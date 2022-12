JUNGUNTERNEHMEN Vor allem Handwerker machen sich selbstständig: Trend zu Firmen-Neugründungen in der Ostschweiz geht weiter Im vergangenen Jahr wurden in der Ostschweiz knapp 4500 Unternehmen neu gegründet. Das sind etwas weniger als im Rekordjahr 2021. Vor allem Handwerker machten sich selbstständig. Viele Neugründungen gab es aber auch bei Coiffeuren und im Marketing. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 29.12.2022, 19.00 Uhr

Im Kanton St.Gallen stieg die Zahl der Neugründungen im Bereich Coiffeur und Kosmetik um 28 Prozent. Bild: Benjamin Manser

«Während Corona haben viele Leute sich dazu entschieden, ihr Hobby zu einem zweiten Standbein zu machen», sagt Pascal Hollenstein. Er ist Sprecher des St.Galler Instituts für Jungunternehmen (IFJ). Es unterstützt jährlich über 16'000 Gründerinnen und Gründer dabei, sich selbstständig zu machen. Und es analysiert regelmässig die Daten zu Neueintragungen im Schweizer Handelsregister. «Viele Gründerinnen und Gründer bleiben weiter angestellt, zumindest am Anfang», sagt er. Und meist seien es Ein-Frau- oder Ein-Mann-Betriebe. Wichtigster Grund, weshalb sie eine eigene Firma gründen wollen, sei das Bedürfnis nach Freiheit, sagt Hollenstein.

Das Resultat: 2020 und 2021 wurden in der Schweiz so viele Unternehmen gegründet wie noch nie. Wurden in den Jahren vor der Pandemie jeweils rund 43'000 Firmen neu eingetragen, knackten die Neugründungen 2021 bereits die 50'000er-Grenze. Und auch in der Ostschweiz wurden Rekorde gebrochen. Über 4500 neue Firmen wurden 2021 in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell gegründet. Vor der Pandemie waren es jeweils deutlich unter 4000.

Trend zum zweiten Standbein geht weiter

Und auch 2022 ist der Trend nicht zum Erliegen gekommen. «Wir sehen weiterhin viele, die sich einen Nebenerwerb aufbauen», sagt Hollenstein. Ein so starkes Wachstum wie 2021 gab es dieses Jahr zwar nicht mehr. Schweizweit bleibt die Zahl der Neugründungen bis zum 27. Dezember knapp unter 50'000, in der Ostschweiz waren es 4492 – und damit nur wenig unter den Werten des Rekordjahrs 2021. Aber das IFJ rechnet mit einer Stabilisierung auf recht hohem Niveau.

In einigen Branchen ist die Zahl der Neugründungen aber deutlich gestiegen. So wurden schweizweit über 15 Prozent mehr Unternehmen im Bereich Marketing und Kommunikation sowie Transport und Logistik gegründet. Noch deutlicher ist das im Kanton St.Gallen. Hier stieg die Zahl der neu gegründeten Marketingunternehmen um ein knappes Drittel auf 81. Und die Transportbranche bekam 60 neue Firmen – 20 mehr als 2021. In beiden Branchen gab es allerdings in den Vorjahren eher wenige Gründungen, sagt Hollenstein. «Hier haben wohl einige auf einen besseren Zeitpunkt gewartet», vermutet er.

Coiffeure boomen – weniger neue Beizen

Einen Boom erleben in der Ostschweiz auch Coiffeur- und Kosmetik-Neugründungen. 109 neu gegründete Firmen wurden im Kanton St.Gallen in diesem Bereich gegründet, 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Stark zugelegt hat auch die Zahl der Neugründungen in Ingenieurwesen und Architektur: 149 neue Firmen wurden im Kanton St.Gallen 2022 neu eingetragen.

Doch es gibt auch manche Branchen, in denen 2022 eher Flaute herrschte. In der Land- und Forstwirtschaft sank die Zahl der Neugründungen um 11 auf 28. Im Grosshandel, wo die Neugründungen 2021 um 50 Prozent zulegten, sank deren Zahl dieses Jahr wieder um 27 Prozent auf 108. Ebenfalls zurückgegangen ist die Zahl der Neugründungen in einer Branche, in der sich so mancher gerne selbstständig macht, und die nach der Pandemie wieder bessere Aussichten haben müsste. In der Gastronomie wurden 2022 im Kanton St.Gallen nur 181 Firmen gegründet, 23 weniger als im Vorjahr.

Gesunken ist hingegen die Zahl der Neugründungen in der Gastronomie. Bild: Georgios Kefalas/ KEYSTONE

Am meisten wurden aber auch dieses Jahr Handwerksbetriebe gegründet. 419 waren es im Kanton St.Gallen, drei weniger als 2021. Die Zahl liegt schon seit einer Weile bei jeweils etwa 400. Dabei handle es sich aber eher selten um Gründer, die ein Hobby zum Nebenerwerb machen wollen. «Gute Handwerker sind gesucht», sagt Hollenstein. Einige der Neugründer würden zwar hin und wieder für ihre früheren Arbeitgeber arbeiten. «Aber es gibt genug Arbeit, deshalb versuchen es viele Handwerker auf eigene Faust.»

Steuern spielen für die meisten Gründer keine Rolle Das IFJ hat auch die Zahl der Neugründungen im Vergleich zur Kantonsbevölkerung analysiert. Hier schwingt der Kanton Zug obenauf: 23,1 Firmen wurden hier pro 100'000 Einwohner gegründet. «In der Rangliste zeigt sich, dass in Kantonen mit tiefen Gewinnsteuern tendenziell mehr Firmen gegründet werden», sagt Pascal Hollenstein. Doch dabei handle es sich meist nicht um Handwerker oder Coiffeure. «Das sind vor allem Grossunternehmen oder ausländische Firmen, die hier Niederlassungen oder Tochterfirmen eintragen. Dafür wählen sie einen steuergünstigen Standort.» Für Leute, die sich selbstständig machen würden, lohne sich dies aber kaum. «Für einen Betrieb, der seine Kunden hier hat, ist das mehr Aufwand als Ertrag.» (ken)

Bei den neu eingetragenen Handwerksfirmen seien die Männer deutlich in der Mehrheit, sagt Hollenstein. Insgesamt seien Frauen bei den Neugründungen aber gut vertreten. «Bei 46 Prozent der Gründungen ist mindestens eine Frau beteiligt.» 36,6 Prozent der Firmen werden von Frauen gegründet, bei 9,5 Prozent sind es gemischte Teams. Deutlich tiefer sei der Frauenanteil bei den Hightech-Start-ups.

Vorbereitung ist wichtig

Dieses Jahr wurden aber nicht nur viele Firmen gegründet, es gingen auch wieder mehr Firmen Konkurs. Eine Folge des Gründerbooms? Nicht nur, sagt Hollenstein. «Es gehen auch viele etablierte Unternehmen unter, zum Beispiel, weil sie nicht mit der Konkurrenz und der Digitalisierung mithalten konnten» Und auch wenn viele Neugründungen die ersten fünf Jahre nicht überstehen: «Mit einer guten Vorbereitung hat man gute Chancen.» Dafür müsse man nicht unbedingt einen 40-seitigen Businessplan schreiben. Aber man müsse sich mit der Konkurrenz und der Branche auseinandersetzen, in die man einsteigen will. «Manche haben eine Idee, die auf den ersten Blick gut aussieht. Aber man übersieht, dass der Markt dafür fehlt – oder bereits ähnliche Angebote existieren.»

