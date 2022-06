Lebensmittelhandel Renditeschwund: Energiekosten kosten Spar Schweiz Energie Nach dem vorläufigen Ende der Pandemie hat der Lebensmittelhändler Spar Schweiz mit Hauptsitz in St.Gallen wieder etwas an Umsatz eingebüsst. Deutlich stärker nachgegeben haben das betriebliche Ergebnis und die operative Marge. Als Hauptgrund genannt werden die gestiegenen Preise für Strom und Treibstoff. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Der im Mai 2022 erneuerte Spar-Markt in Andwil bei Gossau. Bild: PD

3,2 Prozent – auf diesen Wert hat der Lebensmittelhändler Spar Schweiz seine operative Marge im Geschäftsjahr 2021 (per Ende September) angehoben. Damit war das von Geschäftsleiter Rob Philipson formulierte Ziel einer Marge von mindestens 3 Prozent des Umsatzes ein Jahr früher erreicht als vorgesehen.

Doch mittlerweile ist, per Ende März 2022, das erste Semester des Geschäftsjahrs 2022 abgeschlossen, und es zeigt sich: Die Marge ist auf 2,75 Prozent zurückgerutscht und damit wieder unter die Marke von 3 Prozent. Lediglich eine Delle? Oder war das Übertreffen der 3 Prozent ein Strohfeuer?

Philipson hat für das Abschmelzen der Marge eine simple Erklärung: Die erheblich gestiegenen Energiekosten, vom Strom bis zum Treibstoff, haben alle Geschäfte der Spar-Gruppe beeinträchtigt und die Profitabilität belastet. Philipson sagt:

«Die Energiekosten bleiben eine Herausforderung für die nähere Zukunft, und es wird entscheidend sein, ihren Einfluss abzumildern.»

Teilrückkehr der Konsumentinnen und Konsumenten zum Einkaufen wie vor der Pandemie

Spar Schweiz beliefert als Grosshändler Spar-Läden, von denen die meisten von Franchisenehmern betrieben werden, fremde Detaillisten und die im Abholgrosshandel aktiven TopCC-Märkte. Der Blick auf die Semesterzahlen enthüllt: Das Betriebsergebnis ist im Vorjahresvergleich um 13,7 Prozent auf 11,2 Millionen Franken gesunken und der Umsatz um 1,6 Prozent auf 409 Millionen Franken.

Damit hat der Lebensmittelhändler mit Sitz in St.Gallen, der Spar Südafrika gehört, nicht nur an Profitabilität eingebüsst, sondern auch weniger verkauft. Und dies, obwohl die elf TopCC-Abholmärkte seit der Wiedereröffnung des Gastgewerbes nach der Pandemie signifikant zulegen und Spar Schweiz erstmals die 60 von der SSAG per 1. März 2021 übernommenen Shops an Avia-Tankstellen für ein ganzes erstes Semester konsolidieren konnte.

Rob Philipson, Geschäftsleiter von Spar Schweiz. Bild: Urs Bucher

Die Umsatzeinbusse ist folglich im Retailkanal der Spar-Läden zu suchen. Philipson sagt:

«Seit der Aufhebung der Coronabeschränkungen fahren Konsumenten wieder vermehrt zum Einkaufen ins grenznahe Ausland, und sie gehen auch wieder eher in grössere Supermärkte und Einkaufszentren.»

Dennoch ist dem Spar-Schweiz-Chef nicht bange. Zum einen habe man einen schönen Teil jener Konsumentinnen und Konsumenten, die während der Pandemie den Weg in nahe Dorf- und Quartierläden gefunden haben, wie sie Spar betreibt, halten können. Zum anderen liegt der jüngste Semesterumsatz von Spar Schweiz um 9,3 Prozent höher als vor zwei Jahren, also vor der Pandemie.

Zwei weitere Eurospar eröffnet

Insgesamt zeigt sich Philipson angesichts aller Herausforderungen und Widrigkeiten «recht zufrieden» mit dem Fortschritt der vergangenen drei Jahre. Dazu gehört, das Angebot an frischen und für den schnellen Konsum geeigneten Produkten auszubauen und Läden zu modernisieren. Und unrentable Läden zu schliessen. Die Ladenzahl sank netto von 386 auf 381. Von den 60 SSAG-Tankstellenshops sind mittlerweile rund zwei Drittel in Spar-Express-Läden umgewandelt worden, und die übrigen folgen sukzessive.

Ein weiteres Feld, das Spar Schweiz stärker beackert, ist der Absatzkanal Eurospar. Der erste dieser Läden, die grösser sind als ein Spar-Supermarkt, wurde Anfang Juni 2021 in Schänis im Linthgebiet eröffnet. Nun sind am 9. Juni 2022 die beiden nächsten Eurospar eröffnet worden – beide in Davos und lediglich 2,5 Kilometer voneinander entfernt.

Philipson begründet dies damit, dass beide Läden, die aus aufgerüsteten Spar-Supermärkten entstanden sind, vom gleichen Franchisenehmer betrieben werden und man in Davos «ein starkes Eurospar-Zeichen setzen» sowie die Effizienz einer einzigen Marke nutzen wolle. 2022 wolle man wie geplant zwei weitere Eurospar eröffnen.

Der Chef bleibt optimistisch, E-Commerce-Angebot steht vor der Tür

Ungeachtet aller Ungewissheiten äussert Philipson die Ansicht, «dass wir wahrscheinlich die Talsohle des gegenwärtigen Zyklus erreicht haben und das Erreichte stabilisieren können». Danach werde man auf weiteres Wachstum fokussieren. Für das laufende zweite Semester des Geschäftsjahrs 2022 (per Ende September) zeigt sich Philipson zuversichtlich. Er gehe davon aus, dass Spar Schweiz «eine ähnliche oder gar geringfügig höhere Profitabilität als 2021» erreichen könne.

«Allerdings gibt es viele externe Einflüsse, die sich unserer Kontrolle entziehen.»

Ein Beispiel: Der Sprung der Energiepreise und die Frage, wie dauerhaft dies ist.

Vorwärts kommt Spar Schweiz offenbar beim 2021 publik gemachten Plan, ein E-Commerce-Angebot – online bestellen und in der Filiale abholen oder nach Hause liefern lassen – einführen zu wollen. Man sei in der Endphase der Erprobung des Onlineangebots, das zusammen mit Spar International entwickelt worden sei, und wolle es «in Kürze» lancieren.

