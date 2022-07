Luftschifffahrt Zeppeline sollen klimafreundlicher über den Bodensee fliegen Die Zeppelin Luftschifftechnik GmbH entwickelt zusammen mit der Universität Stuttgart einen Hybridantrieb für die Luftschiffe. Stefan Borkert 11.07.2022, 17.00 Uhr

Zeppeline läuten den Abschied vom Kerosin ein. PD

Kreisen Zeppeline über dem Bodensee, verbrennen sie dabei bisher pro Jahr rund 100000 Liter Flugbenzin. Für die Zeppeline am Bodensee will der Hersteller in Friedrichshafen nun bis zum Jahr 2024 einen klimaschonenderen Antrieb entwickeln. Das berichten die Deutsche Presseagentur und das Online-Portal «ITTagesschau». Dann könne ein hybrid-elektrischer Antrieb am Boden in den Testbetrieb gehen, wird Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH, Eckhard Breuer zitiert. Mit der Universität Stuttgart und Fördergeldern des deutschen Bundeswirtschaftsministeriums arbeite man schon seit 2020 an einer Machbarkeitsstudie. Bisher werden die Zeppeline Neuer Technologie (NT) von drei Motoren angetrieben, die Flugbenzin verbrennen.