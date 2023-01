OST-Professor: Mitarbeitende bei Klimaschutz einbeziehen

KLIMANEUTAL OST-Professor fordert: Auch beim Klimaschutz sollen Firmen die Mitarbeitenden einbeziehen Viele Unternehmen geben sich mit Konzepten, Nachhaltigkeitsberichten und Klimazielen besonders nachhaltig. Doch dabei soll man die Mitarbeitenden nicht vergessen, sagt Elimar Frank, Professor an der Fachhochschule Ost. Diese müssten die Klimaziele nicht nur mitmachen – sie hätten oft auch die entscheidenden Ideen, um die Konzepte umzusetzen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In vielen Büros ist der Papierverbrauch eine wichtige Quelle von Umweltbelastung. Jat306 / iStockphoto

Klimaneutralität ist auch den Arbeitnehmenden wichtig. Das zeigt auch eine Studie, die die Fachhochschule Ost durchgeführt hat. Die Umfrage wurde im Hinblick auf das gestrige «New Work Forum» der Fachhochschule durchgeführt, das gestern zum sechsten Mal stattfand. Demnach will sich eine grosse Mehrheit der Befragten auch am Arbeitsplatz für Klimaschutz einsetzen. Doch fühlen sie sich dabei oft wenig von der Unternehmensführung unterstützt. Für Elimar Frank, Stellvertretender Leiter des Instituts für Wissen, Energie und Rohstoffe an der OST, wohl ein bezeichnendes Ergebnis. Die Mitarbeitenden seien auf dem Weg hin zu klimaneutralen Unternehmen entscheidend, sagt er.

Herr Frank, Unternehmen verbreiten derzeit gerne Konzepte und Pläne, wie sie demnächst klimaneutral sein wollen. Was ist davon zu halten?

Dass man Nachhaltigkeitsberichte macht, dass man Konzepte erstellt, Daten sammelt und Bewusstsein schafft, ist grundsätzlich gut. All das braucht man, wenn man als Unternehmen Verantwortung übernehmen will. Aber die meisten Strategien zur Klimaneutralität sind von Oben nach Unten gedacht. Das aber greift zu kurz.

Warum?

Oft sind es die Mitarbeitenden, die gute Ideen entwickeln, wie man an in ihren Tätigkeitsbereichen ressourcenschonender arbeiten könnte. Deshalb sollten die Konzepte bis in alle Abteilungen gedacht werden, bis hin zu den Reinigungskräften. Man muss es ihnen jedoch zutrauen und ihnen Möglichkeiten bieten, sich einzubringen. So könnten sie auch mit Überzeugung am Ziel der Klimaneutralität mitarbeiten. Eine solche Beteiligung wird beispielsweise von den ISO-Normen für Umweltmanagement gefordert, aber selten konsequent umgesetzt.

Warum wird das so selten getan?

Vermutlich gehen viele Geschäftsleitungen davon aus, dass der Prozess komplizierter würde. Aber ich plädiere dennoch dafür, beim Umbau zum klimaneutralen Unternehmen die Mitarbeitenden möglichst früh und umfassend einzubinden. So nehmen die Mitarbeitenden der Geschäftsleitung auch ab, dass es ihr ernst ist. Und es können schnell konkrete Massnahmen umgesetzt und Hindernisse ausgeräumt werden.

Womit fangen wir an? Wo sind die CO 2 -Schleudern am Arbeitsplatz?

Das sieht je nach Branche anders aus. In der Landwirtschaft ist es beispielsweise anspruchsvoller, Treibhausgasemissionen zu senken, als bei einem Dienstleistungsunternehmen. Oft sind es hier vor allem drei Themen: Die Mobilität, die Wärmeversorgung der Gebäude und die Ernährung.

Eine klimaneutrale Kantine?

Wenn man den Mut hat, in der Kantine weniger Fleisch zu servieren und möglichst mit regionalen Produkten arbeitet, hat das eine grosse Wirkung. Aber es gibt noch andere Themen: Der Papierverschleiss in den Büros ist noch immer hoch. Die Digitalisierung hat hier grosse Vorteile.

Elimar Frank, Stv. Institutsleiter, WERZ, Fachhochschule Ost. PD

Aber auch Nachteile. Man braucht halt Strom statt Papier.

Ja, das muss man gegenrechnen. Aber auch hier hat man die Möglichkeit, mit kleinen Entscheidungen hohe Wirkung zu erzielen. Ein Partner für die Datenverarbeitung, dessen Rechenzentrum mit erneuerbarer Energie betrieben wird, kostet heute in der Regel etwas mehr. Aber für das Klima macht es einen grossen Unterschied.

Die Pandemie hat der Digitalisierung einen Schub gegeben. War Corona gut fürs Klima?

Was die Emissionen angeht, kann man das so sagen. Nur schon die Reduktion der Geschäftsreisen hat viel bewirkt. Über Videokonferenzen und Homeoffice wird aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert, aber sie sind klimafreundlicher, wenn sie Autofahrten ersetzen - vor allem wenn man erneuerbaren Strom nutzt. Und man kann die Kamera auch mal ausschalten. Das spart wiederum Strom.

Kleinvieh macht auch Mist?

Ja, aber auch hier muss man aufpassen. Manche Massnahmen bedeuten zusätzlichen Aufwand und eine Umgewöhnung. Das kann man nur von den Mitarbeitenden erwarten, wenn sie auch informiert, motiviert und am Nutzen der Massnahmen beteiligt werden. Sonst kann es einen gegenteiligen Effekt haben. Dann läuft man sogar Gefahr, dass einige sich grundsätzlich gegen Klimaschutz wenden, weil sie sich über zusätzliche Vorgaben und Druck zur Umsetzung ärgern und den Nutzen anzweifeln.

New Work Forum Wie verändern technologische und gesellschaftliche Veränderung den Arbeitsplatz? Diesen Fragen geht das HR-Panel New Work der Fachhochschule OST nach. Bereits zum sechsten Mal veranstaltete es das New Work Forum, wo Unternehmensvertreter und Forschung über Veränderungen in der Arbeitswelt diskutieren – bereits zum dritten Mal digital. Thema war dieses Jahr klimaneutrales Arbeiten. (ken)

Auch die Ernährung in der Kantine hat eine Auswirkung auf die CO2-Emissionen eines Unternehmens. _jure / iStockphoto

Hand aufs Herz: Konzepte und Reportings, Mitarbeiterpartizipation, Mehrkosten? Warum soll sich ein Unternehmen das antun?

Der zentrale Begriff ist hier die Verantwortung. Die gilt ja auch im Privatleben: Wir schmeissen Abfall nicht einfach auf die Strasse, weil wir einen gesellschaftlichen Konsens haben, dass wir gemeinsam eine lebenswerte Umwelt gestalten wollen. Genauso sollte es auch in der Wirtschaft klar sein, dass man bei seinen unternehmerischen Tätigkeiten verantwortlich agiert.

Wie kommen wir zu diesem Konsens? Braucht es mehr Regeln?

Den effektivsten Hebel haben meiner Meinung nach die Konsumentinnen und Konsumenten. Sie entscheiden, welches Produkt und welche Dienstleistung sie in Anspruch nehmen. Deshalb ist es auch wichtig, öffentlich zu diskutieren, was Klimaneutralität bedeutet, was Unternehmen beeinflussen können und wollen. Regeln braucht es auch. Aber diese so auszugestalten, dass die Unternehmen an den richtigen Stellen gefordert und nicht an den falschen Stellen überfordert werden, ist eine grosse Herausforderung.

Sie waren einmal Analyst für nachhaltige Anlagen. Liegt der Hebel an der Börse?

Auch das ist wichtig. Es werden riesige Summen investiert, gerade von Banken und Versicherungen. Es ist ein wichtiges Signal, wenn eine Bank sagt, sie investiere nicht mehr in Firmen, die nicht mit den Klimazielen konform sind. Aber sie tun dies ja auch aus finanziellen Überlegungen: Viele klimaschädliche Tätigkeiten sind auch sehr risikoreich. Doch auch die Arbeitnehmenden haben einen wichtigen Hebel in der Hand: Umfragen zeigen, dass immer mehr und vor allem jüngere Menschen gerne bei Unternehmen arbeiten wollen, die Klimaschutz ernst nehmen. Auch das kann etwas auslösen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen