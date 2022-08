Management Kurt Schädler ist Chef auf Zeit aus Überzeugung – Der Präsident des Verbandes Rheintaler Interim Manager sagt: «Wir kommen, um zu gehen» Manager auf Zeit wissen nicht immer, was sie in einem Unternehmen erwartet, denn manchmal kennen die Firmen ihre eigenen Probleme nicht. Interview: Stefan Borkert Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Interim-Manager informiert sich sofort nach Anstellung bei den Mitarbeitenden und analysiert die Lage des Unternehmens. Bild: getty

Manager, die für einen bestimmten Zeitraum in ein Unternehmen eintreten, können überaus hilfreich sein. In der Schweiz kam dieses Berufsbild so um 2004 so richtig auf. Seither hat sich das Bild des Interim-Managers stark gewandelt. Früher waren sie Überbrückungslösungen, bis ein CEO gefunden wurde. Heute, sagt Kurt Schädler, Präsident des Verbandes Rheintaler Interim Manager, werden Interim-Manager unter anderem eingesetzt als Fachexperten, Leiter von strategischen Projekten oder auch für politisch heikle Aufgaben und mehr.

Der Lotse kommt an Bord, der Kapitän geht. Warum sind Sie Interim-Manager geworden?

Kurt Schädler: Der Kapitän geht nicht unbedingt, es kann sein, dass er nur temporär zurücktritt. Ich war bereits während meines Studiums als Berater selbstständig, entschied mich aber nach dem Studium für ein Angestelltenverhältnis. Als ich mich im Jahre 2003 dann doch selbstständig machte, kam gerade Interim-Management in der Schweiz auf.

Braucht es dazu viel Bodenständigkeit oder mehr Lust auf Nomadentum?

Es braucht beides. Ein Interim-Manager muss bodenständig sein, auf keinen Fall überheblich oder abgehoben, sonst hat er Mühe, sein Mandat zu erfüllen, denn Kommunikation ist eine der wichtigsten Aufgaben im Interim-Management. Jeder Interim-Manager ist aber auch ein Nomade, den es nach getaner Arbeit weiterzieht. Wir haben hier einen Leitspruch: «Wir kommen, um zu gehen».

Was also muss ein Interim-Manager für Eigenschaften haben?

Ein Interim-Manager braucht natürlich eine solide Grundausbildung in seinem Bereich. Weiter braucht er viel Erfahrung in seinem Spezialgebiet. Vor allem aber muss ein Interim-Manager sehr schnell die Situation in einer Firma erkennen und nach kurzer Zeit die richtigen Entscheidungen treffen. Er muss innert Stunden die innere Stimmung und Kultur der Unternehmung erkennen und innert Tagen mit den entscheidenden Personen Gespräche geführt haben. Er braucht also eine schnelle Auffassungsgabe und Fingerspitzengefühl, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wie lange bleibt ein Interim-Manager?

Das kommt auf die Aufgabe an. Ist ein Interim-Manager als Besetzung einer Vakanz in einer Unternehmung, kann dies wenige Monate sein, ist er jedoch als Projektleiter bei einer Unternehmung, können das schnell mal zwei bis drei Jahre sein.

Für viele Unternehmen ist das Unstete Gift. Helfen Sie bei der Suche nach einem Nachfolger, der dann fest bleiben soll?

Ich glaube nicht, dass das Unstete Gift ist. Neue Köpfe bringen neue Ideen. Es braucht immer beides. Eine der wichtigsten Aufgaben eines Interim-Managers, der eine Vakanz besetzt, ist es, seinen Nachfolger zu rekrutieren und umfassend einzuführen.

Gibt es viele Spezialisten oder sind die meisten Allrounder, wie Sie etwa?

Jeder Interim-Manager muss sich spezialisieren. Wir nennen dies «positionieren». Auch ich bin kein Allrounder, obwohl ich schon viele verschiedene Mandate hatte. Ich habe mich spezialisiert, einerseits auf Reorganisationen, Restrukturierungen, Kostensenkungen und Prozessoptimierungen bei KMUs. Durch mein Doppelstudium als Wirtschaftsinformatiker und Betriebswirtschaftler bin ich an der Schnittstelle Business-IT tätig, da ich beide «Sprachen» spreche. So führe ich zum Beispiel ERP (Enterprise-Resource-Planning ist eine Softwarelösung zur Ressourcenplanung eines Unternehmens) oder CRM-Systeme (Strategie für Kundenbeziehungsmanagement) ein.

Kurt Schädler beim Netzwerken. Er ist Gründer und Präsident des Verbandes Rheintaler Interim Manager (VRIM). Bild: PD

Wenn Sie an Bord eines Unternehmens kommen, wissen Sie, was Sie vorfinden?

Nicht immer. Vielfach wissen die Unternehmen selber nicht genau, was sie für Probleme haben. Sie wissen zwar, wir brauchen die Unterstützung eines erfahrenen Interim-Managers. Als Interim-Manager erkennt man meist die Probleme sofort und kann die geplanten Massnahmen und Tätigkeiten mit dem Auftraggeber definieren.

Wie reagieren die Mitarbeitenden, wenn ein Chef auf Zeit kommt?

Es kommt darauf an. Interim-Manager arbeiten ja nicht nur als Chefs, sondern auch als Projektleiter. Das bedeutet häufig Unterstützung für die Mitarbeiter, die diese sehnlichst erwarten. Bei einem Interim-Manager, der eine Vakanz besetzt, sind die Mitarbeiter meist neugierig. Negative Tendenzen habe ich noch keine gespürt.

Haben Sie schon eine bestimmte Routine entwickelt?

Ja, egal in welcher Funktion ich als Interim-Manager komme, Projektleiter oder Vakanzbesetzung, ich spreche zuerst mit allen oder fast allen Mitarbeitenden. Dadurch kann ich sofort Vertrauen schaffen und die aktuellen Probleme sind schnell erkennbar.

Gibt es da Zusammenhänge mit der Konjunktur, oder generell wirtschaftlichen Entwicklungen, wie stark die Nachfrage nach Interim-Managern ist?

Grundsätzlich braucht es Interim-Manager immer, da diese Lücken füllen können und mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how die Unternehmen weiterbringen können.

Bei welcher Unternehmensgrösse werden Interim-Manager am häufigsten angefragt?

Früher war Interim-Management vor allem bei den Grossunternehmen häufig anzutreffen. In der Zwischenzeit sind die KMUs nachgezogen und haben gemerkt, was Interim-Manager für einen Mehrwert bringen können.

Und in welchen Branchen?

Interim-Management kommt in allen Branchen vor.

Früher waren Interim-Manager eher die Lösung für Vakanzen. Heute werden sie oft auch als Projektleiter oder Experten engagiert. Bild: getty

Wie treffen Sie Ihre Entscheidung, den Job anzunehmen oder abzulehnen?

Es ist mir wichtig, dass ich das Vertrauen des Auftraggebers habe. Ist dies nicht der Fall, wenn etwa einem Geschäftsführer vom Verwaltungsrat ein Interim-Manager aufgezwungen wird, macht es die Aufgabe schwierig. Hat aber ein Geschäftsführer erkannt, dass man als Interim-Manager nicht auf seinen Job aus ist, sondern ihm wichtige Aufgaben abnehmen kann, entwickelt sich häufig eine ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Kam es schon vor, dass Sie abgelehnt haben?

Ja, dies kam schon vor. Wenn eine Unternehmung mich wegen meines Namens und meiner Erfahrung unbedingt will, ich aber die notwendigen Kompetenzen nicht mitbringe, habe ich schon abgelehnt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Herausforderung sehr gross ist. In diesem Falle lehne ich nicht ab. Für einen Interim-Manager ist eine grosse Herausforderung immer eine «Challenge».

Und wären Sie auch schon mal gerne geblieben?

Es kam schon vor, dass Unternehmen mich behalten wollten. Ich bin sehr gerne bei Unternehmen. Aber grundsätzlich zieht es mich wieder weg, wenn die Aufgaben erledigt sind und die Unternehmen verbessert dastehen.

Haben Sie Branchen, Unternehmen, in denen Sie lieber oder weniger gern arbeiten?

Branchen, in welchen es immer noch klare Hierarchien gibt, sind eher schwierig. Dort ist ein Interim-Manager oftmals ein Störfaktor, da er als Externer auf allen Ebenen auftreten kann. Bei Branchen, die eher ein «Lean-Management» haben, ist es einfacher, die verlangten Aufgaben umzusetzen und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Können Sie noch Beispiel aus der Praxis nennen, wo Interim-Manager gebraucht werden?

Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Häufig wird Interim-Management mit Vakanzbesetzung gleichgesetzt. Das war früher der Fall, heute sind Interim-Manager oftmals als Projektleiter tätig. Dies kann sein bei der Leitung von komplexen Vorhaben oder Projekten, bei denen intern das Know-how fehlt. Oder bei Projekten, bei denen ein interner Projektleiter überfordert wäre, im Change-Management, bei Restrukturierungen, Reorganisationen oder Sanierungen sowie der Optimierung von Prozessen, oder, und das sind die spannenden Aufgaben, beim Aufbau eines neuen Geschäftsbereiches, eines neuen Marktes, einer neuen Produktpalette oder eines neuen Standortes.

Die offizielle Definition eines Interim-Managers ist …

«Interim-Managerinnen und Interim-Manager sind führungserfahrene und umsetzungsstarke Problemlöserinnen und Problemlöser. Sie stehen einem Unternehmen zeitnah für spezifische Aufgaben und auf begrenzte Zeit zur Verfügung. Sie schaffen unternehmerischen Mehrwert.» Diese Definition wurde von den nationalen und regionalen Interim-Management-Verbänden zusammen mit dem Interim-Provider-Verband definiert.

Zur Person Kurt Schädler Interim-Manager Kurt Schädler, lic.oec.publ., MBA UofChicago Booth ist geschäftsführender Partner der KSS Partners Est. in Schaan, Liechtenstein ( www.kss.li ). Er unterstützt im DACHLI-Raum mittelständische Unternehmen im Aufbau, Umbau und Abbau von neuen Geschäftsbereichen und ist durch sein Doppelstudium als Wirtschaftsinformatiker und Betriebswirtschaftler mit Zusatzausbildung in Marketing an der Schnittstelle Business-IT tätig. Er engagiert sich im Vierländereck des Rheintals für die Verbreitung der Branche Interim-Management und ist Initiant, Gründer und Präsident des Verbandes Rheintaler Interim Manager VRIM. Kurt Schädler ist verheiratet, hat drei Kinder, drei Enkel und einen Hund. (bor)

Rheintal Interim Der Verband Rheintaler Interim Manager VRIM ist ein Berufsverband von selbstständigen Interim-Managern entlang des Alpenrheins und angrenzender Gebiete. Die rund 30 Mitglieder stammen aus Liechtenstein, der Ostschweiz, Vorarlberg und Süddeutschland. Sie sind erfahrene Manager mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen. Sie sind selber Unternehmer und tragen Verantwortung in ihren Mandaten. Nur wer mindestens 15 Jahre Berufserfahrung aufweist, mehrere Jahre lang Führungspositionen bekleidet hat und erfolgreiche Referenzmandate vorweisen kann, findet Aufnahme im Verband. Rheintal Interim tritt nicht als Mandatsvermittler auf. Das Ziel ist es, Interim-Management bei Unternehmen bekannter zu machen und Interim-Managern ein Netzwerk zu bieten. (bor)

