SPARZINSEN Lohnt sich Sparen wieder? Diese Ostschweizer Banken erhöhen die Zinsen – der Inflation kommen Sparer aber nicht davon Die Nationalbank hat den Leitzinssatz auf 1 Prozent erhöht. Nun ziehen die Banken nach – und zahlen mehr Zins auf Sparkonten. Die Inflation wiegen die höheren Zinsen aber bei weitem nicht auf. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lange lagen die Zinsen auf Sparkonten fast bei null – nun steigen sie wieder. Bild: Nattakorn Maneerat / Eyeem

Nachdem die Nationalbank letzte Woche bekanntgab, dass sie den Leitzins auf 1 Prozent erhöhen werde, meldeten bereits erste Banken, dass auch die Zinsen für ihre Sparer erhöht würden. Zu den schnellsten gehörte wie schon im September die Bank Valiant. Allerdings erhöhte die Bank vor allem die Zinsen auf Jugend- und Vorsorgekonten sowie auf Geld, das lange auf dem Konto liegt . Beim gewöhnlichen Sparkonto bleibt der Zins bescheiden: 0,75 Prozent.

Sonderangebot bei Bank Cler

Auf Kundenfang mit Sparzinsen geht auch die Bank Cler. Bei der ehemaligen Coop-Bank gibt's ab Januar nächsten Jahres sogar ein dreimonatiges Sonderangebot: Wer sein Geld auf ein Sparkonto «Plus» der Bank bringt, erhält ein Jahr lang einen Zins von 1,3 Prozent, 1 Prozent mehr als sonst. Auch dieses Konto belohnt, wer sein Geld lange auf dem Konto liegen lässt. Fürs gewöhnliche Sparkonto liegt der Zins neu bei 0,2 Prozent.

Ganz so schnell wie die Cler und Valiant waren die Ostschweizer Banken mit ihren Verlautbarungen nicht. Aber auch viele Ostschweizer Regional- und Kantonalbanken haben auf den erneuten Zinsschritt der SNB reagiert.

SGKB: Zinsen bis 0,5 Prozent

Die St.Galler Kantonalbank hatte bei der Zinserhöhung der SNB im September noch zugewartet und die Sparzinsen bei 0,01 Prozent belassen. Jetzt hat auch sie sich bewegt: Ab Januar zahlt die Bank auf Sparkonti 0,25 Prozent Zins, für Aktionäre gibt es einen kleinen Bonus. Höhere Zinsen erhalten Säule-3a-Konten sowie Spar- und Jugendangebote, hier gibt es bis 0,5 Prozent.

Auch die Thurgauer Kantonalbank erhöht nach dem Dezember-Entscheid der SNB die Zinsen. Inhaber gewöhnlicher Sparkonti bekommen ab Februar einen Zins von 0,1 Prozent. Das ist zwar weniger als die SGKB zahlt. Bei gewissen Jugend- und Vorsorgekonten ist die TKB dafür grosszügiger. Hier gibt es bis 0,75 Prozent Zinsen.

Hauptsitz der Thurgauer Kantonalbank: grosszügiger bei Jugendkonten. Bild: PD

Acrevis entscheidet im Januar

Auch die Bank Linth bietet ab nächstem Jahr höhere Zinsen. Beim gewöhnlichen Sparkonto sind es dann 0,25 Prozent – zumindest bis zu einem Betrag von 50’000 Franken. 0,25 Prozent zahlt die Bank auch bei Säule-3a-Konten, bei Jugend- und anderen Sparkonti gibt es bis 0,5 Prozent. Die Acrevis Bank hat bereits auf Anfang Monat die Zinsen angepasst. Auf dem Standard-Sparkonto gibt es 0,15 Prozent, mehr gibt es auf Aktionärs- oder Jugendkonten. Ob die Regionalbank nach der letzten Zinserhöhung der Nationalbank noch einmal nachzieht, ist noch unklar. «Die Geschäftsleitung wird dies im Januar prüfen», sagt Acrevis-Sprecher Stefan Hauser.

So vermehrt sich das Geld auf der Bank tatsächlich wieder, wenn auch nur langsam. In den letzten Jahren, im Zuge der Negativzinsen der SNB, lagen hingegen auch die Sparzinsen fast bei null. Trotzdem habe das nicht dazu geführt, dass das Sparkonto aus der Mode gekommen ist. «Das Sparkonto wurde von den Kundinnen und Kunden weiterhin als sichere Sparform genutzt», sagt Jolanda Meyer, Sprecherin der SGKB. Guthaben auf dem Sparkonto wurden hier zuletzt nur mit 0,01 Prozent verzinst. «Dadurch war das kostenlose Sparkonto stets etwas attraktiver als das Privatkonto.» Das Sparkonto habe deshalb nicht an Bedeutung verloren. «Aufgrund der tiefen Zinsen war Sparen generell weniger attraktiv.»

Beim Zinsschritt der Nationalbank im September wartete die SGKB noch ab. Bild: Benjamin Manser

Sparen für Auto oder Steuern

Dem pflichtet auch TKB-Sprecherin Anita Schweizer bei. «Das Sparkonto ist nach wie vor ein sehr gefragtes Angebot», sagt sie. Derzeit führe die Bank rund 140’000 Sparkonten. Denn trotz der tiefen Zinsen habe das Sparkonto weiter einen Sinn, sagt Cornelia Zeh, Sprecherin der Bank Linth. «Nach wie vor nutzen vielen Kunden das Sparkonto, um die täglichen Ausgaben von einem Privatkonto zu separieren.» Das Sparkonto werde somit für grössere Ausgaben wie Ferien genutzt oder um auf ein Auto oder die Steuern zu sparen. Doch beobachte die Bank eine Zunahme der Volumen bei Produkten wie den höher verzinsten Kassenobligationen oder beim Fondssparplan.

Auch Acrevis-Sprecher Hauser betont, dass die Kundinnen und Kunden das Sparkonto nutzten, um zukünftige oder unvorhergesehene Ausgaben zu tätigen. «Gelder mit einem langfristigen Anlagehorizont wurden aber vermehrt in Aktien angelegt», sagt Hauser. Ein Trend, der sich nicht umkehren dürfte. Denn trotz der Zinserhöhungen, die die Banken in den letzten Tagen bekanntgaben: «Der Realzins wird aufgrund der höheren Inflation immer noch negativ sein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen