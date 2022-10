KMU-TAG «In Bundesbern kommen KMU nicht vor»: Jacqueline Badran fordert Politik für KMU statt Sonntagsreden Am Schweizer KMU-Tag in der St. Galler Olma-Halle ging es um Beziehungen, Vertrauen und Inflation. Und SP-Nationalrätin Jacqueline Badran sagte, was für sie echte KMU-Politik wäre - und über den wichtigsten Standortvorteil der Schweiz. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Am KMU-Tag trafen sich rund 1000 Unternehmer und Wirtschaftsvertreter in der Olma Halle Benjamin Manser

Dass die letzte Rednerin am diesjährigen KMU-Tag Jacqueline Badran hiess, mag überraschen. Denn als «Wirtschaftsvertreterin» würde die streitbare Zürcher SP-Nationalrätin kaum jemand bezeichnen. Man wolle das Publikum auch etwas herausfordern, sagt Mitorganisator Tobias Wolf vom KMU-Institut der HSG in der Pause zwischen den Stühlen. Doch Badran ist auch Mitgründerin und Geschäftsführerin eines IT-Unternehmens mit rund 30 Mitarbeitenden. Sie könne auch einiges aus ihrem Alltag als Unternehmerin erzählen, sagte Wolf.

Doch Badran sprach vor den rund 1000 Zuschauern vor allem über den Parlamentsalltag. Und beklagte, dass es in der Schweiz keine KMU-Politik gebe, die den Namen verdiene. «Es scheint mir, dass KMU eher etwas für Sonntagsreden sind, wo man sie als Rückgrat der Wirtschaft lobt.» Um dann, wenn es um neue Gesetze gehe, diese den Grosskonzernen auf den Leib zu schneidern. Oft ohne die Rahmenbedingungen kleinerer Unternehmen zu berücksichtigen.

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran vermisst eine Politik für KMU jenseits der Sonntagsreden. Benjamin Manser

KMU kommen in Bern zu kurz

Wie dies in Bern geschieht, zeigte sie anhand verschiedener Beispiele. Und bewies dabei, dass sie nicht nur provokante Reden schwingen kann, sondern sich auch beim Kleingedruckten von Steuervorlagen oder Corona-Hilfspaketen auskennt, sei es bei Steuerfragen oder der Hilfe für Kleinunternehmen während der Coronapandemie.

Und so erntete Badran in der Olma-Halle doch hin und wieder Applaus. Zum Beispiel als sie beklagte, dass Schweizer KMU-Perlen zu oft an internationale Beteiligungsgesellschaften verscherbelt würden. Und sie deshalb von den Banken bessere Ideen forderte, um bessere Nachfolgelösungen zu erlauben. Und sie lobte den wichtigsten Standortvorteil der Schweiz: die Vertrauenskultur. Nur gehe diese langsam verloren.

«Vertrauen ist aber die wichtigste Antibürokratie-Massnahme überhaupt.»

Und Bürokratie wolle niemand, wie sie den versammelten Unternehmern versprach.

Was ihr wohl nicht alle abnahmen. «Die Bürokratie macht uns kaputt», sagte der Sedruner Konditor Reto Schmid in der anschliessenden Diskussion. Hier liess sich Badran dann doch noch ein paar Sätze über ihren Unternehmeralltag entlocken. Wichtig sei es, die richtigen Mitarbeitenden zu finden. «Sie müssen nett sein und gescheit. Dann führen sie sich von selbst.»

Reto Schmid übernahm 2004 die elterliche Bäckerei. Claudio Thoma / freshfocus

Konditorei mit 40 Spezialisten

Auf seine Mitarbeitenden vertraut auch Reto Schmid. «Egal, was sie tun, ob sie backen oder den Boden putzen, sie sind die Spezialisten bei ihrer Arbeit.» 40 solcher Spezialisten arbeiten in Schmids «La Conditoria» unterdessen, und zwar ganzjährig. Eine Leistung in Sedrun, wo die Wirtschaft sonst auf die Touristen ausgerichtet ist. Das spürte Schmid auch, als er die elterliche Bäckerei 2004 übernahm. «Im Februar machten die Personalkosten 20 Prozent des Umsatzes aus, im Mai 120», sagte er. Er wusste, er musste etwas ändern. Und ergriff die Flucht nach vorn. Mit der wohl kleinsten Bündner Nusstorte der Welt ersann er ein Produkt, das auch ausserhalb der Saison produziert und in der ganzen Schweiz gegessen wird. Für diese und andere Produkte arbeitet er unterdessen auch mit den Grossverteilern zusammen. Gerade wegen Grosskonzernen wie ihnen hätten ihm viele seine Pläne ausreden wollen. «Das bringt nichts, von hier oben aus», hätten sie ihm gesagt.

«Doch auch hinter den Orangen Riesen stehen Menschen, und die kann man überzeugen.»

Denn nicht immer schlagen die Grossen die Kleinen. «Manchmal auch die Schnellen die Langsameren.» Demnächst startet La Conditoria ein neues Angebot: Wer bis um 10 Uhr eine personalisierte Schachtel Süssgebäck bestellt, hat sie am nächsten Tag im Briefkasten. Eine Idee, die er auch deshalb ersann, weil es anderswo nicht vorwärtsging. Denn der Export der Nusstörtchen nach Asien lohne sich nicht mehr. «Die Preise für Container haben sich letztes Jahr vervielfacht», sagt er. Zusammen mit den Energiepreisen würden die Törtchen zu teuer.

Die Inflation bleibt bis auf weiteres

Ein Phänomen, das unterdessen die ganze Wirtschaft erfasst hat, wie Reto Föllmi, Leiter des Instituts für Aussenwirtschaft und angewandte Wirtschaftsforschung an der HSG, darlegte. Mit den stark gestiegenen Energiepreisen kam in den letzten Monaten die Inflation zurück. Und sie dürfte nicht so schnell wieder verschwinden wie erst gehofft, sagte er. Dabei sei es noch nicht lange her, dass die Zentralbanken ein anderes Problem wälzten:

«Wie kriegen wir ein bisschen Inflation hin, fragten sie sich.»

Denn Inflation habe ein paar Vorteile. Sie erlaubt Staaten und Nationalbanken Konjunkturbelebung und gibt Unternehmen Spielraum, um Preise und Löhne anzupassen. Und sie hilft, Schulden abzubauen. Gerade den Staaten, die nach Finanz- und Coronakrise die Wirtschaft stützen mussten. Doch die Massnahmen zur Abfederung des Schocks der Pandemie hätten die Inflation mit befeuert. Und wenn sie einmal da ist, lasse sie sich nur schwer bekämpfen, so Föllmi. «Die Zinsen müssten auf fünf oder sechs Prozent erhöht werden.» Was wiederum Risiken berge.

HSG-Ökonom Reto Föllmi sprach über die Gründe und Auswirkungen der Inflation. Arthur Gamsa

Die Schweiz sei dabei in einer vergleichsweise guten Situation, sagte Föllmi. Denn der starke Franken hilft, Preissteigerungen abzufedern. Und die Schweiz bleibe ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Trotzdem rät er den Unternehmen, die Chance zu nutzen und Preise zu überprüfen. Und auch wenn mit den Zinsen die Immobilienpreise unter Druck kommen: «Aktien und Immobilien sind der beste Schutz vor Inflation.»

