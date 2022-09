Thurgauer Müller Technologie gewährt Sicherheit im Vereinatunnel

Lösch- und Rettungsfahrzeuge Leben retten und Feuer löschen: Die Frauenfelder Müller Technologie hat an die Rhätische Bahn Spezialfahrzeuge für Notfälle im Vereinatunnel geliefert Der viel befahrene Vereinatunnel ist das Herzstück der Eisenbahnverbindung zwischen dem Prättigau und dem Unterengadin. Weil es keinen Sicherheitsstollen gibt, setzt die Rhätische Bahn auf Lösch- und Rettungsfahrzeuge. Das alte Rollmaterial hat ausgedient, Ersatz beschafft wurde bei der Müller Technologie AG im Thurgau. Thomas Griesser Kym 13.09.2022, 18.00 Uhr

Drei der vier neuen Lösch- und Rettungsfahrzeuge der Frauenfelder Müller Technologie AG für die Rhätische Bahn. Bild: Andy Mettler/swiss-image.ch (Klosters, 2. September 2022)

Gut 19 Kilometer lang ist der Vereinatunnel, der im Bündnerland in 18 Minuten Fahrzeit das Prättigau mit dem Unterengadin verbindet. Und mit dem Autoverlad durch den Tunnel bietet die Vereinastrecke auch eine wintersichere Strassenverkehrsanbindung des Unterengadins an die Nationalstrasse 28 und somit an den Hauptteil des schweizerischen Nationalstrassennetzes.

Der viel befahrene Vereinatunnel verfügt über keinen Sicherheitsstollen. Als Teil des Notfallkonzepts unterhielt die Rhätische Bahn (RhB) deshalb seit der Inbetriebnahme des Tunnels 1999 zwei Lösch- und Rettungszüge, von denen jeweils einer am Nordportal in Klosters Selfranga und einer am Südportal in Sagliains stationiert war.

Mittlerweile haben die beiden lokbespannten Rettungszüge das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Deshalb hat die RhB in Zusammenarbeit mit der Gebäudeversicherung Graubünden Ersatz beschafft, und zwar bei der Müller Technologie AG in Frauenfeld. Das Thurgauer Unternehmen hat vier dieselelektrische Schienenfahrzeuge entwickelt, die auf dem gleichen Grundaufbau basieren, von denen zwei als Lösch- und zwei als Rettungsfahrzeuge dienen.

25'000 Liter Löschwasser an Bord

Herzstück der beiden Löschfahrzeuge ist ein jeweils 25'000 Liter fassender, temperaturüberwachter Löschwassertank. Der Mannschaftsraum bietet Sitzplätze für ein Dutzend Feuerwehrleute mit Atemschutzausrüstung. Vier weitere Feuerwehrleute können in den Führerständen zum Einsatzort gelangen. Alle für Lösch- und Bergungsarbeiten notwendigen Hilfsmittel finden in den Materialschränken Platz.

Material in einem der neuen Spezialfahrzeuge. Bild: Andy Mettler/swiss-image.ch (Klosters, 2. September 2022)

Die beiden Rettungsfahrzeuge sind hauptsächlich für die Versorgung verletzter Personen und deren Transport aus der Gefahrenzone konzipiert. Ausserdem befindet sich in einem begehbaren Raum Material zur Bergung und Erstversorgung Verletzter. Ein Rettungsfahrzeug kann bis zu 100 Personen aus der Gefahrenzone in Sicherheit bringen. Sauerstoff in Atemluftflaschen und Treibstoff reichen für zwei Shuttle-Fahrten.

Keine Rangierlok mehr erforderlich

Die vier Fahrzeuge der Müller Technologie sind am 2. September 2022 eingeweiht und den Feuerwehren übergeben worden. An den beiden Portalen des Vereinatunnels sind je ein Lösch- und ein Rettungsfahrzeug stationiert. Im Notfall werden die Feuerwehrstützpunkte Klosters-Serneus und Zernez alarmiert. Innert fünf Minuten sind die Fahrzeuge abfahrbereit, Grösster Unterschied und Vorteil gegenüber den bisherigen Lösch- und Rettungsfahrzeugen ist, dass kein thermisches Fahrzeug der RhB, also keine Rangierlok, mehr notwendig ist, um die Züge an ihren Einsatzort zu schieben.

Die Wagen eines ausser Dienst gestellten alten Lösch- und Rettungszugs der RhB, für dessen Fahrt zum Einsatzort eine Rangierlok notwendig war. Bild: qwesy qwesy/Wikimedia Commons (2006)

Müller Technologie ist Teil der Firmengruppe der Müller Frauenfeld AG. Gross geworden im Gleisbau, betätigt sich die Gruppe mit 400 Mitarbeitenden heute auch im Unterhalt von Gleisen und Rollmaterial, sie pflegt Böschungen, verleiht Personal, verlegt Kabel und baut Leitungen sowie Spezialmaschinen und -fahrzeuge, darunter Zweiwegfahrzeuge, die auf der Strasse wie auch auf der Schiene rollen können. Mit den Lösch- und Rettungsfahrzeugen für die RhB hat Müller Technologie ihr erstes reines Schienenfahrzeug hergestellt. Müller Frauenfeld wird geleitet von den beiden Inhabern, den Gebrüdern Florian und Stefan Müller.