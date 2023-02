Kredite: Bank CIC spielt Fehlverhalten in St.Gallen herunter

Kredite Die Führung der Bank CIC verteidigt sich: Der Fall St.Gallen sei im Vergleich zur medialen Aufregung «sehr klein» Verwaltungsratspräsident Eric Charpentier äussert sich erstmals zu den Verfehlungen in St.Gallen. Der frühere Bankchef Thomas Müller habe aufgrund unterschiedlicher strategischer Sichtweisen gehen müssen. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Die Spitze der Bank CIC stellt sich erstmals der Öffentlichkeit: Verwaltungsratspräsident Eric Charpentier (rechts), David Fusi, interimistischer Chef und seine Nachfolgerin Livia Moretti. Bild: Roland Schmid

Die Führung der Basler Bank CIC verteidigt sich. Verwaltungsratspräsident Eric Charpentier spricht von «Unregelmässigkeiten» in der Filiale St.Gallen, die nun aufgearbeitet würden. In der Ostschweizer Metropole vergab die CIC Kredite in der Höhe von über 20 Millionen Franken für einzelne Immobilienprojekte, wofür der Kunde kaum eigene Mittel aufgebracht hat.

Dieser soll ein Schweizer griechischer Abstammung sein, der ein eigenes Baugeschäft betreibt und in Renditeimmobilien investiert. Im Gegenzug habe der Kunde den Leiter der St.Galler Filiale zu Ferien in Griechenland eingeladen. Charpentier kann zur Identität des Kunden nichts sagen.

Die Bank schwieg bis anhin zum Fall. Im Dezember 2022 musste der langjährige Chef, Thomas Müller, sowie Deutschschweiz-Chef Christoph Bütikofer die Bank verlassen, wie das Finanzportal «Inside Paradeplatz» berichtete. Kommunikativ überfordert, bestätigte die CIC die Abgänge nur indirekt auf ihrer Website. Während Müller und Bütikofer als Mitglieder der Geschäftsleitung verschwanden, wurde neu David Fusi als interimistischer Chef aufgeführt.

Das Risiko sei überschaubar

Nun stellt sich die Spitze der Bank erstmals der Öffentlichkeit. Neben Charpentier und Fusi nimmt auch die künftige Chefin Livia Moretti am Gespräch teil. Im Vergleich zur grossen medialen Aufmerksamkeit sei der Fall in St.Gallen angesichts der Höhe des Eigenkapitals der Bank sehr klein, sagt Charpentier. Ausserhalb der Region interessierte sich vor allem die nationale Finanzpresse für den Fall, so etwa die «Handelszeitung» unter dem Titel «Der grosse Knall».

Das Risiko dieses Geschäfts sei überschaubar, sagt der 62-jährige Franzose. Im Vergleich zu Eigenmitteln von 800 Millionen Franken handle es sich beim Fall St.Gallen um ein Kreditvolumen von 20 bis 25 Millionen Franken. Von dieser Summe sei bisher kein Ausfall zu melden.

CIC-Präsident Eric Charpentier. Bild: Roland Schmid

Die Bank CIC habe rasch gehandelt, als der Fall entdeckt worden sei, sagt Charpentier im Gespräch: «Die Unregelmässigkeiten in St.Gallen wurden analysiert, gleichzeitig haben wir eine interne Untersuchung gestartet.» Schliesslich sei auch die Finanzmarktaufsicht (Finma) ins Bild gesetzt worden. Die nationale Behörde bestätigte bereits vor knapp zwei Wochen, dass die Bank «uns über ein unangemessenes Geschäftsverhalten in einer Filiale» informiert habe.

Charpentier sagt, dass die Finma seines Wissens bisher keine Vorabklärung in dieser Sache begonnen habe. Er hofft, dass das auch so bleibt. Die Bank sei jedoch in regem Austausch mit der Aufsichtsbehörde.

Kontrollen sollen verstärkt werden

Wie es zum Fehlverhalten in St.Gallen kam, darüber äussert sich Charpentier mit Verweis auf den Schutz vertraulicher Kunden- und Personendaten nur vage. Es habe verschiedene Gründe gegeben, weshalb die Kontrollen nicht funktioniert hätten. «Wir werden nun die Kontrollen in der Kreditvergabe verstärken. Zudem möchten wir eine neue Risikokultur verankern.» Der Fall sei zwar unangenehm, doch solches Fehlverhalten komme auch bei anderen Banken vor, sagt Charpentier. Er will sich nicht dazu äussern, ob die Bank eine Anzeige gegen die fehlbaren Mitarbeitenden eingereicht hat.

Die Führung der Bank widerspricht der Darstellung, das Fehlverhalten sei in St.Gallen bereits im Frühling 2022 innerhalb der Bank thematisiert worden. Nach einer ersten Untersuchung habe der Leiter der Niederlassung St.Gallen jedoch lediglich einen Verweis erhalten, schreibt «Inside Paradeplatz». Damals seien keinerlei Informationen zu diesem Fall vorgelegen, sagt Charpentier. Folglich habe die Bank auch keinen Verweis gegen den Filialleiter ausgesprochen.

«Unterschiedliche Sichtweisen»

Eric Charpentier bestreitet auch einen direkten Zusammenhang zwischen dem Fall und der Entlassung von Bankchef Thomas Müller. «Der Grund für die Trennung von Herrn Müller waren unterschiedliche Sichtweisen zwischen uns in Bezug auf die strategische Ausrichtung der Bank», sagt der Franzose. Die französische Mutter, die CIC-Gruppe, arbeitet derzeit an der Strategie für die Jahre 2024 bis 2027.

Übernimmt am 1. Februar 2023 das Zepter: Livia Moretti. Bild: Roland Schmid

Zu den weiteren Abgängen will Charpentier aus personalrechtlichen Gründen ebenfalls keine Stellung nehmen. Dem Vernehmen nach mussten etwa auch die Leiterin «Change and Innovation Management» sowie der Chefjurist die Bank verlassen. Beide haben wie Ex-Chef Müller eine Vergangenheit bei der Migros-Bank. Das Gleiche gilt auch für den Leiter der Filiale St.Gallen.

Einen Vertrauensverlust mache die Bank nicht aus, sagt Charpentier. Einige Kunden hätten Fragen gestellt, diese konnte die Bank aber zur Zufriedenheit der Kunden umfassend beantworten.

Zahlreiche Fragen bleiben offen

Es war zu erwarten, dass die Bank versucht, den Fall zu relativieren. Wenn Verwaltungsratspräsident Eric Charpentier von medialem Lärm spricht, macht er es sich jedoch etwas einfach. Immerhin wurde im vorliegenden Fall das Gesetz verletzt, indem fast oder gar kein Eigenkapital für die betreffenden Kredite verlangt wurde. Zudem steht der Vorwurf der Bestechung im Raum. Was von diesem Fall juristisch übrig bleibt, ist abzuwarten. Gravierend ist er allemal.

Ob die Erzählung stimmt, dass Bankchef Thomas Müller wegen strategischer Differenzen gehen musste und nicht wegen des Falls St.Gallen, muss offen bleiben. Denkbar ist auch, dass die Causa in der Ostschweiz als Anlass gerade recht kam, um Müller und seine Verbündeten loszuwerden.

Unklar sind die finanziellen Auswirkungen für die Bank. Die Rede ist von einem Kreditvolumen von maximal 25 Millionen Franken. Ein Totalausfall scheint unrealistisch, da die Bank im Verlustfall auf die Immobilien zurückgreifen kann, die als Sicherheit der Kredite dienen. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich der Fall St.Gallen auf das Jahresergebnis auswirken wird. Im Jahr 2021 betrug der Gewinn knapp 36 Millionen Franken. Die Bank wird wohl ihre Rückstellungen für Kredite erhöhen müssen.

