem Verkauf des Hotels in Abtwil sei nun das Ziel erreicht. Migros-Sprecher Bühler:

«Wir sind da angekommen, wo wir hinwollten.»

Allerdings gibt es keine Regel ohne Ausnahme. Auch die Bäder und Freizeitanlagen im «Säntispark» gehören streng genommen nicht zum Kerngeschäft. Will die Migros auch die Bäderwelt loswerden? «Ganz entschieden Nein», sagt Bühler. Die Bäderwelt werde in der Bevölkerung stark mit der Migros in Verbindung gebracht. «Da bleiben wir dabei. Mit der neuen Rutschenwelt ist der ‹Säntispark› weit über die Region hinaus zu einem Anziehungspunkt geworden», sagt Bühler – mittlerweile auch für Westschweizer Familien.

