Süss ist der Saft: Kleinere Ernte mit guter Qualität – doch die Mostpreise steigen Die Mostobstproduktion bei der Arboner Mosterei Möhl AG und bei Ramseier ist beendet. Knapp 60 Tonnen Mostobst sind schweizweit verarbeitet worden. 09.12.2022

Bei der Mosterei Möhl in Stachen bei Arbon werden fast 50 Prozent der Schweizer Mostobsternte verarbeitet. Bild: Urs Bucher

Im vergangenen Jahr war die Mostobsternte in der Schweiz eingebrochen. Die Erntemenge von rund 45’000 Tonnen entsprach 2021 lediglich 50 Prozent einer durchschnittlichen Mostobsternte der letzten zehn Jahre. Die Menge ist in diesem Jahr zwar gestiegen. Dennoch sei die Ernte kleiner als im Durchschnitt ausgefallen, heisst es bei den grossen Mostereien, der Ramseier Suisse AG und der Mosterei Möhl AG.

Die Mostobstverarbeitung in den Mostereien der Ramseier Suisse AG in Sursee und in Oberaach ist demnach abgeschlossen. Insgesamt wurden 30’000 Tonnen Mostobst, also 28’700 Tonnen Äpfel und 1300 Tonnen Birnen zu Saft gepresset. Bei Ramseier ist man trotz der unterdurchschnittlichen Menge zufrieden. Geschäftsführer Christoph Richli sagt:

Christoph Richli, CEO Ramseier Suisse AG. Bild: Nadia Schärli

«Aufgrund der hohen Temperaturen im Sommer ist die Mostobstqualität hervorragend. Das Obst ist heuer nämlich besonders süss und aromatisch.»

Schweizweit wurden gemäss dem Schweizerischen Obstverband (SOV) im Jahr 2022 insgesamt 54’000 Tonnen Mostäpfel und 3300 Tonnen Mostbirnen in die gewerblichen Mostereien geliefert und dort verarbeitet. Beim SOV heisst es, dass die diesjährige Erntemenge rund 30 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre liege. Durch die bestehenden Lagermengen könnten aber Engpässe im Jahr 2023 vermieden werden. Ausserdem habe die aussergewöhnlich hohe Sonneneinstrahlung einen positiven Einfluss auf den Geschmack des Obstes gehabt. Es habe eine hohe Qualität und sei besonders süss.

Die Mosterei in Oberaach presst den Löwenanteil des Mostes von Ramseier. Bild: Reto Martin

Von den 30’000 Tonnen des bei der Ramseier Suisse AG angelieferten Mostobstes wurden über 80 Prozent in der Mosterei in Oberaach zu Saft veredelt. Richli erklärt, dass Ramseier sehr hohen Wert darauf lege, dass bei der Verwertung kein Lebensmittelabfall entsteht. Beim Pressen des Mostobsts entstünden 80 Prozent Saft. Die restlichen 20 Prozent Trester würden vollumfänglich für die Tierfütterung verwendet. Christoph Richli:

«Durch die Verarbeitung des Mostobstes vor Ort und die Herstellung unserer Obstsaftgetränke in der Schweiz resultieren kurze Transportwege und ein hoher Grad an heimatlicher Wertschöpfung.»

Ein Teil des dieses Jahr gepressten Obstes werde auch für die Herstellung des neuen Bio-Apfelschorles verwendet, das Anfang 2023 in der Halbliter-Pet-Flasche auf den Markt komme.

Versorgung bis in den Herbst gesichert

In der Mosterei Möhl AG in Stachen bei Arbon werden knapp 50 Prozent des Ostschweizer Mostobstes verarbeitet. Dort ist man mit der Ernte und Verarbeitung zufrieden. Aber auch Möhl kämpft mit den hohen Energiekosten und Lieferengpässen. Betriebsleiter Georges Möhl sagt:

Georges Möhl, Betriebsleiter Mosterei Möhl AG. Bild: PD

«Die Ernte war kleiner als die durchschnittlichen Ernten der vergangenen zehn Jahre.»

Die lange Trockenperiode habe die Früchte eher durchschnittlich wachsen lassen, jedoch hätten die vielen Sonnenstunden für eine ausgezeichnete Qualität der Früchte gesorgt.

«Wir haben genügend Obst verarbeiten können, um den Markt bis kommenden Herbst mit Ostschweizer Apfelsaftprodukten zu versorgen.»

Er fährt fort: «Wir sind bei den Verpackungsmaterialien ausreichend eingedeckt. Die Beschaffung ist durch die Lieferengpässe herausfordernder geworden.» Die enorm gestiegenen Energiekosten beim Strom, Öl und Gas seien für alle Lieferanten und natürlich auch für die eigene Produktion eine grosse Herausforderung. Aber Möhl gibt Gegensteuer: «Wir installieren aktuell eine Photovoltaik-Anlage, um zukünftig 33 Prozent von unserem Strombedarf selbst zu produzieren.»

Das hat auch Auswirkungen auf die Kosten. Aufgrund der massiven Preiserhöhungen der Lieferanten für Verpackungen und der erhöhten Energiekosten habe man die Preise bei den Produkten von Möhl zum 1. Oktober anpassen müssen.

Gute Ernte bei Kernobst Anders als beim Mostobst präsentiert sich die Ernte bei Kernobst. Ende des Sommers hat der SOV in Fruthwilen auf dem Betrieb von Ralph Gilg die Schweizer Kernobstsaison eingeläutet. Der Verband hat eine gute Ernte angekündigt mit 114’500 Tonnen Äpfel und 18’500 Tonnen Birnen. In der Kernobstproduktion machten SOV und Produzenten in Sachen Nachhaltigkeit vorwärts. In Zusammenarbeit mit Swisscofel und Akteuren und Fachexperten aus der gesamten Wertschöpfungskette wurde ein Branchenprogramm auf die Beine gestellt, um den gestiegenen Ansprüchen der Kundschaft und dem bundesrätlichen Massnahmenplan «Sauberes Wasser» gerecht zu werden. Dieses umfasst neun Nachhaltigkeitsziele und sieht rund 90 Massnahmen vor. Das Echo war gross. Gemäss SOV wurde bereits im ersten Jahr auf mehr als 85 Prozent der Kernobstfläche nach den neuen Anforderungen produziert. Für den zusätzlichen Aufwand werden Produzentinnen und Produzenten mit sechs Rappen pro Kilogramm Kernobst entschädigt. (bor)

