KI-Einsatz bei Bewerbungen: Das Schweigen der Firmen

KI-Einsatz bei Bewerbungen und Einstellungen: Das Schweigen der Firmen Unter Fachleuten wächst die Sorge, dass künftig Algorithmen über Bewerberauswahl und Einstellung entscheiden könnten. Sie fordern verbindliche Regeln für deren Einsatz.

Maschinen spielen bei der Bewerberauswahl eine immer grössere Rolle. Bild: Getty

KI im HR: Eine wachsende Zahl von Unternehmen in der Schweiz vertraut bei der Rekrutierung von neuem Personal auf künstliche Intelligenz (KI). Zumindest partiell, indem Personalabteilungen beispielsweise Softwares einsetzen, die Lebensläufe von Bewerberinnen und Bewerbern nach bestimmten Stichworten durchsuchen, um eine erste Auswahl zu treffen.

Noch ist in der Schweiz kein Fall bekannt, bei dem ein Bewerbungsprozess gänzlich von einer Maschine durchgeführt worden wäre. Überall, wo KI-Tools heute zum Einsatz kommen, wird der grösste Teil des Verfahrens und insbesondere die finale Entscheidung, ob jemand eingestellt wird oder nicht, von Menschen getroffen. Rein technisch wäre indes ein voll automatisierter Einstellungsprozess gemäss Fachleuten schon heute möglich.

Viel Fantasie braucht es dafür nicht, denn für jeden Schritt existieren bereits Softwarelösungen – man müsste diese lediglich zusammenführen. Das Ergebnis sähe wie folgt aus: Ein Programm generiert automatisch eine Stellenanzeige für die eigene Website, gängige Jobbörsen und Portale wie Linkedin; Interessierte bewerben sich darauf online, woraufhin das Programm mit Hilfe von Algorithmen die geeignetste Kandidatin oder den geeignetsten Kandidaten herausfiltert und gleichzeitig prüft, ob sonst noch jemand für das Unternehmen in Frage kommt; diesen wird automatisch per E-Mail zum neuen Job gratuliert, der Rest erhält Absagen.

Intransparenter Prozess

Ungeachtet dessen, wie sinnvoll ein derartiges Unterfangen wäre, wächst unter Arbeitnehmervertretern die Sorge, dass künftig Algorithmen über Kandidatenauswahl und Einstellung entscheiden könnten und der Bewerbungsprozess dadurch noch intransparenter wird.

In den USA sind bereits erste Klagen von Bewerbenden gegen vermeintlich automatisierte Absagen eingegangen. Nach kritischen Berichten hat zudem die US-Firma Hirevue, ein bekannter Anbieter von Videoanalysen, die Funktion zur Auswertung von Stimmen und Gesichtsausdrücken wieder aus ihrem Programm entfernt – mit der Begründung, dass es keinen nachweisbaren Zusammenhang mit der künftigen Leistung im Job gebe.

In Deutschland ist derweil eine Debatte darüber entbrannt, ob es nicht eine gesetzliche Regelung für den Einsatz von KI in der Personalarbeit bräuchte. In einer aktuellen Umfrage, die unter anderem vom Bundesverband für Personalmanager durchgeführt wurde, spricht sich eine überwältigende Mehrheit der deutschen Betriebsrätinnen und Betriebsräte für klarere Regeln im Umgang mit KI aus.

«Um KI für gute Arbeit nutzen zu können, braucht es mehr Transparenz, Kompetenz und neue Mitbestimmungsregeln», sagt der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann. Neben dem Grundsatz, dass nur zweckdienliche Daten erhoben werden, sei vor allem wichtig, dass der Mensch die letzte Entscheidungsbefugnis hat und nicht ein Algorithmus.

Nationale Debatte gefordert

Dem stimmt auch das Gros der Personalvermittler in der Schweiz zu. «KI mag bei jenen Bewerbungsprozessen, die durch Masse, Standardisierung und Effizienz geprägt sind, eine unterstützende Rolle spielen, die relevanten Entscheidungen müssen jedoch immer von Menschen gefällt werden», sagt etwa Felix Howald von der Verwaltungsrat Management AG, die schweizweit Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte vermittelt.

Felix Howald, Co-Geschäftsführer der Verwaltungsrat Management AG. Bild: Pius Amrein

In der breiten Öffentlichkeit ist das Thema in der Schweiz allerdings noch nicht angekommen. Forschende der ETH und Universität Zürich haben deshalb im Rahmen des Projekts «Algorithmic Bias im HR» unlängst eine nationale Debatte für den Einsatz von KI in der Personalrekrutierung gefordert. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder den USA sei die Schweiz diesbezüglich bisher «eher passiv unterwegs». Das führe mitunter dazu, dass einige Unternehmen aus Angst vor Reputationsschäden den Einsatz solcher KI-Tools verheimlichen. Auch auf eine kürzlich durchgeführte Umfrage dieser Zeitung zum Thema hatten mehrere Unternehmen nur zögerlich, unvollständig oder gar nicht reagiert.

Die Forschenden der ETH und Uni Zürich waren in ihrer Untersuchung unter anderem zum Schluss gekommen, dass Algorithmen vorhandene Vorurteile nicht etwa beseitigen – wie Anbieter entsprechender Software gerne propagieren –, sondern mitunter gar verstärken können. Da künstliche Intelligenz «die Modelle und Regeln aus vorhandenen Daten baut, besteht das Risiko, dass existierende menschliche Voreingenommenheiten in algorithmische Entscheidungen mit eingebaut werden», lautet eine der Schlussfolgerungen. Deshalb brauche es dringend verbindliche Regeln zum Einsatz von KI im HR.

