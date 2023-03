Swissmechanic-Direktor: «Wir müssen die Jungen begeistern»

Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie «Wir müssen die Jungen begeistern»: Swissmechanic-Direktor Jürg Marti über den Kampf seiner Branche gegen den Nachwuchs- und Fachkräftemangel Die Geschäfte laufen grossmehrheitlich gut, betreffend Energieversorgung und Frankenstärke zeigen sich die Industriefirmen relativ entspannt. Als grösstes Problem gilt der Arbeitskräftemangel. Jürg Marti leitet den Verband Swissmechanic mit Sitz in Weinfelden. Er sagt, wie Maschinen- und Metallbauer sowie Elektrounternehmen um Talente kämpfen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 28.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Swissmechanic-Direktor Jürg Marti in den Büros des Verbands in Weinfelden. Bild: Benjamin Manser

Im Herbst 2022 kursierten Befürchtungen, die schweizerische Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie könnte in einen scharfen Abschwung geraten. Doch nun zeigen die Zahlen: Umsatz, Export und Aufträge haben 2022 zugenommen. Viel Lärm um nichts?

Jürg Marti: Es gab Momente der Sorge wegen des Mixes aus scharf gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen, höheren Zinsen, Inflation, gestörten Lieferketten und geopolitischer Ungewissheit. Im Rückblick kann man sagen: Im Winter gab es eine konjunkturelle Einbusse, weil das aussenwirtschaftliche Umfeld etwas schwächer war. Aber in unserer jüngsten Befragung von Januar 2023 ist der Swissmechanic-Geschäftsklima-Index für KMU wieder leicht im grünen Bereich, die Firmen äussern sich zuversichtlich, und dank starker Nachfrage sind Auftragslage und Auslastung gut.

Welche Faktoren haben dazu beigetragen?

Einerseits haben sich die Energie- und Rohstoffpreise wieder entspannt. Das gilt auch für das Lieferkettenproblem, nachdem China von der Null-Covid-Strategie abgekehrt ist. Auch haben einige Firmen zwecks kurzer Wege Lieferanten in ihrem regionalen Umfeld gesucht und gefunden. Und nach der Pandemie haben Aufholeffekte dominiert.

Kaum mehr Klagen hört man aus der Branche wegen der Frankenstärke. Ist dieses Thema vom Tisch?

Der grosse Schock fand Anfang 2015 statt, als die Nationalbank den Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro aufhob. Seither haben sich viele Firmen stark angepasst, ihre Effizienz und Produktivität gesteigert. Und wer ein Alleinstellungsmerkmal besitzt, dessen Produkte und Services nimmt der Markt auf. Aber klar: Je stärker der Franken, desto grösser der Druck auf die Marge, vor allem im Export. Doch der Wechselkurs ist nicht mehr die Hauptsorge der Branche.

Als grösste Herausforderung sehen die Firmen laut der Umfrage den Arbeitskräftemangel. Wie beeinträchtigt dieser den Geschäftsgang?

Der Arbeitskräftemangel führt dazu, dass es zu Lieferverzögerungen kommen kann, zumal viele Firmen alle Hände voll zu tun haben und viele Kunden immer kurzfristiger bestellen und die Ware immer schneller haben wollen.

Als wie gravierend stufen Sie das Problem des Arbeitskräftemangels ein?

In den nächsten sechs, sieben Jahren gehen von den 320’000 Beschäftigten in der MEM-Industrie 70’000 in Pension. Das Problem ist, diese durch genügend junge Arbeitskräfte zu ersetzen. Schon jetzt bleiben jedes Jahr viele Lehrstellen unbesetzt.

Das spüren andere Branchen auch. Was tut Swissmechanic dagegen?

Wir müssen die Jungen für technisch-mechanische Berufe begeistern. Wir müssen ihnen vermitteln, dass es in unserer Branche um Hightech-Berufe in Hightech-Produktionshallen mit modernen und zukunftsgerichteten Arbeitsplätzen geht. Dazu betreiben wir zusammen mit Swissmem Branchenmarketing, bieten Tüftler-Workshops zur Motivation, Schnupperlehren. Und wir müssen auch den gesellschaftlichen Nutzen unserer Produkte besser bekannt machen.

Wie das?

Indem wir etwa aufzeigen, dass eine Polymechanikerin oder ein Polymechaniker mit ihren Arbeiten sinnvolle Tätigkeiten leisten beispielsweise für die Medizinaltechnik oder die Umwelttechnik. Mit ihren technologischen Innovationen liefern unsere Betriebe einen wichtigen Beitrag für eine sicherere, umweltschonendere und gesündere Schweiz.

«Schon jetzt bleiben jedes Jahr viele Lehrstellen unbesetzt.» Bild: Benjamin Manser

Einerseits macht immer wieder der Begriff des lebenslangen Lernens die Runde, andererseits möchten immer mehr auch schon Junge lieber Teilzeit arbeiten. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld?

Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmendenmarkt entwickelt. Arbeitskräfte haben heute viel mehr Möglichkeiten, ihre Forderungen durchzusetzen. Zudem ist das Lohnniveau in der Schweiz generell hoch, und auch unsere Branche bezahlt sehr gute Löhne, da ist Teilzeit für viele eine Option. Und betreffend Weiterbildung und Attraktivität der Berufe in unserer Branche: In der laufenden Berufsreform in der MEM-Industrie sind wir daran, deren acht technische berufliche Grundbildungen an neue Technologien anzupassen. Und wir haben mit dem Produktionstechniker HF einen neuen Lehrgang zur Weiterbildung entwickelt.

Wie beurteilen Sie aus Swissmechanic-Optik die angekündigte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS?

Unmittelbarer Handlungsbedarf besteht aus KMU-Sicht nicht. Die Kredit- und Zusammenarbeitsbedingungen haben sich nicht geändert. Es herrscht auf dem Bankenmarkt weiterhin Wettbewerb mit CS-UBS, Kantonalbanken, Raiffeisen, Postfinance usw. Momentan beobachtet unser Verband die Situation.

Die Befürchtungen eines Energiemangels im vergangenen Winter sind verflogen. Ihre Bilanz?

Wer Energie sparen kann, hat das gemacht. Und jeder Franken, der in Produktivitätssteigerungen gesteckt werden kann, ist besser investiert, als wenn er für Strom oder Gas ausgegeben werden muss. Die Selbstverantwortung der Unternehmen funktioniert, das zeigt sich auch bei der deutlichen Reduktion des CO 2 -Ausstosses über die vergangenen Jahre, der schneller vorangeht als politisch verlangt, natürlich teils auch unter Druck von Investoren, Kunden und Mitarbeitenden.

Mit welchen Emotionen schauen Sie auf den nächsten Winter 2023/24?

Wirtschaftlich zentral ist eine sichere und stabile Energieversorgung. Aktuell ist die Lage entspannt, aber niemand weiss, was in den kommenden Monaten passiert. Ich begrüsse es deshalb, dass viele Firmen auch ihren eigenen Strom produzieren und ihre Nachhaltigkeitsstrategie ausbauen. Nicht zuletzt ist das auch gut für das Ansehen der Branche.

Im Dienste der KMU und ihrer Beschäftigten Aufgewachsen in Grenchen, hat Jürg Marti an der HSG studiert und am St.Galler Zentrum für Zukunftsforschung seine Doktorarbeit geschrieben. Seither hat er stets an der Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft gearbeitet. Seit 2018 ist Marti Direktor von Swissmechanic, einem führenden Arbeitgeber-, Fach- und Berufsverband der mittelständischen Unternehmen in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie). Swissmechanic hat über 1200 Mitgliedsfirmen, die im Schnitt 55 Angestellte beschäftigen. Im Gegensatz dazu gehören dem Verband Swissmem hauptsächlich Grossunternehmen an. Gegründet 1939, hat Swissmechanic seinen Sitz in Weinfelden. Zu den Stärken des Verbands zählt Marti die regionale Verankerung mit 13 Sektionen und den Einsatz für die Bildung. Unter anderem führt Swissmechanic 14 Ausbildungszentren für überbetriebliche Kurse. (T.G.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen