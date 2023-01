KONJUNKTUR Thurgauer Unternehmen sind trotz Krisen optimistisch – suchen aber dringend Fachkräfte Wie eine Umfrage der Thurgauer Kantonalbank unter ihren Firmenkunden zeigt, haben die Ostschweizer Unternehmen das Krisenjahr 2022 gut überstanden – und blicken verhalten optimistisch in die Zukunft. Ihr grösstes Problem ist der Arbeitskräftemangel. Die Zahl der Stellenausschreibungen stieg 2022 in der Ostschweiz so stark wie sonst nirgends in der Schweiz. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild: Imago

Das vergangene Jahr war von Krisen geprägt. Der Krieg in der Ukraine rückte die Energiefrage in den Fokus. Die Inflation war plötzlich wieder ein Thema. Angetrieben wurde diese aber nicht zuletzt von der schnellen Erholung der Weltwirtschaft nach Corona. Und von dieser Aufholjagd profitierte die Ostschweizer Wirtschaft auch im vergangenen Jahr.

Unternehmen erwarten höhere Umsätze

Das zeigt auch die neuste Firmenkundenumfrage der Thurgauer Kantonalbank. Trotz der Herausforderungen bezeichnen 90 Prozent der über 500 befragten Firmen die Geschäftslage als gut oder zufriedenstellend. Kennzahlen wie Umsatz, Investitionen oder Auslastung zeigen in den meisten Branchen nach oben. Und trotz der Rezession, die laut Beobachtern droht, sind die Thurgauer Unternehmen zuversichtlich. Die Zahl derer, die bei Umsatz, Gewinn oder Auslastung dieses Jahr eine Verbesserung erwarten, übersteigt die Zahl der Skeptiker.

Die wirtschaftliche Abkühlung 2023 dürfte weniger stark ausfallen als zunächst erwartet, sagt Remo Lobsiger, Leiter Geschäftsbereich Geschäftskunden der TKB. Aber gerade die Metall- und Maschinenindustrie erwarte eine gewisse Abkühlung – dies allerdings nach einem sehr guten Jahr für die MEM-Branche. In den meisten Branchen erwarten die Firmen aber eine Abschwächung bei den Margen. Die gestiegenen Kosten könnten nicht mehr voll an die Kunden weitergegeben werden, heisst es in der Mitteilung zur Umfrage. Und die Kosten sind für Energie und Vorprodukte ebenso gestiegen wie für frisches Kapital. Und auch die Löhne zeigen eine steigende Tendenz.

Baugewerbe sucht Personal

Zualleroberst auf der Sorgenliste der Unternehmen steht der Fach- und Arbeitskräftemangel. Rund zwei Drittel der befragten Unternehmen nennen ihn als Herausforderung. Besonders gross ist das Problem im Baugewerbe: Hier klagen vier von fünf Unternehmen darüber. Die Personalknappheit dürfte kurz- bis mittelfristig höhere Löhne mit sich bringen, so der Bericht weiter.

«Mehr denn je stehen die Unternehmen untereinander im Wettbewerb um Arbeitskräfte», sagt Remo Lobsiger. «Sie tun darum gut daran, bewusst an ihrer Arbeitgeberattraktivität zu arbeiten und das auch sichtbar zu machen.» Dabei wollen die befragten Unternehmen aber nicht primär mit höheren Löhnen Arbeitskräfte anlocken. Vielmehr setzen sie laut der Umfrage auf flexible Arbeitsmodelle und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch Weiterbildungsmassnahmen und Umschulungen geben je knapp 20 Prozent der Unternehmen an. Manche wollen ältere Arbeitnehmer länger beschäftigen oder sie durch technische Lösungen ersetzen. Gut 16 Prozent geben an, Arbeitskräfte im Ausland zu rekrutieren. Kaum genannt wird hingegen die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland.

Verlagerung ist nicht immer eine Option

Lobsiger sieht verschiedene Gründe dafür. Einerseits hätten die Schwierigkeiten in den Lieferketten möglicherweise zu einem Umdenken geführt. «Tendenziell suchen die Betriebe ihre Partner gezielt, langfristig ausgerichtet und breiter diversifiziert aus», sagt er. Dabei sei es durchaus möglich, dass Verlagerung später doch noch zu einem Thema werde. Allerdings sei dies in manchen Branchen, wie in der Gastronomie oder in der Pflege, kaum möglich. Auch für kleinere Firmen sei es kaum eine tragbare Option. Auch löse eine Verlagerung das Problem nicht unbedingt, da viele Volkswirtschaften derzeit mit Personalmangel kämpften, meint Lobsiger.

Remo Lobsiger ist Leiter Geschäftskunden der Thurgauer Kantonalbank (TKB). Bild: PD

Ein Massstab dafür, wie dringend die Unternehmen nach Arbeitskräften suchen, ist eine aktuelle Studie des Personalvermittlers Adecco. Sie zeigt, dass die Zahl der Stellenausschreibungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr schweizweit um 23 Prozent gestiegen ist. Regionaler Spitzenreiter ist die weit gefasste Ostschweiz. Hier nahm die Zahl der offenen Stellen gar um 39 Prozent zu. Am meisten gesucht waren 2022 Fachkräfte im Bereich Dienstleistung und Verkauf. Hier nahm die Zahl der ausgeschriebenen Stellen laut Adecco um 47 Prozent zu. In der Ostschweiz waren hingegen vor allem Arbeitskräfte für Büro und Verwaltung gesucht (+77%). Die zweitstärkste Zunahme verzeichneten in der Ostschweiz Berufe für Hochschulabsolventen in den Bereichen Wirtschaft und Soziales (+60%). Besonders gesucht seien hier Lehrkräfte. Die Stelleninserate für Handwerker und Hilfskräfte legten um 42 Prozent zu.

Das Problem verschwindet nicht

Haupttreiber für die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei die Konjunktur, heisst es im Bericht zur Firmenkundenumfrage der TKB weiter. Wegen der schnellen Erholung nach Corona sei plötzlich die ganze Wirtschaft auf der Suche nach Arbeitskräften. Trotzdem dürfte Arbeitskräftemangel die Wirtschaft noch auf Jahre hinaus beschäftigen: Während die Generation der Babyboomer in Pension geht, rücken geburtenschwache Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt nach. Gleichzeitig wird der Lohnunterschied zwischen der Schweiz und dem grenznahen Ausland kleiner. So wird auch die Suche nach Personal im Ausland immer schwieriger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen