KONJUNKTUR Volle Gaslager und Stauseen: Die Energiekrise ist vorbei, sagt der Julius-Bär-Chefökonom Bei der aktuellen Krise handle es sich vor allem um eine Rohstoffkrise, die schon mit der Pandemie begann, sagt der Energie- und Rohstoffexperte Norbert Rücker. Doch sie sei auch am Ausklingen. Eine eigentliche Rezession erwartet er nicht. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die Erdgastanks der Erdgas Ostschweiz AG mit Sitz in Zürich. Alexandra Wey / KEYSTONE

Am Market Outlook der Bank Julius Bär im St.Galler Kybunpark blickte Norbert Rücker, Chefökonom der Bank, recht optimistisch auf das begonnene Jahr. An den Rohstoff- und Energiemärkten habe sich die Lage bereits beruhigt. Eine Rezession, die auch auf der Strasse ankommt, erwartet der Energieexperte nicht.

Herr Rücker, 2022 war geprägt von Krieg, Inflation und Energiekrise. Leben wir in der Multikrise?

Für mich ist es nur eine Krise, eine Rohstoffkrise. Begonnen hat es in der Pandemie. Da durften wir nicht mehr raus, aber wir haben viel konsumiert. Die Nachfrage nach Konsumgütern ist gestiegen, und die Stützungsmassnahmen der Regierungen sorgten dafür, dass das Geld nicht ausging. So hatten wir bereits 2021 eine überhitzte Wirtschaft, es kam zu Engpässen. Das ist der Hauptgrund für die Inflation.

Nun hatten wir unterdessen aber noch einen Krieg.

Das war einer von verschiedenen Sondereffekten. Dazu gehören aber auch Wettereinflüsse: Der heisse Sommer führte zu einem hohen Energieverbrauch. Hinzu kommt die emotionale Komponente, die bei solchen Schocks dazu gehört. Man beginnt zum Beispiel, möglichst hohe Vorräte anzulegen, zu horten. Das verschärft solche Trends noch weiter.

War der Aufbau der deutschen Gasreserven eine emotionale Reaktion?

Auch. Man hatte Angst vor einer Versorgungskrise. Und man kaufte mehr Gas als nötig. Ein Effekt, der auch schon während den Lieferkettenproblemen vor dem Krieg auftrat: Weil man sah, dass Güter knapp wurden, bestellte man mehr als nötig.

Was die Preise weiter hochtrieb.

Dafür hat sich die Lage bis heute wieder ziemlich entspannt. Die Lagerbestände sind bei vielen Rohstoffen wieder recht hoch, die Nachfrage sinkt.

Norbert Rücker ist Chefökonom der Bank Julius Bär. PD

Wie sieht denn die Lage auf den Rohstoffmärkten aus? Nähern wir uns dem Vorkrisenniveau?

Das kommt drauf an. Die Ölpreise sind um die 80 Dollar, in den USA hat der Gaspreis wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Auch bei den Agrarrohstoffen nähern wir uns Vorkrisenniveaus an. Ausnahme ist wohl Metall. Die Öffnung in China dürfte die Preise nach oben treiben.

Der Schock durch den Ukraine-Krieg wird also schnell überwunden?

Absolut. Das hat sich aber bei ähnlichen Ereignissen immer wieder gezeigt: Es kann ein paar Monate dauern, aber unser Wirtschaftssystem ist durchaus in der Lage, solche Schocks zu absorbieren. Man merkt das halt durch die täglich ändernde Nachrichtenlage fast nicht.

Dann haben wir gar keine Energiekrise?

Im Moment nicht. Die Lagerbestände für Gas sind voller als üblich, unsere Stauseen sind voll. Es gibt Anzeichen dafür, dass auch die chinesischen Öllager überdurchschnittlich voll sind.

Was ist mit dem Strommangel?

Auch hier sieht es nicht nach einem Mangel aus. Dass die Preise zeitweise so stark gestiegen sind, ist deshalb so, weil sie die Situation auf dem Gasmarkt abbilden.

Wenn die Rohstoffpreise wieder runter kommen, ist demnach auch die Inflation bald am Ende?

Das kann man bereits erkennen. Die Schockwelle hallt zwar noch nach, die Preissteigerungen erfassen auch Dienstleistungen. Löhne werden angepasst, gerade auch wegen dem Fachkräftemangel. Aber auf den Rohstoffmärkten herrscht zum Teil schon starke Deflation.

Dann wäre eine weitere Zinserhöhung durch die Nationalbank gar nicht mehr nötig?

Wenn wir die US-Fed anschauen, ist sie aus unserer Sicht bereits jetzt sehr restriktiv. Die Schweizer Nationalbank muss sich auch nach Europa ausrichten, wo wir weiter steigende Zinsen erwarten. Aber die SNB muss nicht mehr alles mitmachen, sie hat Grund zu Optimismus.

Was ist denn eigentlich mit der vielbefürchteten Rezession?

An den Märkten hat es eine Rezession gegeben. Aber wir sehen nicht, dass sie auf der Strasse ankommt. Die Inflation hat das Leben teurer gemacht. Aber es ist keine Arbeitslosigkeit zu erwarten, die Löhne steigen eher. Die Haushalte sind nicht überschuldet, auch die meisten Firmen nicht. Auch die Finanzmärkte sind mit dem Abschwächen der Energiekrise weniger pessimistisch.

An den Finanzmärkten hat die Rezession stattgefunden. Im Leben der meisten Menschen dürfte sie aber nicht ankommen. Seth Wenig / AP

Wirken denn all die Krisen von Pandemie bis Krieg nicht nach?

Doch. Solche Krisen beschleunigen immer Trends, die schon vorher da waren. Die Pandemie hat die Digitalisierung verstärkt. Der Krieg seinerseits hat die Energiewende beschleunigt. Erneuerbare Energien haben sich als verlässlich und günstig erwiesen. Die Installationen von Solaranlagen in der Schweiz sind um 50 Prozent angestiegen.

