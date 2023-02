Trotz sinkenden Kartonabsatzes: Model hält die Investitionen hoch

Karton Trotz sinkenden Absatzes: Model hält die Investitionen hoch Der Verpackungshersteller aus Weinfelden hat 2022 weniger Kartonverpackungen verkauft, aber dennoch einen Rekordumsatz verbucht. Dahinter stecken Preisschübe. Zumindest bei der Energie ist aber eine Entspannung im Gang. Auch 2023 plant Model Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe – und wird so mittelfristig vom Papierkäufer zum Papierverkäufer. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 27.02.2023, 11.50 Uhr

Gelagerte Faltkartons bei Model. Bild: PD

Bei der Model Group folgt ein Rekordjahr auf das andere. 2021 hatte der Kartonverpackungshersteller mit Hauptsitz in Weinfelden den Umsatz um satte 25 Prozent auf 1,07 Milliarden Franken gesteigert, und 2022 legte das Unternehmen weitere 14 Prozent auf 1,21 Milliarden Franken oben drauf.

Doch das Aber folgt auf dem Fuss. 2021 basierte zwar ein Teil des Umsatzsprungs auf einem höheren Absatz zum Beispiel von Wellkartonverpackungen, was mit eine Folge war des boomenden Onlinehandels, aber auch des Einsatzes von Papier und Karton als Ersatz für Kunststoff. Die Folge: Preissteigerungen bei Papier und Karton, was auch die Verpackungen verteuert und den Umsatz ebenfalls getrieben hat.

2022 jedoch hat ein Trend gekehrt: Die Nachfrage nach Wellkartonverpackungen ist gesunken, was Model auf den «teilweise markanten Konsumrückgang» zurückführt. Das tönt plausibel, hat sich doch die Konjunktur in weiten Teilen Europas eingetrübt, die Inflation ist gestiegen (in Deutschland beispielsweise betrug die Jahresrate laut revidierter Berechnung 6,9 Prozent), und die höheren Energiepreise nagen an vielen Budgets privater Haushalte.

Model wird vom Papierkäufer zum Papierverkäufer

Auch Model selber führt die Energiekosten ins Feld, die sich in der Papierherstellung «vervielfacht» hätten. Alles in allem sind die Papier-, Karton- und Energiepreise 2022 beträchtlich gestiegen, wie Model schreibt. Deshalb hat der Umsatz mit den Verpackungen aus Wellkarton sowie Vollkarton zugenommen, obwohl die Nachfrage nachgelassen hat.

Was auffällt: Insgesamt hat die Model Group an ihren 15 Produktionsstandorten in der Schweiz, in Deutschland, Polen, Tschechien und Kroatien 1,38 Milliarden Quadratmeter Wellkartonverpackungen respektive Wellkartonbögen hergestellt, ein Minus von 13 Prozent. Die Herstellung der Verpackungspapiere zur Produktion des Wellkartons aber hat um 14 Prozent zugenommen, auf 60’000 Tonnen.

Model hat jedoch nicht Papier auf Vorrat produziert. Im Gegenteil: «Wir brauchen mehr Papier, als wir selber produzieren, weshalb diese Steigerung intern verbraucht wird», schreibt Model auf Anfrage. «Mittelfristig, nach Anlauf der Papierfabrik in Sachsen, wird es umgekehrt sein, sodass wir Papier am freien Markt absetzen werden.»

Model rechnet damit, dass sich der Rückgang beim Kartonabsatz auch im laufenden Jahr 2023 fortsetzt. Und der Umsatz werde «noch stärker zurückgehen, weil die Preise wegen der sinkenden Energiekosten und des Gaspreisdeckels in Deutschland zurückgehen und die Nachfrage nach wie vor gering ist.» So ergebe sich ein Multiplikationseffekt durch sinkende Menge mal sinkender Preis.

Erneut erkleckliche Investitionen geplant

Dennoch will das Unternehmen die Investitionen hoch halten. 2022 wurden 152 Millionen Franken investiert nach 156 Millionen im Vorjahr. Schwerpunkte waren eine vollautomatisierte Intralogistik in Weinfelden für den Transport des Papiers von der Papier- zur Kartonfabrik, neue Abwasserreinigungsanlagen in Weinfelden und im sächsischen Eilenburg, zwei neue Wellkartonmaschinen inklusive Neubauten in Tschechien und Polen sowie erste Ausgaben im Zusammenhang mit der Grossbaustelle in der oben erwähnten Papierfabrik in Eilenburg.

Diese Papierfabrik in Sachsen hatte Model Mitte 2021 dem finnisch-schwedischen Stora-Enso-Konzern für 35 Millionen Euro abgekauft. Vorläufig produziert die Fabrik noch wie vertraglich vereinbart grafische Papiere für Stora-Enso. Zwischen August 2023 und Februar 2024 aber wird die Maschine abgestellt und komplett für den Umstieg auf Verpackungspapiere umgebaut. Auf die Umrüstung der sächsischen Papierfabrik entfällt laut Model denn auch der Löwenanteil jener über 200 Millionen Franken, welche die Gruppe als Investitionen für 2023 plant.

Eine weitere Grossbaustelle besteht laut Model bereits im polnischen Werk Bilgoraj, wo eine neue Wellkartonfertigungshalle mit vollautomatischem Lager für Halb- und Fertigfabrikate am Entstehen ist.

Mehr Mitarbeitende, etwas weniger in der Schweiz

Die Zahl der Mitarbeitenden der Model Group hat 2022 im Jahresdurchschnitt 4541 betragen, etwas mehr als im Jahr davor mit 4473. In der Schweiz hat sich der leichte Rückgang fortgesetzt, von 850 im Jahr 2020 über 822 (2021) auf knapp 800. Vor Jahresfrist hatte Daniel Model, der das 140 Jahre alte Unternehmen zusammen mit seiner Frau Elisabeth in vierter Generation leitet, gesagt, die zunehmende Automatisierung führe langfristig eher zu einem Abbau von Arbeitsplätzen in der Schweiz. Das geschehe aber weitgehend über die natürliche Fluktuation. Diese Angaben haben weiterhin Gültigkeit.

