Autohaus in Niederwil: Aston-Martin-Kundschaft wird weiterbetreut

Luxusautos Aston-Martin-Kundschaft kann aufatmen: Der Service im Autohaus in Niederwil ist gesichert Fahrerinnen und Fahrer von Autos der englischen Nobelmarke Aston Martin können ihre Gefährte weiterhin am Ostschweizer Standort in Niederwil betreuen lassen. Die B.I. Collection von Beat Imwinkelried, der das Autohaus erworben hat, hat sich mit Aston Martin auf eine Zulassung für Services und Reparaturen geeinigt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Aston Martin, veredelt vom italienischen Designer Zagato, im Showroom der B.I. Collection SG. Tobias Garcia (Niederwil, 29. August 2022)

Die Gespräche zwischen dem Luxusautohändler Beat Imwinkelried und dem englischen Sportwagenhersteller Aston Martin sind erfolgreich verlaufen. Imwinkelrieds B.I. Collection SG in Niederwil ist seit dem 23. September 2022 von Aston Martin als Standort für Services und Reparaturen anerkannt. Zuvor hatte die B.I. Collection SG im Sommer erfolgreich ein Audit von Aston Martin durchlaufen. In der Zwischenzeit habe der Standort die Zusage für die Servicezulassung bekommen, obwohl er «noch einige wenige Auflagen erfüllen muss».

Entsprechend kann die B.I. Collection SG bestehenden Aston-Martin-Kundinnen und -Kunden am Standort Niederwil weiterhin Services anbieten. Dies war von Anfang an Imwinkelrieds Absicht gewesen, nachdem er per Anfang 2022 das Autohaus übernommen hatte, in dem früher Aston Martin St.Gallen domiziliert war. Deren Besitzer Andreas Bänziger und Florian Kamelger hatten wegen eines Rechtsstreits mit dem englischen Autobauer das Handtuch geworfen.

Die Kundschaft wird nahtlos weiterbetreut

Beat Imwinkelried, bekannt als Händler von Luxusautos der Marken Ferrari, Maserati, Bugatti, Mercedes-Benz und Porsche. Bild: Tobias Garcia (Niederwil, 29. August 2022)

Weil die B.I. Collection SG die alte Belegschaft vollständig übernommen hat, kann sie «diese Services unverändert fortführen», wie Imwinkelried sagt. Abgesehen davon ist der Standort Niederwil neu als Concept Store konzipiert, in dem die B.I. Collection SG Autos der höchsten Luxusklasse präsentiert, unter anderem in Vertriebspartnerschaften mit Autodesignern und -manufakturen wie Zagato oder De Tomaso sowie in Verbindung mit Kunst und Kultur.

