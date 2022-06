Fliegen ohne Reue, mit Kerosin aus Luft und Sonnenlicht

Klimaschutz Fliegen ohne schlechtes Gewissen? Kerosin aus Luft und Sonnenlicht soll's möglich machen Ungeachtet aller Widrigkeiten gilt die Luftfahrtindustrie als Wachstumsbranche. Mit ihrem Treibhausgasausstoss trägt sie indessen erheblich bei zur Erderwärmung. Abhilfe schaffen könnten CO 2 -neutrale synthetische Treibstoffe. Und welche Rolle spielen eigentlich wir Konsumentinnen und Konsumenten? Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Betankung einer Maschine am Flughafen Zürich. Bild: PD

100'000 Flugzeuge starten weltweit jeden Tag. Das ist mehr als eine Maschine pro Sekunde. Der Klimawandel lässt grüssen. Oder? Der ganze Flugverkehr trägt 2,5 Prozent zu den globalen Treibhausgasemissionen bei. Klingt nach wenig. Doch laut Judith Walls, die diese Zahlen am Donnerstag am Aviation & Space Symposium 2022 auf dem Olma-Areal nannte, ist das nur die halbe Wahrheit. Die Professorin für Nachhaltigkeitsmanagement an der Universität St.Gallen sagt:

«Fliegen in grosser Höhe hat einen stärkeren Einfluss auf die Erderwärmung als Emissionen am Boden.»

Judith Walls, HSG-Professorin für Nachhaltigkeitsmanagement. Bild: PD

Walls rechnet mit «mindestens Faktor zwei». Dann hat die Belastung des Flugverkehrs fürs Klima schon einen Anteil von 5 Prozent oder mehr. Das sei vergleichbar mit den Treibhausgasemissionen ganz Brasiliens, der grössten südamerikanischen Volkswirtschaft. Kommt hinzu, dass der Flugverkehr geografisch ungleich verteilt ist. So haben die Flieger, die im Jahr 2018 ab Schweizer Flughäfen gestartet sind, 5,7 Millionen Tonnen oder 11 Prozent aller Treibhausgase hierzulande ausgestossen.

Stellt man rein auf das CO 2 als Treibhausgas mit dem grössten Anteil ab, spricht Walls von einem Beitrag von schon 18 Prozent zum ganzen Schweizer CO 2 -Ausstoss. Und mit Faktor zwei multipliziert sind es 36 Prozent ‒ womit der Flugverkehr laut dieser Rechnung hierzulande der grösste Klimasünder ist. Wie will man vor diesem Hintergrund Netto-Null erreichen, also Klimaneutralität, wie sie der Bundesrat bis 2050 propagiert? Wie die Vorgaben internationaler Klimaabkommen erfüllen? Zumal der Flugverkehr nach dem Ende der Pandemie weltweit wieder kräftig anzieht. Und die Luftfahrt ohnehin eine Wachstumsbranche ist, weil die Weltbevölkerung wächst und sich immer mehr Menschen Flugtickets leisten können und auch wollen.

Die Luftfahrtindustrie gilt als Wachstumsbranche. Bild: PD

Solarthermische Technologie soll es richten

Am Panel am grössten Luft- und Raumfahrtsymposium Europas äusserten sich neben Judith Walls auch Stefan Tschudin, Flugbetriebschef des Flughafens Zürich, Andreas Wittmer, Aviatikexperte an der Universität St.Gallen, und Unternehmer Philipp Furler, der mit CO 2 -neutralem Flugzeugtreibstoff für Furore sorgen will. Weitgehend Einigkeit herrschte, dass eine Lösung des Problems der Emissionen des Flugverkehrs eines ganzen Bündels an Massnahmen bedürfe. Dazu zählen beispielsweise der technologische Fortschritt, der den Kerosinverbrauch von Flugzeugmotoren reduziert, strategische Partnerschaften von Flug- mit Bahngesellschaften, um auf kürzeren Strecken Flugzeuge durch Hochgeschwindigkeitszüge zu ersetzen, politsche Eingriffe, ein Umdenken der Konsumentinnen und Konsumenten – und CO 2 -neutrale Treibstoffe.

Philipp Furler, Mitgründer und Co-Chef von Synhelion. Bild: PD

Mit diesem Thema beschäftigt sich seit ein paar Jahren Philipp Furler, Mitgründer und Co-Chef von Synhelion. Das Spin-off der ETH Zürich hat eine solarthermische Technologie entwickelt, die aus Luft und konzentriertem Sonnenlicht flüssige Treibstoffe herstellt. Das Konzept klingt bestechend: CO 2 und Wasser werden aus der Umgebungsluft abgeschieden und in einem Solarreaktor aufgespalten. Das Produkt namens Syngas, eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, wird anschliessend zu Kerosin, Methanol oder anderen Kohlenwasserstoffen verarbeitet. Diese synthetischen flüssigen Treibstoffe setzen bei ihrer Verbrennung lediglich so viel CO 2 frei, wie zuvor der Luft entnommen wurde.

Ein Deziliter Treibstoff pro Tag zu Beginn

Die Forschungsanlage von Synhelion auf dem Dach der ETH Zürich. Bild: PD

2019 hat Synhelion auf dem Dach der ETH eine solare Mini-Raffinerie installiert ‒ und damit einen Deziliter Treibstoff pro Tag produziert. Dabei ging es darum zu demonstrieren, dass die Technologie funktioniert. Mittlerweile ist Synhelion um einiges weiter: Im Rahmen des EU-Projekts Sun-to-Liquid hat das Unternehmen den Solarreaktor im grossen Massstab nahe Madrid getestet. Gegen Ende 2021 hat das Unternehmen im Rahmen einer Finanzierungsrunde bei Investoren 16 Millionen Franken eingesammelt. Damit baut Synhelion 2022 in Nordrhein-Westfalen am Ort weiterer Tests die weltweit erste Anlage zur industriellen Produktion solarer Treibstoffe auf, will sie 2023 in Betrieb nehmen und mit dem Treibstoff zunächst die Swiss am Flughafen Zürich beliefern.

Testanlage von Synhelion zur Produktion von Syngas in Jülich nahe Köln, Nordrhein-Westfalen, mit über 2000 Spiegeln, die das Sonnenlicht auf zwei Solartürme konzentrieren. Bild: PD

Kritiker bezweifeln, dass es möglich sein werde, solare Treibstoffe in ausreichender Menge produzieren zu können, und dies erst noch unter wirtschaftlichen Bedingungen. Schliesslich verbraucht allein die Luftfahrt 300 Millionen Tonnen oder 375 Milliarden Liter Treibstoff pro Jahr. Furler sagt: «Dafür müssen wir eine nachhaltige Alternative finden, die skalierbar ist, um die globale Nachfrage zu decken.» Um die Kritik weiss er, zeigt sich aber von seinem Verfahren felsenfest überzeugt:

«Auf einer Fläche von der Grösse der Schweiz oder eines Drittels der kalifornischen Mojave-Wüste könnte man den Kerosinbedarf der gesamten Luftfahrt decken.»

Furler folgt einem klaren Zeitplan: Bis 2030 schweben ihm Solaranlagen vor, mit deren Hilfe 875 Millionen Liter nachhaltiges synthetisches Kerosin hergestellt werden können. Das würde die Hälfte des Konsums in der Schweiz decken. Bis 2040 sollen es 50 Milliarden Liter im Jahr sein, die Hälfte des europäischen Verbrauchs. Furler räumt ein:

«Das sind sehr ambitionierte Ziele.»

Er versprüht aber Optimismus, und Sukkurs erhält er von Judith Walls und Francine Zimmermann, Co-Leiterin Luftfahrtentwicklung im Bundesamt für Zivilluftfahrt. Zimmermann bezeichnete am Symposium nachhaltige Flugtreibstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF) als «wichtigste Massnahme für die Zukunft» und «grössten Hebel zur Reduktion der Emissionen».

Passagieraufkommen wird weiter zunehmen

Stefan Tschudin, Chef Flugbetrieb des Flughafens Zürich. Bild: PD

Und wir Konsumentinnen und Konsumenten? Die Expertinnen und Experten machen sich kaum Illusionen. Gesellschaftlich sei es im Bewusstsein, dass der Klimawandel bekämpft werden müsse. Aber das Individuum fliege dann trotz aller Appelle doch. Judith Walls sagt:

«Der oder die Einzelne will nicht verzichten.»

Stefan Tschudin geht davon aus, dass das Passagieraufkommen, um Freunde und Familie zu treffen und für Reisen und Freizeitvergnügen, weiter zunimmt. Bei Geschäftsreisen sieht er einzig auf Kurzstrecken einen Rückgang, weil digitale Meetings Zeit und Geld sparen. Auf Langstrecken aber werde der Businessverkehr zunehmen, weil persönliche Kontakte wichtig seien und Tschudin davon ausgeht, dass die Globalisierung trotz aller Unbill weitergeht. Auch Andreas Wittmer erwartet, dass die Luftfahrtindustrie wächst, «nicht in Europa, aber in China, Indien, anderen asiatischen Ländern, Afrika».

Andreas Wittmer, Aviatikexperte an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Das Panel fand dann auch kreative Ansätze. Wittmer schlägt als Anreiz beispielsweise vor, Passagieren, die einen Flug buchen, der von einer mit SAF betankten Maschine durchgeführt wird, am Flughafen einen Mehrwert zu bieten in Form von priority services. Dazu zählen etwa bevorzugte Behandlung bei Check-in, Gepäckabfertigung, Boarding, Fast Track durch die Sicherheitskontrolle, kostenfreier Zugang zu Lounges usw.

Fliegen könnte teurer werden

Furler weist darauf hin, die freiwillige Möglichkeit, beim Ticketkauf die CO 2 -Emissionen zu kompensieren, werde von zu wenig Fluggästen genutzt. Warum?

«Weil die Leute nicht wissen, wofür das Geld verwendet wird.»

Das System müsse glaubwürdig und transparent sein, um zu funktionieren. Eine andere Option: Unternehmen, die SAF-Flüge buchen, könnten damit werben und dies als eine Art Gütesiegel nutzen.

Und was wäre mit höheren Ticketpreisen, um die Fluglust zu dämpfen? Mit synthetischen Treibstoffen wie jenen von Synhelion dürfte Fliegen teurer werden. Furler rechnet dereinst mit Herstellkosten von 1 Franken pro Liter und einem Verkaufspreis von 1.50 bis 2 Franken. Das wäre etwa doppelt so viel wie der Preis für fossiles Kerosin. Furler relativiert aber:

«Der Treibstoff macht nur 30 Prozent der Kosten eines Flugs aus.»

Testanlage von Synhelion in Nordrhein-Westfalen zur Syngas-Herstellung. Bild: PD

