MIGROS Bischofszell Nahrungsmittel fusioniert und wird zu «Fresh Food & Beverage» Innerhalb der Migros Industrie soll es zu einer Rochade kommen: Laut einer Mitteilung fusionieren ab 2023 die Migros-Bäckerei Jowa, die Bischofszeller Bina und die Aproz-Mineralquellen zur neuen Fresh Food & Beverage Group. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 23.08.2022, 16.00 Uhr

Auch die Pommes Chips der Migros werden von der Bischofszell Nahrungsmittel AG produziert. Reto Martin

Laut einer Mitteilung an die Geschäftspartner sollen sich drei der wichtigsten Betriebe der Migros-Industrie demnächst zusammenschliessen. Aus der Migros-Bäckerei Jowa, der Bischofszell Nahrungsmittel und den Aproz-Mineralquellen sollen ab 2023 die Fresh Food & Beverage Group werden. Zuerst erhält per Anfang Januar die Jowa den neuen Namen. Im Juni nächsten Jahres wird dann die Bischofszell Nahrungsmittel (Bina) in die «FFB-Group» fusioniert. Die Aproz soll zwar ebenso zur Gruppe gehören, firmiert aber weiterhin unter eigenem Namen, wie es in der Mitteilung heisst.

Die drei Unternehmen wollten künftig als «geeintes und starkes Schweizer Unternehmen» auf dem Markt auftreten. «Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Zusammenschluss Bedürfnisse von Kunden und Geschäftspartnern gleichermassen besser aus einer Hand bedienen können», heisst es in dem Schreiben weiter.

Grösstes Segment der Migros-Industrie

Die drei Unternehmen gehören innerhalb der Migros-Industrie zum Segment 3, das heute schon «Fresh Food & Beverage» heisst. Die Unternehmen des Segments beschäftigen insgesamt rund 4600 Mitarbeitende an 159 Standorten. 2021 erzielten sie mit rund 6000 Produkten einen Umsatz von 1,44 Milliarden Franken.

Die Bina wurde 1909 in Bischofszell gegründet und 1945 von der Migros übernommen. Heute produziert sie hauptsächlich für die Migros diverse Fertiggerichte, unter anderem unter der Marke Anna's Best. Zum Angebot gehören aber auch Apfelmus und Konfitüre sowie Eistee und Fruchtsäfte. Die Bina beschäftigt heute rund 1000 Mitarbeitende. Neben dem Standort Bischofszell führt das Unternehmen einen Produktionsbetrieb in Ecublens und die Bischofszell Food Innovation in Zürich. Zu Bischofszell gehört auch die Sushi Mania in Vuadens und die Gastina im vorarlbergischen Frastanz.

