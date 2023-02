ChatGPT: HSG-Professorin warnt Unternehmen vor den Tücken der KI

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ «Man sollte nicht unkritisch übernehmen, was der Chatbot antwortet»: HSG-Professorin erklärt Fallstricke für Unternehmen bei ChatGPT Hinter dem Chatbot ChatGPT von OpenAI steckt eine künstliche Intelligenz. So weiss der Bot auf viele Fragen eine Antwort und liefert Informationen und Texte. Doch das System birgt auch Gefahren. Deshalb sollen Unternehmen sich jetzt schon überlegen, wie sie mit ChatGPT am Arbeitsplatz umgehen wollen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Der Chatbot ChatGPT kann erstaunlich viel, sagt HSG-Rechtsprofessorin Isabelle Wildhaver. Doch nicht alles, was er antworter, stimmt. Picture / iStockphoto

Im Dezember lancierte das amerikanische Unternehmen OpenAI den Chatbot ChatGPT. Dieser soll möglichst natürlich klingende Konversationen mit Menschen führen können. Dahinter steht eine künstliche Intelligenz. Diese nutzt unzählige digitalisierte Texte, das Internet und die Konversation mit Nutzern. Daraus lernt der Chatbot, welche Worte zusammengehören. Noch ist ChatGPT gratis, weshalb viele den Chatbot als Spielwiese nutzen. Doch die Ergebnisse sind für viele erstaunlich. Bereits machen sich Schulen und Universitäten Gedanken darüber, was ChatGPT für sie bedeutet. Das sollten auch Unternehmen tun, sagt Isabelle Wildhaber, Professorin für Arbeitsrecht an der Universität St.Gallen.

Isabelle Wildhaber, wird ChatGPT in Unternehmen schon genutzt?

ChatGPT ist ein sehr fortgeschrittenes Werkzeug für die Beschaffung von Informationen. Anders als Google schreibt der Chatbot auch gleich Texte. Das bietet schon Chancen für Unternehmen. Und ich bin ziemlich sicher, dass viele jüngere und techaffine Leute bereits heute damit herumspielen, gerade jetzt, wo es noch kostenlos ist. Auch am Arbeitsplatz.

Haben Sie es selbst schon genutzt?

Ich spiele manchmal morgens damit, wenn die Amerikaner noch nicht im System sind. Nachmittags oder abends ist es deshalb oft überlastet. Ich teste etwas aus, was ChatGPT alles kann.

Und was kann der Chatbot?

Erstaunlich viel. Ich habe ihm auch arbeitsrechtliche Fragen gestellt. Zum Beispiel, was Unternehmen bei der Nutzung von ChatGPT beachten sollen. Als Antwort gab er mir fünf Themenbereiche. Man könnte vieles daran etwas detaillierter darstellen, es gäbe vielleicht noch weitere Themen. Aber es war ein guter Überblick über verschiedene Aspekte. Und sprachlich macht er weniger Fehler als viele meiner Studierenden.

Konnten Sie etwas für die Arbeit konkret brauchen?

Wir organisieren im Sommer eine Konferenz. ChatGPT haben wir nach frechen Ideen gefragt, wie wir sie betiteln sollen. ChatGPT gab uns etwa 30 Vorschläge. Manche von ihnen waren ganz lustig, auf die meisten wären wir selber wohl nicht gekommen. Man kann es sicher als Inspiration nutzen, aber man sollte auch nicht unkritisch übernehmen, was der Chatbot antwortet.

Warum nicht?

So beeindruckend es ist, was ChatGPT zum Teil kann: Nicht alles ist korrekt, nicht alle Informationen stimmen, oft sind Antworten auch nicht vollständig. Man muss sie also schon gut überprüfen und hinterfragen, bevor man etwas einfach übernimmt. Man muss aber auch aufpassen, was man ChatGPT fragt.

Isabelle Wildhaber ist Professorin für Privat- und Wirtschaftsrecht am Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten an der Universität St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Warum?

Alles, was man in ChatGPT eingibt, wird von OpenAI für die Weiterentwicklung des Programms genutzt. Das heisst, es könnte den Inhalt möglicherweise für eine Antwort nutzen. Es ist sozusagen öffentlich.

Dann sollte man also das Rezept der Appenzeller Kräutersulz nicht ChatGPT anvertrauen?

Nein. Auch alle Arten von Geschäfts- und Berufsgeheimnissen, Dinge, die unter Schweigepflichten fallen, allgemein Vertrauliches sollte man nicht eingeben. Auch mit Personendaten sollte man aufpassen - es gilt, den Datenschutz zu beachten. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, die jetzt damit herumspielen. Auch in Gesprächen mit Unternehmern wurde mir klar, dass sich dieser Gefahr kaum jemand bewusst ist.

Wie reagieren die Unternehmen auf ChatGPT?

Manche Informatikunternehmen sind da vielleicht einen Schritt weiter. Aber die meisten Schweizer KMU haben sich wohl noch kaum Gedanken darüber gemacht. Dabei wäre es eine gute Idee, sich zu überlegen, wie man ChatGPT im Unternehmen handhaben soll.

Sollte man den Gebrauch verbieten?

Das finde ich nicht sinnvoll. Es würde wohl auch nicht funktionieren. Die Leute würden einfach das Handy dafür nutzen. Aber man sollte das Thema aufnehmen. Und die Mitarbeitenden auf Fallstricke aufmerksam machen und einige Regeln einführen.

Was wären sinnvolle Regeln?

Dass man keine Geschäftsgeheimnisse eingibt, dass man den Datenschutz beachtet und alle Antworten kritisch prüft. Denkbar wäre auch eine Kennzeichnung oder Offenlegung, wenn man ChatGPT für die Arbeit genutzt hat – ähnlich wie eine Quellenangabe. Wenn man sich aber keine Gedanken macht, wenn man keine Regeln aufstellt, dann können die Arbeitnehmenden das einfach nutzen. Es ist ein technisches Hilfsmittel wie jedes andere. Deshalb sollte man besser frühzeitig aufklären.

Wem gehören eigentlich die Texte, die ChatGPT schreibt?

Das ist eine spannende Frage. Die Firma OpenAI selber sagt, dass die Rechte an den Antworten bei ihr liegen. So absolut ist das allerdings umstritten. Das grösste Problem ist wohl, dass ChatGPT oft ganze Sätze oder Passagen aus einer Quelle übernimmt – was die Nutzer aber nicht sehen können. Wenn man also ganze Sequenzen unverändert von ChatGPT übernimmt, um es kommerziell zu nutzen, kann es also sein, dass man Urheberrechte verletzt. Nun gibt es dazu zwar noch keine Rechtsprechung. Aber es wäre dann gut möglich, dass jemand entsprechende Ansprüche geltend machen kann. Auch hier ist also Vorsicht angebracht.

