Krankheit Ernüchternde Erfahrung: Wie eine MS-Betroffene diverse Job-Absagen erhielt –und eine St.Galler Onlineplattform nun hilft Die St.Galler Stiftung EnableMe hat eine Online-Jobplattform für Menschen mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit lanciert. Betroffene erzählen, warum das für sie wichtig ist. Auch im Kampf gegen Vorurteile. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach diversen Bewerbungen endlich am Ziel: Franziska Meier (Name geändert) wurde angestellt. Symbolbild: Hendrik Schmidt/KEY

Manchmal schlägt das Schicksal unerwartet zu. Ein Unfall, der das Leben verändert. Eine Krankheit, die plötzlich auftaucht, und vieles anders macht. Im Privatleben, aber auch im Job. Bei Franziska Meier (Name geändert) kam dieser niederschmetternde Moment am Ende ihres Studiums. Die Diagnose: MS.

Sie wollte möglichst offen mit ihrer Krankheit umgehen. Die Erfahrungen, die sie damit auf dem Arbeitsmarkt machte, waren vorerst jedoch ernüchternd. Sie wurde zu diversen Bewerbungsgesprächen eingeladen, die auch gut verliefen. So gut, dass sie sich berechtigte Hoffnungen auf eine Festanstellung machte.

Als sie jedoch im Verlaufe des Bewerbungsprozesses offen sagte, sie habe MS, seien die Gespräche zum Teil abrupt beendet worden. «Zwei Firmen haben mir noch am gleichen Tag gesagt, dass ich für eine Anstellung nicht in Frage komme», erzählt die Ostschweizerin. Obwohl die Krankheit sie derzeit überhaupt nicht beeinträchtige, sei die Befürchtung gross gewesen, «ich könnte das Team durch allfällige Abwesenheiten in Zukunft zu sehr belasten.»

Hunderttausende leben mit einer Einschränkung

Betroffene wie Franziska Meier sollen es in Zukunft einfacher haben, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die St.Galler Stiftung EnableMe hat kürzlich eine Plattform mitgegründet für Jobs für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten.

«Das Bedürfnis ist gross und Fragen gibt es viele», sagt Geschäftsführer Michael Lorz. Es gehe auch darum, Ängste und Unsicherheiten bei den Betroffenen abzubauen und zu zeigen, dass sie mit ihren Sorgen nicht alleine seien. Um nach einem Unfall oder einer lebensverändernden Krankheit wieder Fuss fassen zu können, brauche es ganz unterschiedliche Unterstützung. Gemäss Bundesamt für Statistik leben über 1,5 Millionen Menschen in der Schweiz mit einer physischen oder psychischen Beeinträchtigung.

Geschäftsführer Michael Lorz.

Das Angebot richtet sich auch an Firmen oder die öffentliche Hand, die offen sind für Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen und die Diversität leben wollen. Eine davon ist die im Versicherungsgeschäft tätige Firma Octium in Vaduz.

In der Hektik des Alltagslebens gehe es oft vergessen, bei der Neubesetzung von Stellen auch an die Inklusion zu denken, sagt Daniel Maltaric, HR-Chef bei Octium. Dabei könnten Mitarbeitende mit einer Beeinträchtigung in einer Firma auch den Respekt und das gegenseitige Verständnis fördern. «Eine Bereicherung für alle Beteiligten.»

Er könne verstehen, dass Entscheidungsträger in Unternehmen «gewisse Ängste» im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen hätten, sagt Maltaric. EnableMe sei dank der grossen Erfahrung und des grossen Netzwerks auch ein wichtiger Ansprechpartner, um Vorbehalte aus dem Weg zu räumen.

Octium ist eine von über 20 Firmen und Arbeitgebern der öffentlichen Hand, die sich diesem Jobnetzwerk mittlerweile angeschlossen haben. «Unser Ziel ist es, dass es noch viel mehr werden», sagt Michael Lorz, gerade auch in der Ostschweiz, wo noch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren ist. Entsprechende Gespräche auch mit Arbeitgebern bei der öffentlichen Hand seien am Laufen.

Aus Schicksalsschlägen lernen – und daran wachsen

Franziska Meier hatte schliesslich Glück. Ihre vierte Bewerbung führte zu einer Festanstellung. Die Arbeitgeberin habe weniger mögliche Belastungen gesehen, sondern vor allem auch die Chancen, sagt die 32-jährige Ostschweizerin, die im Bereich «Beratung und Therapie mit Menschen» arbeitet.

Diese Arbeit können auch Menschen erledigen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Bild: Getty

«Ich habe durch meine Erkrankung erfahren, dass sich das Leben mit einer Diagnose von einem Tag auf den andern auf den Kopf stellen kann. Viele Menschen, die mit einer Beeinträchtigung leben, können aus diesem teils sehr einschneidenden Erlebnis sehr viel lernen und dran wachsen», sagt Franziska Meier. Schwierigkeiten zu meistern, neue Wege zu finden, rufe Ressourcen und Stärken hervor, von denen auch Unternehmen profitieren würden.

Gleichzeitig sei es aber auch sehr bedenklich, dass es eine solche Plattform überhaupt brauche. Letztlich müsse für die Inklusion in der Gesellschaft viel mehr getan werden.

Joachim Schoss verlor einen Arm und ein Bein bei einem Motorradunfall

Hinter EnableMe steht die gemeinnützige und spendenfinanzierte St.Galler Stiftung MyHandicap, die seit bald 20 Jahren Menschen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten unterstützt und sie vernetzt. Gegründet wurde die Stiftung von Unternehmer Joachim Schoss.

Auch bei ihm hatte das Schicksal unerwartet zugeschlagen. Bei einem unverschuldeten Motorradunfall in Südafrika verlor er vor 20 Jahren seinen rechten Arm und sein rechtes Bein. Danach kämpfte er sich ins Leben zurück. Auch getragen von grossen Visionen.

Joachim Schoss.

Nichts weniger als ein globales Netzwerk für Betroffene und ihre Angehörigen will Schoss mit EnableMe schaffen. 2009 hatte er den Anstoss für die Gründung des Center for Disability and Integration an der Universität St.Gallen gegeben, an dessen Eröffnung auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton zugegen war. Dieses erforscht unter anderem die wirtschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen