Klima Grüne Energie vom Bodensee – Rolls-Royce Power Systems macht bei Wasserstoff vorwärts Power Systems von Rolls-Royce und die süddeutsche Sowitec, Spezialistin für Erneuerbare-Energie-Projekte, wollen zusammen grünen Strom produzieren. Die Rede ist von 500 Megawatt bis 2028. Stefan Borkert 11.10.2022, 17.00 Uhr

Rolls-Royce Power Systems ist spezialisiert auf den Einsatz von nachhaltigen Kraftstoffen. Bild: PD

Grüner Wasserstoff schädigt das Klima nicht. Er kann als Kraftstoff für Brennstoffzellen und Wasserstoffmotoren verwendet werden, zur Gewinnung von industriellem Rohstoff und zur Herstellung von nachhaltigen E-Kraftstoffen für die Schifffahrt, Luftfahrt, den Bergbau, die Landwirtschaft und für die Energieversorgung von Rechenzentren. Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen mit der Marke MTU wird zusammen mit Sowitec Strom für die Zukunft produzieren.

Rolls-Royce bringt für die Herstellung und den Einsatz von nachhaltigen Kraftstoffen auf Basis von grünem Wasserstoff eine breite Palette an eigenen Produkten mit in die Kooperation: Dazu gehören MTU-Elektrolyseure, MTU-Brennstoffzellen-Systeme und MTU-Wasserstoff-Motoren sowie Erfahrung mit Wasserstoff-Ökosystemen und in der Simulation, im Design und in der Optimierung von dezentralen Energieversorgungsanlagen.

«Mit diesem Vorhaben setzen wir uns aktiv für eine Reduzierung der Treibhausgase in der Industrie ein», erklärt Andreas Görtz, Präsident der Geschäftseinheit Sustainable Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems. Sowitec mit Sitz im süddeutschen Sonnenbühl bei Reutlingen, ist einer der weltweit führenden Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten und seit fast 30 Jahren aktiv.