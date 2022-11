Bremsspuren in der Thurgauer Konjunktur

Konjunktur Die Thurgauer Wirtschaft läuft auf hohen Touren – allerdings lässt der Schwung deutlich nach In der Thurgauer Konjunktur zeigen sich erste Bremsspuren. Gemäss Wirtschaftsbarometer sind die Zukunftserwartungen skeptischer als noch vor ein paar Monaten. Stefan Borkert 14.11.2022, 17.00 Uhr

Auf dem Bau herrscht trotz leichter Einbussen noch Hochkonjunktur und reger Betrieb wie hier auf dem Landhausareal beim Bahnhof Wil. Arthur Gamsa

Gemäss dem Thurgauer Wirtschaftsbarometer, das vom Kanton Thurgau, der Thurgauer Kantonalbank, der IHK Thurgau und dem Thurgauer Gewerbeverband herausgegeben wird, bleibt die Wirtschaftslage im Thurgau überwiegend gut. Doch die Betriebe würden vorsichtiger in die Zukunft blicken als noch im Sommer.

In der Thurgauer Industrie stuften die befragten Betriebe demnach ihre Geschäftslage im Oktober nicht mehr ganz so günstig ein wie zuvor. Die Produktion lief im dritten Quartal aber nach wie vor auf hohen Touren und die Kapazitäten waren gut ausgelastet. Arbeitskräftemangel und Lieferengpässe, zunehmend aber auch eine ungenügende Nachfrage, bremsten die Produktion.

Weniger Bestellungen als im Vorjahr

Im dritten Quartal gingen weniger Bestellungen ein als im Vorjahr. Die Auftragsbücher sind noch immer reichlich gefüllt, aber bei weitem nicht mehr so gut wie vor wenigen Monaten. Der Auftragsbestand aus dem Ausland hat sich spürbar verkleinert und gilt inzwischen als zu niedrig. Für das vierte Quartal erwarten die Betriebe weiter rückläufige Bestellungen und Preissteigerungen beim Einkauf. Auch für den längeren Zeitraum bis zum Frühling 2023 sind sie skeptisch, sie gehen von einer Eintrübung ihrer Geschäftslage aus.

Hoch auf dem Bau hält an

In der Thurgauer Bauwirtschaft hält das Hoch an, hat sich aber zuletzt leicht abgeflacht. Bautätigkeit und Nachfrage bleiben lebhaft und die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Gemäss Wirtschaftsbarometer wird die Produktion durch Engpässe beim Personal gedämpft. Auch die Knappheit bei Materialien und Vorprodukten behindere die Bautätigkeit im dritten Quartal, allerdings nicht mehr so ausgeprägt wie vor ein paar Monaten.

Die Erwartungen der Thurgauer Baubetriebe für die nahe Zukunft sind demnach etwas zurückhaltender als noch im August. Für das vierte Quartal 2022 gehen sie von einer einigermassen stabilen Bautätigkeit und Nachfrage aus. Fast jeder zweite befragte Betrieb kalkuliert mit Preishöhungen.

Zuversicht im Detailhandel

Im Thurgauer Detailhandel ist man, laut der Umfrage, mit der Geschäftslage mehrheitlich zufrieden. Fast jeder dritte Betrieb meldet sogar eine gute Situation. Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft erwarten die Detailhändlerinnen und -händler anziehende Umsätze. Entsprechend soll der Einkauf ausgeweitet und der Personalbestand aufgestockt werden. Aber jeder zweite Betrieb kalkuliert mit höheren Verkaufspreisen.