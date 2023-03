Medikamente: Zur Rose halbiert Verlust und heisst bald Doc Morris

Medikamente Frauenfelder Zur Rose halbiert den Verlust und benennt sich in Doc Morris um – elektronisches Rezept in Deutschland soll einen Schub bringen Die Versandapotheke bereitet den Boden, um ab nächsten Jahr durchstarten zu können. Dann soll in Deutschland das elektronische Rezept das Geschäft befeuern. Zuvor wird das Schweizer Geschäft der Zur Rose wie geplant an die Migros-Tochter Medbase veräussert. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 23.03.2023, 14.11 Uhr

Zur Rose beliefert Patientinnen und Patienten mit Medikamenten. Bild: PD

Ein Umsatzschwund um 5,4 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Franken, ein Betriebsverlust (auf Stufe bereinigtes Ebitda) von 70 Millionen Franken, und dennoch sagt Walter Hess: «Wir haben unsere Ziele erreicht.»

Um diese Worte des Chefs der Frauenfelder Zur Rose Group zu verstehen, muss man wissen: Die Versandapotheke und Ärztegrossistin steckt in einem Programm, um die Kosten zu senken, die Effizienz zu erhöhen, die Digitalisierung zu beschleunigen, und sie trennt sich von Kunden, die keinen oder nicht genügend Profit einbringen.

Erste Erfolge sind sichtbar: 2021 hatte der Betriebsverlust noch 130 Millionen Franken betragen, hier hat sich Zur Rose also innert Jahresfrist um 60 Millionen verbessert. Und im niederländischen Heerlen hart an der deutschen Grenze bei Aachen hat die Zur-Rose-Tochter Doc Morris ihr neues Logistikzentrum zur Belieferung von Patienten mit Medikamenten in Betrieb genommen.

Elektronisches Rezept als Hoffnungsträger

Mit diesem Zentrum hat Doc Morris die Kapazität mehr als verdoppelt und die Kosten pro Paket um 30 Prozent reduziert. Die Integration respektive Aufgabe der beiden Versandapotheken Medpex und Eurapon sowie weitere Strukturanpassungen haben 23 Millionen Franken an Kosteneinsparungen gebracht.

Heerlen ist ein Schlüsselfaktor im Geschäftsmodell von Doc Morris. Dies in Verbindung mit dem elektronischen Rezept in Deutschland. Davon erhofft sich Zur Rose im deutschen, 50 Milliarden Euro schweren Medikamentenmarkt einen Schub. Die Einführung des elektronischen Rezepts war mehrfach verschoben worden; auch das hat das Geschäft belastet. Nun aber soll das elektronische Rezept in Deutschland per 1. Januar 2024 verbindlicher Standard werden.

Dem deutschen Markt gilt künftig Zur Roses Hauptaugenmerk. Parallel dazu hat sie bekanntlich Anfang Februar 2023 den Verkauf des Schweizer Geschäfts an die Migros-Tochter Medbase für 360 Millionen Franken angekündigt. Damit gibt die Zur Rose Group einen Umsatz von zuletzt 687 Millionen Franken ab, auf dem sie einen Betriebsgewinn von 22 Millionen Franken erarbeitet hat.

Aus der Zur Rose Group wird Doc Morris

Die Zur Rose Group heisst künftig Doc Morris. Bild: PD

In Deutschland dagegen machte Zur Rose 859 Millionen Franken Umsatz und einen Betriebsverlust von 48 Millionen Franken. Gegenüber 2021 hat sich dieser halbiert. Weitere 10 Millionen Franken Miese fielen in Europa ausserhalb Deutschlands an. Für 2023 geht Zur Rose davon aus, den Betriebsverlust (unter Ausklammerung des Schweizer Geschäfts) auf 20 bis 40 Millionen Franken weiter senken zu können, und für 2024 wird das Erreichen der Gewinnschwelle angestrebt.

Trotz des Ausstiegs in der Schweiz will die Zur Rose Group ihren Sitz in Frauenfeld und die Kotierung an der Schweizer Börse SIX behalten. Ihren Namen aber wird sie ändern: Weil die Marke Zur Rose an Medbase übergeht, wird der Generalversammlung der Zur Rose Group AG vom 4. Mai 2023 beantragt, diese in Doc Morris AG umzufirmieren. Der Abschluss des Verkaufs der Zur Rose Schweiz wird im zweiten Quartal 2023 erwartet.

