Reallohnverlust für Ostschweizer Arbeitnehmende

LOHNRUNDE In der Gastronomie steigen die Löhne um 4 Prozent – für die meisten Arbeitnehmenden sinkt aber der Reallohn Mit Inflation und Fachkräftemangel haben die Arbeitnehmenden gute Argumente für höhere Löhne. Und tatsächlich sollen die Löhne in der Ostschweiz um 2,3 Prozent steigen, wie eine Umfrage der IHK zeigt. Doch damit ist die Teuerung noch nicht ausgeglichen. Effektiv bedeutet das eine Lohnkürzung, heisst es bei den Gewerkschaften. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 24.11.2022, 18.00 Uhr

In der Gastronomie dürften die Löhne am stärksten steigen, zeigt die Umfrage der IHK. Georgios Kefalas/Keystone

Die Arbeitslosenquoten liegen in der Ostschweiz auf Tiefstwerten deutlich unter 2 Prozent. Und die Teuerung hat mit gut 3 Prozent einen Höchstwert erreicht. Der Lohnherbst könnte also spannend werden. Für Anke Gähme, Regionalleiterin der Gewerkschaft Unia, ist das Ziel deshalb klar: «Wir erwarten, dass es zu keinem realen Lohnverlust kommt», sagt sie. «Die Löhne müssen um mindestens 3 Prozent steigen.»

Anke Gähme, Regionalleiterin Unia Ostschweiz. Andrea Stalder

Enttäuschend deshalb die Resultate der bisherigen Lohnverhandlungen. Zufrieden ist Gähme mit der Lohnrunde beim Ostschweizer Autogewerbe. Hier steigen die Löhne zwar nur um 2 Prozent. «Aber der kürzlich abgeschlossene Gesamtarbeitsvertrag brachte viele Verbesserungen.» Doch auch bei den Grossverteilern steigen die Löhne kaum mehr als 2 Prozent. Dazu gibt es bei Migros und Coop Einkaufsgutscheine. «Inakzeptabel», findet Gähme. «Wer bei einer Teuerung von 3 Prozent eine Lohnerhöhung von nur 2 Prozent gewährt, kürzt die Löhne.»

Löhne steigen weniger stark als Preise

Das dürfte aber für die Mehrheit der Ostschweizer Arbeitnehmenden der Fall sein. Das lässt eine Umfrage vermuten, die die IHK St.Gallen-Appenzell im Oktober unter ihren Mitgliedern durchgeführt hat. Danach steigen die Löhne auf Anfang 2023 um durchschnittlich 2,3 Prozent. Zwar seien die Löhne nominal seit 2001 nie mehr so stark gestiegen, sagt Alessandro Sgro, Chefökonom des Wirtschaftsverbands. «Trotzdem bedeutet das für die meisten einen Reallohnverlust.»

Jedoch hätten die Arbeitgeber wohl Gründe für Vorsicht gehabt, sagt Sgro. Energiekrise und verstopfte Lieferketten sorgen weiterhin für höhere Kosten in allen Bereichen. Und mit den höheren Zinsen steigen die Kapitalkosten. So steigt die Furcht vor einer Rezession. In der Schweiz sehe es zwar nicht nach einem heftigen Abschwung aus, sagt Sgro. Trotzdem übten sich wohl einige Firmen auch deshalb in Zurückhaltung,

Wo Personal fehlt, steigen die Löhne stärker

Allerdings gibt es durchaus Bereiche, wo die Löhne deutlich steigen. An der Spitze steht die Gastronomie. Hier erwarten die befragten Unternehmen um 4,1 Prozent höhere Löhne. Ein Ausdruck des starken Arbeitskräftemangels, heisst es im Bericht zur Umfrage. Auch in einzelnen Sektoren der Industrie steigen die Löhne stärker. In der Metallindustrie werden Lohnerhöhungen von 3,9 Prozent erwartet. Auch dies sei vor allem dem Personalmangel geschuldet. Den spürt vor allem das Rheintal. «Es wird schwieriger, Arbeitskräfte aus Österreich oder Süddeutschland zu rekrutieren», sagt Sgro. Denn auch dort steigen mit dem Personalmangel die Löhne. So dürften die Löhne in der Rheintaler Metallindustrie um rund 5 Prozent steigen.

Hingegen sind die Lohnaussichten in der Finanzbranche tief. «Hier schwächt sich der Personalmangel ab», sagt Sgro. Überraschend sei dagegen der tiefe Wert im Gesundheits- und Sozialwesen. Denn gerade in der Gesundheit sei der Fachkräftemangel besonders akut. Allerdings seien die Kantonsspitäler ans kantonale Lohnsystem gebunden. «Hier käme aber nächste Woche eine Lohnerhöhung vor den Kantonsrat», sagt Sgro.

Auch in der Metallindustrie sind überdurchschnittliche Lohnerhöhungen zu erwarten. Benjamin Manser

Flexibler arbeiten statt mehr verdienen

Statt auf deutliche Lohnerhöhungen setzen viele Arbeitgeber deshalb auf flexiblere Arbeitsmodelle, familienfreundlichere Arbeitsbedingungen oder Weiterbildung, um die dringend benötigten Fachkräfte zu halten. Das sehe man unterdessen in allen Branchen. «Teilzeitarbeit ist nun selbst auf dem Bau kein Fremdwort mehr», sagt Sgro.

Ein Schritt in die richtige Richtung, findet auch für Anke Gähme. «Wir sind um jede Verbesserung froh», sagt sie. Es müsse aber ein Gesamtpaket sein. «Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist, nützen einem familienfreundliche Arbeitszeiten wenig.» Aber auch sie sieht den Druck, den der Fachkräftemangel auf die Löhne ausübt. «Am ehesten steigen die Löhne in Branchen, wo der Mangel am stärksten ist.» Gerade hier gelte: «Wer die Teuerung nicht ausgleicht, wird es nächstes Jahr merken. Dann stimmen die Arbeitnehmenden mit den Füssen ab – und wechseln den Job.»

Löhne könnten weiter steigen

Alessandro Sgro, Chefökonom, IHK St.Gallen-Appenzell. PD

Tatsächlich sieht auch Alessandro Sgro in den nächsten Jahren Spielraum für Reallohnerhöhungen – auch wenn sich die Wirtschaft abkühlt. «2019 war das erste Jahr, in dem mehr Leute in Pension gingen, als neu ins Erwerbsleben eintraten.» Ein Zustand, der noch einige Jahre anhalten wird. «Deshalb müssen die Unternehmen etwas tun, um genügend Arbeitskräfte zu haben, um weiter produzieren zu können.» Und in der Schweiz produzieren wollten die meisten Firmen weiterhin – auch das zeigt die Umfrage. «Ein positives Zeichen.»

Für die Gewerkschaften ist die Lohnrunde aber noch nicht ganz vorbei. Bei Stadler Rail müsse die Teuerung ausgeglichen werden, das sagt der GAV, sagt Gähme. Der sagt auch, dass ab einer Inflationsrate von 2 Prozent eine Erhöhung der Mindestlöhne auf den Tisch kommen werde. Darum gehe es in den Verhandlungen, die demnächst beginnen. «Das ist auch die Erwartung der Belegschaft. Und bei der guten Auftragslage muss das drin liegen.»

