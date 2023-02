Medikamente: Zur Rose verkauft Schweizer Geschäft an die Migros

Medikamente Befreiungsschlag: Zur Rose verkauft ihr komplettes Schweizer Apothekengeschäft an die Migros Mit dem Ausstieg aus dem Schweizer Markt will die Frauenfelder Zur Rose Group das Terrain bereiten, um vor allem im 50 Milliarden Euro schweren deutschen Medikamentenmarkt durchzustarten. Voraussetzung dafür ist die flächendeckende Ausbreitung des elektronischen Rezepts. Die Kundschaft in der Schweiz soll auch unter dem Migros-Dach wie bis anhin bedient werden. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 03.02.2023, 10.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Shop-in-Shop-Apotheke der Zur Rose in der Migros an der Berner Marktgasse. Nun übernimmt die Migros-Tochter Medbase das gesamte Schweizer Geschäft der Zur Rose Group. Bild: Peter Schneider/KEY

Die Frauenfelder Zur Rose Group setzt zu einem Befreiungsschlag an. Für rund 360 Millionen Franken verkauft sie ihr Schweizer Geschäft an die Migros-Tochter Medbase. Diese übernimmt alle in der Schweiz operativen Zur-Rose-Einheiten und sämtliche Mitarbeitenden, und für die Kundinnen und Kunden ändere sich nichts. Mit der Transaktion schlägt die Zur Rose Group mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Zum einen kann das Unternehmen dank des Mittelzuflusses seine fragile Kapitalbasis stärken, und zwar laut eigener Einschätzung «signifikant». Die Eigenkapitalquote nimmt demnach von 35 Prozent (per Mitte 2022) auf 73 Prozent der Bilanzsumme zu. Weitere Kapitalerhöhungen dürften damit nicht mehr nötig sein. Die Gruppe werde «weitgehend schuldenfrei sein». Konkret sinkt die Nettoverschuldung von 390 Millionen auf 30 Millionen Franken.

Zuletzt hatte sich die Zur Rose Group am 1. September 2022 frisches Kapital im Volumen von 139 Millionen Franken beschafft, mittels Ausgabe neuer Aktien und einer Anleihe. Angepeilt hatte das Unternehmen hingegen eine Kapitalaufnahme von 150 Millionen Franken. Die Kapitalbasis des Unternehmens war nach der ehrgeizigen, aber auch kostspieligen Wachstumsstrategie der vergangenen Jahre erodiert.

«Ein enormes Potenzial»

Zum andern entledigt sich das Unternehmen des Schweizer Geschäfts. Dieses ist zwar hochrentabel, doch ist der Markt relativ klein und weitgehend gesättigt, bietet also kaum Wachstumspotenzial. Zur Rose Schweiz betreibt eine Online-Versandapotheke für rezeptpflichtige Medikamente, beliefert als Grossistin Ärztinnen und Ärzte mit Arzneimitteln und betreibt neun stationäre Apotheken, davon eine am Gründungsort in Steckborn. Die anderen acht Standorte werden als Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Supermärkten ausserhalb der Ostschweiz geführt. 2022 setzte Zur Rose Schweiz 687 Millionen Franken um und erarbeitete eine betriebliche Marge auf Stufe Ebitda von rund 3 Prozent des Umsatzes.

Drittens konzentriert sich die Zur Rose Group neu auf ihr Geschäft im Ausland, mit Schwerpunkt im 50 Milliarden Euro grossen Medikamentenmarkt Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten, in dem Zur Rose mit der flächendeckenden Ausbreitung des elektronischen Rezepts in Deutschland «ein enormes Potenzial» ausmacht.

Hinter dem deutschen E-Rezept steckt allerdings auch eine Leidensgeschichte. Ursprünglich sollten gesetzlich Krankenversicherte in der Arztpraxis ab 1. Januar 2022 nur noch elektronische Rezepte für verschreibungspflichtige Arzneimittel erhalten. Dieses Datum wurde wegen technischer Schwierigkeiten aber um acht Monate verschoben. Patientinnen und Patienten können nun seit 1. September 2022 E-Rezepte in Apotheken einlösen. Allerdings sind viele Arztpraxen technisch noch nicht in der Lage, E-Rezepte auszustellen. Im Laufe des Jahres 2023 soll es aber flächendeckend funktionieren, voraussichtlich ab Sommer. Seit dem Start seien bereits mehr als eine Million E-Rezepte eingelöst worden.

Medbase und Zur Rose ergänzen sich

Zur Rose ist die grösste Online-Apotheke Europas. Bekannteste Marke in Deutschland ist Doc Morris. Darüber hinaus bietet Zur Rose weitere Gesundheitsdienstleistungen wie Telemedizin oder Rezeptmanagement. In Südeuropa betreibt Zur Rose den laut eigenen Angaben führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte.

Zur Rose erwartet den Abschluss des Verkaufs des Schweizer Geschäfts an Medbase im zweiten Quartal 2023. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der Wettbewerbskommission (Weko). Medbase betreibt mit 3200 Angestellten gut 160 medizinische Zentren, Apotheken und Zahnarztzentren in der Schweiz. Die beiden Unternehmen ergänzten sich, und die Kombination aus digitalen Angeboten und physischen Anlaufstellen biete Patientinnen und Patienten einen schnellen Zugang in der medizinischen Grundversorgung.

Aktienkurs der Zur Rose Group seit 2018. Quelle: SIX

Unter der teuren und verlustreichen Expansion und der nicht immer kohärenten Kommunikation hat auch der Aktienkurs der Zur Rose Group gelitten. Stand die Aktie Anfang 2021 noch bei über 500 Franken, stürzte sie ab Ende 2021 regelrecht ab und notierte im November 2022 auf einem Tief von noch 23 Franken (siehe Grafik oben). Mit der Ankündigung des Verkaufs des Schweizer Geschäfts hat die Aktie am Freitag einen Sprung von 39 Franken auf über 50 Franken hingelegt (siehe Grafik unten).

Aktienkurs der Zur Rose Group im Jahr 2023. Quelle: SIX

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen