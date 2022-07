40 Unternehmen wollen Mitarbeitende der Knobel übernehmen

KNOBEL Konkurs in Felben: 40 Unternehmen wollen Mitarbeitende übernehmen Die Coronakrise und der schwache Euro haben die Felbener Knobel AG in die Knie gezwungen. Ein Einzelfall? Daniel Wessner, Chef des Thurgauer Amtes für Wirtschaft und Arbeit, sieht Anzeichen, dass der schnelle Aufschwung nach Corona bald vorbei sein könnte. Vorerst sei die Stimmung aber noch gut. Das sei auch eine gute Nachricht für die 60 betroffenen Mitarbeitenden der Knobel AG. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Die Knobel Maschinenbau AG in Felben-Wellhausen hat Konkurs angemeldet. Bild: Andrea Tina Stalder

Anfang Woche meldete die Firma Knobel in Felben-Wellhausen Konkurs an. Der Betrieb steht seither still, 60 Mitarbeitende müssen eine neue Stelle suchen. Dabei waren die Auftragsbücher des Unternehmens gut gefüllt. Denn wenn es um Maschinen für Schokoladendekorationen, Schoggihasen oder Pralinés ging, war Knobel weltweit ganz vorne. Dass es trotzdem zum Konkurs kam, habe unmittelbar mit einem Bestellungseinbruch durch Corona zu tun, sagte Verwaltungsrat Daniel Züllig. Und die Reserven fehlten. Denn seit Jahren schon kämpfte das Unternehmen mit tiefen Margen aufgrund des schwachen Euro.

Fachkräfte sind grössere Sorge

Dabei sei der Wechselkurs nicht das drängendste Problem der Thurgauer Wirtschaft, sagt Daniel Wessner, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit. «Wenn ich mit Unternehmern rede, steht der Fachkräftemangel zuoberst auf der Liste der grössten Sorgen», sagt er. Danach kämen die Engpässe in den Lieferketten, die Erhältlichkeit von Komponenten oder die Preise von Rohstoffen. «Viele Unternehmen haben volle Auftragsbücher – und können nicht liefern, weil ihnen Teile oder Mitarbeitende fehlen.» Erst dann komme der Wechselkurs.

Auf Innovation gesetzt

Das war vor sieben Jahren anders. «2015 war die Auflösung des Mindestkurses von 1.20 Franken ein Schock für exportorientierte Unternehmen», sagt Jan Riss, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Auf einen Schlag wurden ihre Produkte im Euroraum 20 Prozent teurer. Doch die meisten Unternehmen hätten sich an die Situation anpassen können, sagt Riss. Sie waren zu Innovationen und Effizienzsteigerung gezwungen. «Davon profitieren sie langfristig.»

Jan Riss, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, IHK St.Gallen-Appenzell Bild: pd

Besonders gut sei diese Anpassung Unternehmen gelungen, die in ihren Märkten führend waren oder sich mit ihren Produkten von der Konkurrenz abheben, sagt Riss weiter. «Eine Differenzierung über den Preis ist in Hochlohnland Schweiz hingegen kaum möglich.» Einen Vorteil hatten aber auch grössere Unternehmen. «Sie können sich durch Standorte in verschiedenen Märkten gegen Währungsschwankungen absichern.» Was bei der Anpassung half: «Seit der Aufhebung der Untergrenze gab es keine schockartigen Wechselkursbewegungen mehr», sagt Riss. So sei die Lage für die Unternehmen berechenbarer geworden.

Starker Franken hat auch Vorteile

So hielt sich auch der Schock in Grenzen, als der Euro Anfang des Monats unter einen Franken rutschte. Ausserdem habe der starke Franken im Moment auch Vorteile: «Importe von Vorprodukten oder Rohmaterialien sind für Schweizer Unternehmen deshalb günstiger.» Und weil die Inflation im Ausland oft deutlich höher ist als in der Schweiz, würden Schweizer Produkte im Vergleich günstiger. Das relativiere die jüngste Aufwertung, sagt Riss. Trotzdem sei der Wechselkurs relevant für Unternehmen, die ins europäische Ausland exportieren. Und davon gebe es in der Region viele. «Im Export erwirtschaften Ostschweizer Unternehmen fast zwei von drei Franken mit der EU.»

Wann endet die Party

Daniel Wessner, Chef Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau Bild: pd

So herrsche trotz Frankenstärke in grossen Teilen der Wirtschaft noch eher Partystimmung vor, sagt Daniel Wessner: Denn nach Corona ging es rasant aufwärts. Allerdings gebe es Anzeichen dafür, dass die Party bald vorbei sein könnte. «Wer seine unternehmerischen Hausaufgaben schon vor Corona nicht gemacht hat, dem halfen die Unterstützungsmassnahmen zwei Jahre lang darüber hinweg.» Jetzt laufen die Massnahmen aus. Wessner rechnet deshalb mit einem Anstieg der Konkurse. «Das können wir ja bereits beobachten.» Tatsächlich sind die Firmenkonkurse zuletzt gestiegen, nachdem diese während der Pandemie eher tief blieben. In der Ostschweiz geht der Anstieg allerdings noch langsamer vonstatten als schweizweit.

Wessner sieht aber noch weitere Indizien für eine konjunkturelle Abkühlung: Die Zinsen ziehen wieder an, die Inflation steigt. «Die Kaufkraft, die dadurch verloren geht, spüren irgendwann auch unsere Exportunternehmen. Im Ausland liegen die Inflationsraten ja bereits auf Höchstständen.» So könnten den Unternehmen bald auch wieder die Aufträge fehlen.

Gute Aussichten für Mitarbeitende

Vorerst fehlen aber vor allem Arbeitskräfte. Ein Glück für die 60 Knobel-Mitarbeitenden, die eine neue Stelle suchen. «Bereits haben sich über 40 Unternehmen, hauptsächlich aus dem Thurgau, bei uns gemeldet, die gerne Mitarbeitende der Knobel übernehmen wollen», sagt Wessner. Das habe er so noch nie erlebt. «Wir waren mit dem RAV bereits im Betrieb, wir haben eine Informationsveranstaltung durchgeführt. Die Mitarbeitenden sind dabei, sich bei uns anzumelden. Wir sind zuversichtlich für sie.»

