Bei Amcor Kreuzlingen werden gegen 70 Jobs gestrichen

Massentlassungen «Ein ‹schönes› Weihnachtsgeschenk»: Auf die Hiobsbotschaft der Amcor Kreuzlingen reagiert die Gewerkschaft mit Ironie Die Amcor Flexibel Kreuzlingen AG plant einen grösseren Stellenabbau. 70 von 418 Mitarbeitenden soll gekündigt werden. Der Kreuzlinger Stadtpräsident und das Thurgauer Amt für Wirtschaft wurden ebenfalls bereits informiert, die Gewerkschaft zunächst nicht. Stefan Borkert 17.11.2022, 18.00 Uhr

Bei Amcor Flexibel Kreuzlingen ist wegen Massentlassungen das Konsultationsverfahren eingeleitet worden. Bild: Ralph Ribi

Andere feierten den Start der Fasnacht am vergangenen Freitag, dem 11. November. Nicht so die Belegschaft von Amcor Flexibel in Kreuzlingen. Der Chef, Paul Sefcik, hatte angekündigt, dass bis zu 70 Stellen abgebaut werden. Die Kündigungen würden ab Frühjahr 2023 ausgesprochen. Die genaue Anzahl der gestrichenen Stellen werde erst nach dem Konsultationsverfahren bekannt sein. In einem internen Brief heisst es, gemäss den «Kreuzlinger Nachrichten», denen das Schreiben vorliegt, dass Amcor im Bereich Flexodruck Blister-Deckfolien Verluste durch einen Wettbewerbsnachteil einfahre.

Die Fertigung der Flexodruck-Produkte sei aufgrund der eher kleinen Losgrössen sehr arbeitsintensiv. Damit ergebe sich, aufgrund der hohen Lohnkosten in der Schweiz, ein Standortnachteil für Amcor im Internationalen Wettbewerb, wird aus dem Brief zitiert. Das Unternehmen habe verschiedene Massnahmen ergriffen, um den Bereich Flexodruck zu stärken, leider ohne Erfolg.

Teile Produktion werden ins Ausland verlagert

Amcor plane deshalb, die Fertigung von jährlich 16 Millionen Quadratmetern primär flexobedruckter Folie an andere Standorte zu transferieren, heisst es weiter. Zudem sei der Umzug von vier Schneidanlagen nach Polen geplant sowie die Stilllegung zwei veralteter Flexoanlagen. Dies würde zu einer Reduktion von Arbeitsplätzen bei Amcor führen. Im Frühjahr 2022 seien Investitionen genehmigt worden, um das Geschäftsfeld im Bereich bedruckter- und unbedruckter Laminate auszubauen. Damit solle die Kapazität erweitert werden, um in diesem Bereich in den nächsten Jahren weiter wachsen zu können. Das Unternehmen selbst hat bislang keine Anfragen beantwortet.

Der Standort in Kreuzlingen soll nicht in Gefahr sein. Amcor ist immerhin eine der grössten Arbeitgeberinnen in der Stadt. Bild: Ralph Ribi

Amcor Flexible in Kreuzlingen ist Spezialistin im Bereich flexible Pharmaverpackungen. Das Unternehmen gehört zum weltweit tätigen australischen Verpackungskonzern Amcor Limited. Die rund 46’000 Beschäftigten haben letztes Jahr einen Konzernumsatz in Höhe von knapp 13 Milliarden US-Dollar und einen Bilanzgewinn von fast 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaftet. In der Ostschweiz hat Amcor Flexible noch einen Standort in Rorschach.

Stadtrat Kreuzlingen bedauert den Abbau

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger hat die Hiobsbotschaft direkt von CEO Paul Sefcik erhalten. Er habe ihn am Freitagabend angerufen und berichtet, dass sich das Unternehmen entschieden habe, einen Geschäftsbereich zu schliessen. Er nannte die Zahl von 70 Mitarbeitern, die betroffen seien, hoffe jedoch, dass es noch weniger würden. Aus Sicht der Stadt sei besonders wichtig, dass ein Sozialplan erarbeitet und die Entlassenen bestmöglich unterstützt werden.

Niederberger betonte, dass der Stadtrat diesen Schritt ausserordentlich bedauere. Gerade vor Weihnachten sei dies eine unschöne Nachricht:

Thomas Niederberger, Stadtpräsident von Kreuzlingen. Bild: Reto Martin

«Die Betroffenen tun mir sehr leid.»

Amcor sei jedoch, wenn auch gegenüber der Öffentlichkeit eher zurückhaltend, ein sehr geschätzter und auch einer der grössten Arbeitgeber in Kreuzlingen. Der Kontakt zwischen der Unternehmensleitung und der Stadtregierung funktioniere gut, die Wege seien kurz.

Standort nicht in Gefahr

Das Unternehmen im Stadtteil Emmishofen hat eine lange Tradition. 2010 feierte der australische Konzern Amcor, kurz nachdem er das Geschäft übernommen hatte, das 100-Jahr-Jubiläum des Unternehmensstandortes an der Finkernstrasse. Jedoch hat sich der Name einige Male geändert: Neher, Algroup, Alcan oder heute eben Amcor.

Der Stadtpräsident sieht den Standort Kreuzlingen von Amcor auch nicht grundsätzlich in Gefahr. Geschäftsleiter Paul Sefcik hätte ihm versichert, dass geplant sei, hier auch wieder zu investieren. Ein neuer Geschäftsbereich solle aufgebaut werden und neue Arbeitsplätze entstehen. Jedoch komme dies erst in zwei bis drei Jahren zum Tragen.

Amcor will in Kreuzlingen investieren. Doch das dauert noch. Bild: Ralph Ribi

Arbeitsamt muss informiert werden

Das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) ist ebenfalls informiert worden. AWA-Chef Daniel Wessner betont, dass er nicht explizit auf die Firma Amcor Bezug nehmen könne, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. Er erklärt, dass bei einer beabsichtigten Massenentlassung die Arbeitnehmervertretung oder, falls keine solche bestehe, die Arbeitnehmenden direkt und schriftlich über die Gründe der Entlassung, die Anzahl Kündigungen und den Zeitraum informiert werden müsse. Eine Kopie dieser Mitteilung werde dem AWA zugestellt. Das AWA berate und unterstütze daraufhin die Betriebe sowie die betroffenen Mitarbeitenden während des gesamten Verfahrens.

Konsultationsverfahren

Während des Konsultationsverfahrens hätten Arbeitnehmende oder deren Vertretung die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, wie die drohenden Kündigungen vermieden oder zumindest beschränkt werden könnten.

«Gesucht werden auch Lösungsvorschläge, um die Folgen von Massenentlassungen zu mildern.»

Wenn eine Massenentlassung unumgänglich sei, so müsse das Unternehmen dem AWA die Massenentlassung schriftlich melden.

Daniel Wessner, Amtsleiter Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit. Bild: Reto Martin

«Ab einer Beschäftigungsgrösse von 250 Arbeitnehmenden und einer beabsichtigten Kündigung von mindestens 30 Arbeitnehmenden muss das Unternehmen einen Sozialplan ausarbeiten und dem AWA einreichen.»

Würden die Kündigungen definitiv ausgesprochen, führe das zuständige RAV und die Arbeitslosenkasse in der Regel direkt im kündigenden Betrieb eine Informationsveranstaltung durch. Die Arbeitsvermittlung beginne in der Regel gleich nach der Information.

«In den vergangenen Jahren ergab sich bei einer Massenentlassung meistens eine wahre Stellenbörse. Personalsuchende Betriebe gingen direkt auf das kündigende Unternehmen oder auf das zuständige RAV zu und boten ihre offenen Stellen an.»

Der Arbeitgeberservice des RAV erstellte daraufhin eine Liste mit Stellenangeboten für die Personen, denen gekündigt wurde. Auf diese Weise hätten viele geeignete Personen direkt vermittelt und eine Arbeitslosigkeit vermieden werden können.

Arbeitsmarkt in Takt

Wessner fährt fort, dass Arbeitskräfte aktuell auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt seien. Die Arbeitslosigkeit sei im Kanton Thurgau ausserordentlich tief mit einer Quote von 1,7 Prozent.

«Aufgrund der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere des Fachkräftemangels bin ich überzeugt, dass Arbeitnehmende, die ihre Stelle verlieren, wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können.»

Wessners Rat: Wer eine Kündigung befürchte, sollte sich möglichst schnell nach einer neuen Anstellung umschauen und sich beim RAV melden. Dort fänden Stellensuchende wertvolle Hinweise und Unterstützung, um einen neuen passenden Job zu finden.

Gewerkschaft Unia wird aktiv

Die Gewerkschaft Unia ist zunächst von Amcor nicht informiert worden. Amcor sei kaum in der Öffentlichkeit präsent und suche diese auch nicht. Anke Gähme, Regionalleiterin Ostschweiz-Graubünden sagt weiter, dass Amcor zuerst in Rorschach und dann auch in Kreuzlingen vor ein paar Jahren aus dem GAV der MEM (Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie) ausgetreten sei und nun ein Firmenreglement habe, das aber nicht an den GAV heranreiche. Die Ankündigung der Massentlassung kam für sie überraschend. Es habe dafür zuvor keine Anzeichen gegeben. Sie sagt ironisch:

Anke Gähme, Regionalleiterin Unia Ostschweiz-Graubünden. Bild: Andrea Stalder

«Das ist ein ‹schönes› Weihnachtsgeschenk für die Betroffenen. Wir werden nun auf die Firma zugehen und Verhandlungen für einen Sozialplan einfordern.»

