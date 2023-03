Wohnen im Waggon: SBB und Deutsche Bahn verkaufen alte Züge

Kurios Ausrangierte Schnellzüge als günstiger Wohnraum? Deutsche Bahn und SBB sehen einen Trend und verkaufen altes Material Eine seltsame Anzeige macht derzeit bei Bähnlern in der Ostschweiz die Runde: Ein ganzer Personenzug steht zum Verkauf. Was die Herzen von Eisenbahnfans höher schlagen lässt, ist für die Deutsche Bahn ein notwendiges Mittel zum Zweck. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 02.03.2023, 13.00 Uhr

Ein ganzer Schnellzug kann gekauft werden. Inklusive Lokomotive. Bild: DB

«Sucht jemand einen ganzen Zug? Vielleicht für Campingferien am Mittelmeer oder als neues Vereinslokal auf Schienen?» – Eine solche Nachricht wird derzeit in einigen Ostschweizer Bähnlerkreisen verbreitet, angehängt eine Verkaufsanzeige, die einen staunen lässt: «Höchstgeschwindigkeit 220 km/h, Toilette: Vakuum, Platz: 351 Sitzplätze in der ersten Klasse, Verkauf ab Platz».