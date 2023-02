Warnstreiks: Flughäfen Friedrichshafen und Memmingen helfen aus

Luftverkehr Warnstreiks: Die süddeutschen Flughäfen Friedrichshafen und Memmingen haben Zusatzflüge abgefertigt Keine Lufthansa-Flüge nach und von Frankfurt, aber Ferienflüge in die Türkei: Der Streik der Gewerkschaft Verdi hat auch den nicht bestreikten Bodensee-Airport Friedrichshafen betroffen. Und den bayrischen Regionalflughafen Memmingen. Thomas Griesser Kym 17.02.2023, 17.12 Uhr

Flugzeug nach dem Start am Bodensee-Airport Friedrichshafen. Bild: PD

Mit einem ganztägigen Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag sieben deutsche Flughäfen lahmgelegt, darunter die beiden Drehkreuze Frankfurt und München. Der Streik hatte auch Folgen für den Bodensee-Airport Friedrichshafen, der nicht bestreikt wurde: Einerseits strich Lufthansa je vier Flüge von Friedrichshafen nach Frankfurt und in die Gegenrichtung.

Andererseits stockte der Bodensee-Airport am Freitag sein Personal auf, um zusätzliche Flüge des bestreikten Flughafens Stuttgart übernehmen zu können. Demnach wurden in Friedrichshafen zwei Ferienflüge an die türkischen Destinationen Antalya und Izmir abgefertigt. Die Passagiere wurden mit einem Shuttlebus von Stuttgart an den Bodensee gebracht.

Auch der bayrische Flughafen Memmingen hat Zusatzflüge abgefertigt

In den andauernden Tarifverhandlungen fordert Verdi für alle Angestellten des öffentlichen Diensts 10,5 Prozent mehr Lohn. Mit dem Warnstreik an den Flughäfen wollte Verdi den Druck erhöhen. Die Arbeitgeberseite spricht von einer «beispiellosen Eskalation», und Verdi trage den Tarifkonflikt auf dem Buckel der Fluggäste aus.

In die Bresche gesprungen ist am Freitag auch der Regionalflughafen Memmingen in Bayern, dessen Angestellte nicht Mitglied bei Verdi sind. Der Airport übernahm zehn Starts und Landungen, die in München geplant waren. Es handelte sich um Flüge nach Hurghada in Ägypten am Roten Meer, Athen und Prag oder um Anflüge aus Mallorca.