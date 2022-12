Margenerosion: Spar Schweiz muss Abstriche machen an der Rendite

Konsum Margenerosion wegen Umkehr des Corona-Einkaufstrends: Spar Schweiz muss Abstriche machen an der Rendite Die Lebensmittelhändlerin hat einen Teil der zusätzlichen Kundschaft, die sie während der Pandemie gewonnen hat, wieder verloren. Und nun macht die Inflation dem Unternehmen zu schaffen, wobei vor allem der Anstieg der Energie- und Treibstoffpreise einschenkt. Trotz allem demonstriert das Management verhaltene Zuversicht und baut das Netz an grösseren Eurospar-Supermärkten aus. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Die Metzgerei im neuen Eurospar in Lenzburg. Bild: PD

Seit dem Ende der Pandemie und der Aufhebung der coronabedingten Restriktionen sind viele Konsumentinnen und Konsumenten beim Einkauf von Lebensmitteln zumindest teilweise zu alten Verhaltensmustern zurückgekehrt. Diese Entwicklung spürt auch die Spar-Schweiz-Gruppe, die während Corona davon profitiert hatte, dass die Grenzen geschlossen waren und viele Leute aus Vorsicht lieber in kleineren Läden in der Nachbarschaft ihre Besorgungen machten.

Nun aber hat der Trend gekehrt. Konkret bedeutet dies: Der Einkaufstourismus hat wieder angezogen, und es wird wieder vermehrt in Einkaufszentren und grösseren Supermärkten eingekauft. Die Folge für die Lebensmittelhändlerin mit Sitz in St.Gallen: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 (per Ende September) ist der Umsatz um 3 Prozent auf gut 826 Millionen Franken gesunken. Kommt hinzu, dass die Inflation auch in der Schweiz angezogen hat, was Konsumenten laut Spar «weiterhin dazu verleitet, günstigere Alternativen in Nachbarländern zu suchen». So lässt es sich in Deutschland und Österreich, obwohl dort die Teuerung noch viel höher ist, immer noch zu tieferen Preisen einkaufen, zumal der Franken stark respektive der Euro schwach ist.

Teurere Energie nagt an der Marge

Spar Schweiz weist jedoch darauf hin, dass der jüngste Jahresumsatz nach wie vor um 14,4 Prozent über jenem von vor Corona liegt, also aus dem Jahr 2019. Das bedeutet, einen Teil des erhöhten Kundenzuspruchs, den Spar während der Pandemie erfahren hatte, konnte das Unternehmen halten. Dazu kommt, dass Spar Schweiz als Grossistin nicht nur 372 (im Vorjahr 386) Läden der Formate Spar und Maxi sowie Läden unabhängiger Detaillisten beliefert, sondern auch elf TopCC-Abholmärkte führt. Und diese haben dank der vollständigen Wiedereröffnung der Gastronomie «ein starkes Umsatzwachstum» abgeliefert.

Stärker als der Gesamtumsatz hat das Betriebsergebnis nachgegeben, das von 27,5 Millionen auf 19,7 Millionen Franken fiel, ein Minus von gut 28 Prozent. Das hat die operative Marge, die 2021 auf 3,2 Prozent geklettert war, wieder unter die 3-Prozent-Mindestzielmarke von Spar-Schweiz-Chef Rob Philipson gedrückt, und zwar deutlich auf 2,1 Prozent. Der operative Leiter von Spar Schweiz, Gary Alberts, hat dafür eine simple Erklärung: Neben dem Umsatzrückgang spiegelt das Abbröckeln der Marge auch die höheren Energie- und Treibstoffkosten. Alberts sagt:

«Ein grosser Teil der Abweichung vom geplanten Gewinn liegt in diesen höheren Kosten begründet. Dieses Problem wird uns auch 2023 beschäftigen.»

Mittlerweile gibt es fünf Eurospar

Die Abnahme der Zahl der belieferten Detailhandelsläden um 14 Einheiten erklärt Alberts damit, dass Spar Schweiz die Verträge mit ein paar Händlern beendet habe. Es seien aber keine Spar-Supermärkte geschlossen worden. Von den 60 Shops an Avia-Tankstellen, die Spar im Frühling 2021 übernommen hatte, sind mittlerweile 42 in Spar-Express-Läden umgewandelt worden.

Vorankommt Spar Schweiz auch im Bestreben, das Netz an grösseren Supermärkten der Marke Eurospar auf- und auszubauen. Nach dem ersten Eurospar, eröffnet Mitte 2021 in Schänis, folgten zwei weitere solche Läden in Davos. Jüngst hinzu kamen im September 2022 der Eurospar Bernina in Zürich-Oerlikon und Ende November der Eurospar in Lenzburg. Für das Jahr 2023 ist die Eröffnung zweier weiterer Eurospar geplant.

E-Commerce-Angebot steht am Horizont

Allmählich vorwärtsgeht es auch mit dem Projekt, ein E-Commerce-Angebot zu lancieren. Kunden sollen Waren online bestellen und entweder später im Laden abholen können (Click & Collect) oder in einem gewissen Umkreis nach Hause geliefert bekommen. Den Entscheid, ob und, wenn ja, was sie anbieten möchten, will Spar Schweiz laut früheren Angaben den Franchisenehmern der einzelnen Spar-Supermärkte überlassen. Alberts sagt, momentan teste man die E-Commerce-Plattform und sehe einen Soft Launch, also eine Ersteinführung in ausgewählten Märkten, bis zum zweiten Quartal 2023 vor.

Für das neue Geschäftsjahr 2023 zeigt sich Alberts für die Spar-Schweiz-Gruppe, die über 2000 Mitarbeitende (in Vollzeitstellen gerechnet) hat, «vorsichtig optimistisch». Vorsicht sei angezeigt mit Blick auf den wirtschaftlichen Druck in ganz Europa, die Inflation, die Liefermengen und die gestiegenen Energie- und Treibstoffkosten. «Der Lebensmitteldetailhandel in der Schweiz ist nach wie vor sehr wettbewerbsintensiv und volatil», sagt Alberts. Und:

«Der Kostendruck wird vielen Detailhändlern nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa zu schaffen machen.»

