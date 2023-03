Logistik Expansion auf dem Balkan: Gebrüder Weiss nun auch in Tirana Das Vorarlberger Transportunternehmen Gebrüder Weiss mit Standorten in der Ostschweiz hat in Albanien einen neuen Standort eröffnet. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 06.03.2023, 19.00 Uhr

Mit dem Standort in Tirana schliesst Gebrüder Weiss eine Lücke auf dem westlichen Balkan. PD

Gebrüder Weiss ist auf dem Balkan weiter aktiv. Der weltweit tätige Logistikkonzern aus Lauterach bei dem 8000 Mitarbeitende rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften, hat einen neuen Standort in der albanischen Hauptstadt Tirana eröffnet. Weiter teilt das Unternehmen mit, dass man damit die geografische Lücke zwischen Montenegro und Nordmazedonien schliesse und gleichzeitig die Verkehrsverbindungen in Südosteuropa ausweite. Am Westbalkan ist Gebrüder Weiss mit eigenen Standorten in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien vertreten.