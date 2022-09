Nati Goali Kobel steigt bei St.Galler Nahrungsmittelfirma ein

Investment Nati-Goalie Gregor Kobel steigt bei St.Galler Nahrungsmittelfirma ein – auch weitere Sportler an Bord Der Stammtorwart von Borussia Dortmund, Gregor Kobel, ist derzeit verletzt ausser Gefecht gesetzt. Doch der Muskelfaserriss hindert ihn nicht daran, ausserhalb des Platzes unternehmerisch tätig zu sein. Stefan Borkert 23.09.2022, 17.30 Uhr

Dortmunds Torhüter Gregor Kobel beim Abschlusstraining zum Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen. Später musste er verletzungsbedingt aufhören. Martin Meissner / AP

Zwischen den Pfosten wird der 24-jährige Gregor Kobel wohl noch länger nicht stehen können. Er hat sich beim Abschlusstraining zum Champions-League-Auftaktspiel der Dortmunder gegen den FC Kopenhagen verletzt. Abseits des Spielfeldes kann Kobel aber seinen Geschäften nachgehen. So investiert er in «Be the Change» (BTC), eine Marke des St.Galler Unternehmens Swiss Health & Nutrition AG. Wie das Unternehmen schreibt, achtet Kobel seit vielen Jahren bewusst auf seine Ernährung. Kobel kommentiert: