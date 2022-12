Thurgau: Kreuzlinger Neuweiler AG kann Konkurs abwenden

Metallbranche Konkurs abgewendet: Wie die Thurgauer Neuweiler AG der Euro-Schwäche und höheren Kosten trotzte Die stark gestiegenen Kosten für Metall und andere Vorleistungen haben das Kreuzlinger Unternehmen Neuweiler AG in Turbulenzen gebracht. Die Firma des Thurgauer IHK-Präsidenten Christian Neuweiler konnte das Aus verhindern und hat nun wieder Perspektiven. Die Geschichte einer Rettung. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 15.12.2022, 13.10 Uhr

Das Hauptgeschäft der Kreuzlinger Neuweiler AG sind Schweisskonstruktionen. Donato Caspari

«Es ist einiges aus den Fugen geraten», sagt Christian Neuweiler. Der Aufschwung nach Corona ging zwar schneller als erwartet, aber er war mit einigen Turbulenzen verbunden. Schon 2021 kämpften die Unternehmen mit Lieferproblemen und Preissteigerungen.

Gerade für Metall und Elektronikbauteile habe es extreme Preissteigerungen gegeben. «Seit dem Krieg ist das aber noch schlimmer geworden», sagt Neuweiler. Probleme, die auch Unternehmen mit guter Auftragslage in gehörige Schwierigkeiten bringen können. Wie die Kreuzlinger Neuweiler AG.

Guter Start mit Hindernissen

So war auch das Unternehmen des Thurgauer IHK-Präsidenten mit einer guten Auftragslage ins Jahr gestartet. Die Neuweiler AG produziert in erster Linie Schweisskonstruktionen, insbesondere für Schienenfahrzeuge. Stadler Rail oder die SBB sind wichtige Kunden. Das Unternehmen baut aber auch Entsorgungsanlagen für Grünabfälle und Sterilisationsanlagen für medizinische Abfälle.

Gerade im Anlagenbau kämpfte die Neuweiler AG aber mit stark gestiegenen Materialkosten – für Aufträge zu festen Preisen. Das war nicht das einzige Unglück: Ein mündlich zugesicherter Auftrag wurde gekündigt. Eine Häufung von Coronafällen im Betrieb führte im Frühling zu Mehrkosten.

Der grösste Auftrag des Jahres stellte sich für das Unternehmen aber als grösstes Verhängnis heraus. Die Auslieferung der Schweisskonstruktionen begann im April. Doch es wurde zum Verlustgeschäft. Zu den gestiegenen Materialkosten kamen die Währungsschwankungen hinzu. «Der Preis wurde vor einiger Zeit in Euro ausgemacht», sagt Neuweiler.

«Dass der Euro unter einen Franken fiel, war nicht zu erwarten und tut uns jetzt weh – es ist für uns ein Riesenauftrag.»

Christian Neuweiler, Chef der Neuweiler AG in Kreuzlingen und Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau. Reto Martin

Situation kritisch geworden

Zwar habe man in den letzten Wochen versucht, die zusätzlichen Kosten in Rechnung zu stellen. Das sei aber nicht gelungen. So habe sich die finanzielle Situation des Unternehmens in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert.

Einen Konkurs könne man aber gerade noch vermeiden, sagt Neuweiler. Mithilfe eines Investors können die dringendsten Liquiditätsprobleme überbrückt werden. Jetzt würden Sanierungsmassnahmen eingeleitet. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung arbeiteten mit Hochdruck am Weiterbestehen der Firma, so Neuweiler. «Wir werden die Organisation straffen müssen.»

Heute beschäftigt das Unternehmen 68 Mitarbeitende. «Ein Stellenabbau ist möglich, aber nur im einstelligen Bereich», sagt Neuweiler. Denn damit die Neuweiler AG wieder auf festen Boden zurückkehrt, sei auch der Einsatz der Mitarbeitenden gefragt, «die trotz Turbulenzen jeden Tag eine gute Leistung bringen».

Auch nächstes Jahr gut ausgelastet

Denn Arbeit habe das Unternehmen genug, sagt er. Aufgrund der Auftragslage sei man 2023 bereits heute zu 80 Prozent ausgelastet. Allerdings werde man den Bau von Kompostieranlagen und Entsorgungsanlagen für die Medizin vorübergehendzurückfahren. Vorhandene Aufträge werden man ausliefern, und den Service weiterführen.

«Es sind aber momentan zu viele Risiken in diesem Geschäft.» Die Anlagen seien sehr materialintensiv, die Rentabilität tief. «Wir werden uns aufs Kerngeschäft Schweisskonstruktionen konzentrieren», sagt Neuweiler.

«Wir haben in den letzten zwei Monaten alles getan und werden weiter alles tun, um die Firma wieder fit zu machen», sagt Christian Neuweiler. Und mit der guten Auftragslage ist er zuversichtlich, dass dies auch gelingen werde.

