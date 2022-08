Wirtschaft: Aussichten trüben sich wegen Unsicherheit ein

KONJUNKTUR Noch läuft der Ostschweizer Wirtschaftsmotor – doch geht ihm bald die Energie aus? Die Ostschweizer Industrie arbeitete auch im zweiten Quartal weiter auf Hochtouren – soweit Personal und Vorprodukte vorhanden waren. Doch die Unsicherheitsfaktoren nehmen zu. Vor allem die drohende Energieknappheit macht den Ostschweizer Unternehmen Sorgen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Wie viel Öl kommt noch über den Rhein? Rheinhafen und Dreiländereck in Basel. Bild: Erich Meyer / BLZ

Trotzdem ist die Champagnerlaune abgeklungen. Der Stimmungsbarometer ist unter den Nullpunkt gefallen. Das zeigt der neueste Bericht des Konjunkturboards Ostschweiz. Das Gremium aus Vertretern der IHK St.Gallen-Appenzell und Thurgau, dem Kanton St.Gallen und der St.Galler Kantonalbank wertet dafür regelmässig die Unternehmensumfragen der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich aus. Und auch das Thurgauer Wirtschaftsbarometer zeigt: Jeder dritte Thurgauer Betrieb rechnet mit einer Eintrübung der Geschäftslage. Nur der Bau blickt zuversichtlich auf die nächsten Monate.

Jan Riss, Sprecher und wissenschaftlicher Mitarbeiter, IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Nicht nur das Wetter ist derzeit überwiegend sonnig. Auch für die Ostschweizer Wirtschaft scheint noch die Sonne: Die Arbeitslosigkeit ist mit Quoten von 1,6 Prozent im Kanton St.Gallen und 1,8 Prozent im Thurgau auf einem Tiefststand angelangt. Die Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage zwar etwas schlechter als im ersten Quartal dieses Jahres. Doch der Geschäftslageindikator des Konjunkturboards Ostschweiz, ist weiter auf einem hohen Niveau. Tatsächlich fehlen den Ostschweizer Unternehmen kaum die Kunden, wie auch der Thurgauer Wirtschaftsbarometer zeigt: Mehr als die Hälfte der befragten Thurgauer Industrieunternehmen nennen Mangel an Material und Arbeitskräften als wichtigstes Hindernis.

Unsicherheit nimmt zu

«Schaut man die aktuelle Lage der Unternehmen an, ist sie branchenübergreifend sehr positiv, wie die Umfragen zeigt», sagt Jan Riss, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der IHK-St.Gallen-Appenzell und Mitglied des Konjunkturboards. «Aber die Erwartungen zeigt sich eine deutliche Unsicherheit. Und es gibt immer mehr Faktoren, die Unsicherheit bringen.» Ein wichtiger Unsicherheitsfaktor sei die Energieversorgung: Wie viel Gas aus Russland kommt, wie viel Strom aus Frankreich. Und wie viel Öl bei tiefen Wasserständen den Rhein hinauf verschifft werden kann.

So drohen nicht nur höhere Kosten für Energie. Für rund einen Drittel der Ostschweizer Unternehmen wäre ein Strommangel eine existenzielle Bedrohung, wie eine Umfrage der IHK zeigt. So gehe es vor allem Unternehmen, die sehr viel Energie brauchen, und auf durchgehende Stromversorgung angewiesen sind, sagt Riss. In der Lebensmittelindustrie dürfen Kühlketten nicht unterbrochen werden.

«Aus der Metallbranche hören wir, dass es im Fall der Fälle zur Einstellung der Produktion kommt.»

Die Weltpolitik sorgt für Risiken

«Für Verunsicherung sorgt aber auch der Krieg in der Ukraine, und die Launen des Mannes in Moskau», sagt Riss. Und weiter weg, in Taiwan, droht ebenfalls ein Konflikt. Und der könnte die Weltwirtschaft noch weitaus stärker durcheinander bringen wie der Krieg in der Ukraine. Denn Taiwan ist das Zentrum der Chipproduktion. Und die kommt schon heute nicht nach. Ein wichtiger Grund dafür, dass es laut der Umfrage vor allem der Fahrzeug- und Elektronikindustrie laut Umfrage an Vorprodukten mangelt.

Ein ähnlich grosses Problem wie die anhaltenden Probleme in den Lieferketten ist für viele Unternehmen der Mangel an Arbeitskräften: Mehr als die Hälfte der Thurgauer Unternehmen gibt den Personalmangel als Hemmnis an, auf dem Bau sind es gar über 70 Prozent. Eine Eintrübung der Konjunktur würde das Problem zwar weniger akut erscheinen lassen, sagt Riss. Doch Personalmangel werde die Unternehmen noch zehn Jahre beschäftigen. «Die Generation der Babyboomer geht in Pension und es rücken geburtenschwache Jahrgänge in den Arbeitsmarkt nach.»

Wird bald auch Benzin günstiger?

Trotz der tiefen Arbeitslosigkeit ist die Konsumentenstimmung aber getrübt. Auch hier dürfte die Weltlage eine Rolle spielen. Ein wichtiger Faktor ist aber die Inflation – auch wenn diese hierzulande mehrheitlich importiert sei, sagt Riss: «Auf importierte Güter stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Prozent. Inlandprodukte wurden nur um 1,4 Prozent teurer.» Und Anzeichen aus Deutschland oder den USA deuten zurzeit eher auf eine Abschwächung der Inflation hin. «Deshalb gehen wir nicht davon aus, dass die Güter des täglichen Bedarfs massiv teurer werden», sagt Riss. Allerdings sei die Entwicklung hierzulande auch von der Situation in Deutschland abhängig – und den Energiepreisen. «Die Rohölpreise sind ja bereits gesunken. So gehen wir davon aus, dass man das bald auch in der Schweiz an der Zapfsäule merkt.»

