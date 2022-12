Der Industrie fehlen die Lehrlinge

LEHRSTELLEN Der Ostschweizer Industrie fehlen die Lehrlinge Die Ostschweizer Wirtschaft leidet unter dem Fachkräftemangel. Eine Möglichkeit, um diesem entgegenzutreten ist es, Fachkräfte selbst auszubilden. Doch gerade in der Region stark vertretene Branchen verzeichnen einen Rückgang der Lehrlingszahlen, wie die IHK St.Gallen-Appenzell errechnet. Kaspar Enz 01.12.2022, 05.00 Uhr

Die Zahl der Lehrabschlüsse in der Ostschweiz nimmt ab. Gerade in der Metall- und Maschinenindustrie wird die Suche nach Nachwuchs schwieriger. Rupert Oberhšuser / www.imago-images.de

So akut wie heute war der Fachkräftemangel in der Schweiz noch nie. Das meldete kürzlich das Personalvermittlungsunternehmen Adecco. Besonders gesucht sei medizinisches Personal, IT-Leute und Ingenieure. Sind auf dem Arbeitsmarkt kaum noch Fachkräfte zu finden, muss man sie selber ausbilden. Mit der Berufslehre bietet das Schweizer Bildungswesen eine lohnenswerte Möglichkeit dazu. «Obwohl die Ausbildung von Lehrlingen deutlich zeitintensiver ist als die Rekrutierung auf dem Arbeitsmarkt, ist die Berufsbildung für Unternehmen lohnenswert», schreibt die IHK St.Gallen-Appenzell in einem neuen Bericht. Und zitiert eine Studie des Eidgenössischen Instituts für Berufsbildung, nach der ein Lehrling während der Ausbildung ein Nettonutzen von durchschnittlich 10’500 Franken erwirtschafte.

Weniger Lehrlinge

Doch die Zahl der Lehrabschlüsse ist in der Ostschweiz in den letzten zehn Jahren um rund zehn Prozent zurückgegangen, wie die IHK schreibt. Schweizweit liegt die Zahl der Lehrabschlüsse hingegen trotz einem Rückgang im Jahr 2021 immer noch über dem Wert von 2022. Der Unterschied hat einerseits mit der Branchenstruktur der Region zu tun. Während Berufslehren im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich grossen Zulauf haben, verzeichnet der kaufmännische Bereich und die Metall- und Maschinenindustrie die grössten Rückgänge. Doch gerade die MEM-Industrie ist in der Ostschweiz wichtig.

Und in der Ostschweiz gehen die Lehrabschlüsse in der MEM-Branche stärker zurück als in der Gesamtschweiz: um 17,5 Prozent, wie es im IHK-Bericht heisst. «Als problematisch erweist sich hier nicht das Lehrstellenangebot, sondern die Besetzung der angebotenen Stellen»: Die Branche findet keinen Nachwuchs.

Matura statt Lehre

IHK-Chefökonom Alessandro Sgro begründet dies im Bericht auch mit der gestiegenen Maturitätsquote. «Im Zeitraum von 2012 bis 2021 haben zudem die Bachelorabschlüsse in Informatik um mehr als 150 Prozent zugenommen.» Auch andere Studiengänge im technischen Bereich haben hohen Zulauf – während die Lehrstellen in diesem Bereich immer schwieriger zu besetzen sind. Als wichtigen Treiber in dieser Entwicklung sieht Sgro auch die Digitalisierung.

Doch auch der demografische Wandel spielt eine Rolle. Die 15- bis 19-Jährigen machen heute noch 4,9 Prozent der Ostschweizer Bevölkerung aus – 2012 waren es noch 6,1 Prozent. Zusammenfassend folgert Sgro, dass Digitalisierung, Demografie und der Trend zu höheren Bildungswesen den Ostschweizer Lehrlingsmarkt besonders stark treffen.