Bühler, Migros und Givaudan wollen Laborfleisch fördern

LEBENSMITTEL Bühler, Migros und Givaudan wollen die Schweiz zum Hub für Laborfleisch machen Um die Menschheit in Zukunft nachhaltig zu ernähren, braucht es neue Ideen. Eine davon ist kultiviertes Fleisch, gezüchtet aus tierischen Zellen. Die Uzwiler Bühler baut dafür mit zwei Partnern in Kemptthal ein Zentrum auf, um die Technologie vorwärtszubringen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Hier sollen ab 2023 erste Start-ups Laborfleisch züchten. Bild: PD

Der Fleischkonsum wächst, und trotz Vegi-Boom ist weltweit gesehen noch kein Ende in Sicht. Dabei werden bereits heute fast zwei Drittel des landwirtschaftlich genutzten Landes weltweit für die Viehzucht verwendet. Dabei ist diese für einen grossen Teil des CO 2 -Ausstosses verantwortlich. «Der grösste Hebel den wir haben, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, ist die Reduktion des Treibhausgasausstosses des Fleischkonsums.» Das sagt Ian Roberts, Technologiechef von Bühler gestern an den Bühler Networking Days, wo der Konzern Partnern und Kunden Neuheiten vorstellte.

Nachhaltig und schmackhaft

Ian Roberts, CTO der Bühler Group.

Doch auch nachhaltigere Proteine müssen gut schmecken, macht Roberts klar. Ein Weg, schmackhafte, aber CO 2 -neutrale Proteine zu produzieren, sei es, Fleisch statt im Stall im Labor zu züchten, aus tierischen Zellen. Dass die Lebensmittelbranche darin durchaus Chancen sieht, macht Andrew Ive klar, Gründer von Big Idea Ventures. Der New Yorker Investment-Fond investiert in junge Unternehmen, «die helfen, die grossen Probleme zu lösen», wie er sagt. Und gerade Start-ups im Bereich «Cultured Meats» – also Fleisch aus dem Labor – stehen bei den Investoren derzeit hoch im Kurs.

Nikita Michelsen, Gründerin von Pearlita Foods. Bild: PD

Doch um in die Supermarktregale vorzustossen, brauchen diese Start-ups Unterstützung von Grossunternehmen, ist er überzeugt. Transformation und Innovation seien zwar nicht deren Stärke, sagt Ive. «Aber bei Massenproduktion und Vertrieb sind sie gut.» So komme es auch vermehrt zu Kooperationen. Das stellte auch Nikita Michelsen fest, Gründerin von Pearlita Foods. Das amerikanische Start-up will Austern im Labor produzieren. «Früher versuchten viele, alles selbst zu machen. Heute sucht man vermehrt die Zusammenarbeit mit anderen Firmen.»

Start-ups sollen Anlagen und Fachwissen der Grossen nutzen

Auch die Schweiz soll ein Zentrum von kultiviertem Fleisch werden. Das wollen drei Grosse der Schweizer Nahrungsmittelbranche: Bühler selbst, die Migros und der Westschweizer Aromen-Hersteller Givaudan. Sie haben das Joint Venture «The Cultured Hub» gegründet. In Kemptthal wird nun ein Entwicklungslabor, Gerätschaften für Zellkulturen und Fermentationsprozesse eingerichtet. Doch das Unternehmen will nicht etwa unter eigenem Namen Laborfleisch auf den Markt bringen. Vielmehr sollen junge Unternehmen in diesem Bereich sich hier einmieten, und auf die Anlagen und das Fachwissen der beteiligten Konzerne zurückgreifen können.

Yannick Gächter wird CEO des Joint Ventures «The Cultured Hub». Bild: PD

Das verkürze den Weg des kultivierten Fleisches vom Labor in die Supermärkte stark, sagt Projektleiter Yannick Gächter, der den «Cultured Hub» leiten wird. Denn hier könnten junge Unternehmen ihre Ideen in einem grösseren Rahmen umsetzen, sagt er. «Um diese Anlagen selbst aufzubauen, müsste das Unternehmen erst neue Investoren finden.» Zeit, Geld und Energie, die sich die Start-ups dank dem Zentrum in Kemptthal sparen können. Gächter:

«Ich sehe die Schweiz als das Zentrum in Europa für globale Kunden und Start-ups, wo sie mit uns zusammen arbeiten.»

Doch die Hindernisse sind nicht nur technologischer und biologischer Art. In vielen Ländern muss Laborfleisch noch hohe regulatorische Hürden überwinden. «Bis jetzt ist es in Singapur zugelassen, in Israel in begrenztem Mass. Die Niederlande haben vor kurzem Konsumententests erlaubt», sagte Flavio Campanile, Technologiechef von Givaudan. Matthew Robin von der Migros-Industrie setzt deshalb auf den Dialog mit den Behörden. Bei Insekten hätten die Schweizer Behörden bewiesen, dass sie mutig sein können. Darauf hoffen die Gründer des «Cultured Hub» auch diesmal: «Es ist auch eine Frage des politischen Willens.»

Laborfleisch wie bei Grossmutter

Andrew Ive, Gründer von Big Idea Ventures. Bild: PD

Bereits Anfang nächsten Jahres sollen die Anlagen genutzt werden können. Erste Unternehmen buchen bereits Zeitfenster und Anlagen. Doch bis kultivierte Fleisch auf den Tellern landet, dürften noch einige Jahre vergehen. Wie viele, da sind sich die Experten uneinig. Bevor Nikita Michelsen die so gezüchteten Austern auf den Markt bringt, will Pearlita Foods erst pflanzliche Muscheln in die Läden bringen. In zehn Jahren schätzt sie, könne kultiviertes Fleisch geschmacklich und preislich mit der Konkurrenz mithalten. Andrew Ive ist optimistischer. Mitte 2020er-Jahre sei es so weit, müsse es so weit sein, angesichts der Klimakrise. «Wir haben nicht 10 oder 20 Jahre Zeit.»

Ein ehrgeiziges Ziel. Denn es reiche nicht, Produkte in die Läden zu bringen, die vage an Fleisch erinnern. «Wenn wir versuchen, die Leute dazu zu bringen, ihre Ernährung umzustellen, wird es nicht funktionieren», sagt Ive. «Wir müssen Produkte entwickeln, die so schmecken, wie die Gerichte, die ihre Eltern und Grosseltern gekocht haben.»

