Bühler Uzwil schiebt Kreislaufwirtschaft mit Fleischersatz an

Lebensmittelinnovation Bühler Uzwil schiebt Kreislaufwirtschaft mit Fleischersatz aus Biertreber an –Lebensmittelpionier Nyfeler sagt: «Wir haben einen reinen Schweizer Focus» Die Circular Food Solutions Switzerland AG, ein Spin-off von Bühler Uzwil und die Brauerei Doppelleu Boxer AG produzieren ab Sommer 2023 Fleischersatzprodukte in Winterthur. Mit einer Investition von fünf Millionen Franken werden aus Biertreber, der beim Brauen anfällt, neue Lebensmittel hergestellt. 11.11.2022

Joint Venture mit Bühler für Kreislaufwirtschaft gegründet (von links): Friedrich Witschi, Entwickler CFS Global, Christoph Nyfeler, Inhaber von CN & Partners AG, Johannes Wick, CEO Business Grains & Food bei Bühler, und Carsten Petry, CEO CFS Global bei Bühler. Bild: PD

Der Hightechkonzern Bühler aus Uzwil hat sich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft auf die Fahnen geschrieben. So wurde unter anderem an einem Innovationswettbewerb die Idee geboren, aus Biertreber hochwertige Fleischersatzprodukte herzustellen. Dafür ist der Schweizer Unternehmer Christoph Nyfeler ein Joint Venture mit der Bühler AG eingegangen, um das neue Unternehmen Circular Food Solutions Switzerland AG zu gründen. Diese Partnerschaft kombiniert das Verarbeitungs-Know-how und das geistige Eigentum von Bühler mit den Fähigkeiten, der Erfahrung und dem Netzwerk von CN & Partners, um eine neue Lösung für den Markt für pflanzliches Fleisch zu schaffen.

Circular Food Solutions Switzerland wird Biertreber von Schweizer Brauereien beziehen, die Schweizer Malz verwenden. Im Juli dieses Jahres ist dafür schliesslich das Start-up Circular Food Solutions AG (CFS Global) aus der Taufe gehoben worden. Bereits Sommer 2023 wird die Produktion beginnen. Sie soll dann mehrere hundert Tonnen pro Jahr betragen. Die Produktion befindet sich am Standort Winterthur, an dem wiederum mit der Brauerei Doppelleu Boxer AG ein Joint Venture eingegangen wurde.

Entwicklung bleibt in Uzwil

Die CFS setzt dabei auf eine neuartige, und nach eigenen Angaben, weltweit einmalige Upcyclingtechnologie, die auf Forschungsarbeiten von Bühler basiert. Das Joint Venture mit der Doppelleu Boxer AG verfügt über die exklusiven Nutzungsrechte des Verfahrens in der Schweiz, teilen die Unternehmen mit. Unternehmer und Lebensmittelpionier Christoph Nyfeler hat vor nicht einmal zwei Jahren die grösste Schweizer Mälzerei aufgebaut. Im April 2022 ist dann in Burgdorf das erste Bier mit ausschliesslich Schweizer Zutaten gegründet worden. Nyfeler erklärt, dass Bühler im Bereich der Getreideverarbeitung Weltmarktführer sei. Er sagt:

Christoph Nyfeler, CN & Partners, Lenzburg. Bild: PD

«Jedoch stellt Bühler Maschinen her und keine Konsumprodukte. Daher war klar, dass nach der Entwicklung und Patentierung die Ausführung ein lokaler Industriepartner übernehmen muss. Durch meine Schweizer Mälzerei AG kamen wir entsprechend in Kontakt.»

Die Circular Food Solutions AG bleibe bei Bühler in Uzwil und werde weiter Produkteentwicklung betreiben, ergänzt Nyfeler. Auch das Entwicklungsteam von CFS werde weiterhin in Uzwil arbeiten. «Nur die Produktion wird in Winterthur durchgeführt.»

Dass diese nicht etwa bei Schützengarten in St.Gallen erfolgt, hat einen einfachen Grund. Nyfeler sagt: «Da ich als Inhaber und Gründer der Schweizer Mälzerei AG in Wildegg natürlich gerne unser Malz verwende, habe ich Anfang 2022 zuerst im bestehenden Kundenkreis gesucht.» Ausserdem mussten auch die Platzverhältnisse stimmen, um überhaupt bauen zu können. Swissness ist ihm auch hier ein Anliegen: «Wir haben einen reinen Schweizer Fokus.»

Aus Biertreber können hochwertige Lebensmittel produziert werden. Bild: PD

Statt Tierfutter nun Fleischersatz

Bisher wurde der Treber als Nebenprodukt aus den Brauereien zu Tierfutter verarbeitet. Einige Brauereien sind bereits dabei, Verfahren zu entwickeln, um aus dem nährstoffreichen Nebenprodukt hochwertige Lebensmittel herzustellen. Die Appenzeller Brauerei Locher hat bereits Müsli, Chips, Müsli und Hackfleischersatz auf dem Markt.

